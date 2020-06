Vụ bé trai 5 tuổi bị trói tử vong ở Nghệ An: Lời kể đau xót của người thân nạn nhân

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 10/6, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - cho hay, cảnh sát đang tạm giữ Đào Ngọc H (ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An; học sinh lớp 11 Trường THPT Quỳnh Lưu 4) để điều tra, làm rõ vụ việc bé trai Hồ Trần Văn Đ (5 tuổi, trú ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) được phát hiện bị trói tay, tử vong sau hơn 2 ngày mất tích.

Trước đó, khoảng 15h chiều 7/6, cháu Đ xin bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, gia đình cháu Đ đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức của con trai mình.

Gia đình cháu Đ trình báo công an và đăng các thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội. Cho đến chiều 9/6, khi tìm được thi thể con bị trói, bỏ đói trong căn nhà hoang, bố mẹ cháu Đ khóc, ngất xỉu vì quá thương con.



Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ.