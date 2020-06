Vụ bé trai 5 tuổi bị trói tử vong: Nghi phạm khai mô phỏng theo một trò chơi điện tử

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 10/6, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - cho hay, cảnh sát đang tạm giữ Đào Ngọc H (ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An; học sinh lớp 11 Trường THPT Quỳnh Lưu 4) để điều tra, làm rõ vụ việc bé trai Hồ Trần Văn Đ (5 tuổi, trú ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) được phát hiện bị trói tay, tử vong sau hơn 2 ngày mất tích.

Người thân nạn nhân nói về vụ việc. Ảnh: Cảnh Thắng

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm H khai nhận việc đưa bé trai 5 tuổi vào khu vực rừng, dẫn đến cái chết của bé là do nam sinh này mô phỏng theo một trò chơi điện tử đã chơi trước đó. Theo đó, H đưa bé Đ đi với động cơ là "giấu" bé rồi sau đó sẽ đưa cháu bé về như mình là người có công tìm ra bé. Tuy nhiên, khi thấy gia đình, cơ quan chức năng đi tìm, nam sinh H lo sợ không đưa cháu bé về nữa, dẫn đến sự việc đau lòng.

Bước đầu, kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân cho thấy bé Đ không có dấu hiệu bị sát hại, không có vết thương trên cơ thể. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do bé Đ bị bỏ đói, khát trong nhiều giờ đồng hồ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.