Vụ Cao Trọng Phú dùng súng bắn chết 2 người ở Nghệ An: Công an thông tin nguyên nhân gây án

Chiều 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã làm rõ được nguyên nhân cũng như kết quả giám định khẩu súng do Cao Trọng Phú sử dụng bắn chết 2 người gây xôn xao dư luận vào sáng 30/4 tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP.Vinh.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, sau khi đưa khẩu súng mà Cao Trọng Phú (59 tuổi, trú tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP.Vinh) sử dụng bắn chết 2 người vào sáng 30/4 đi giám định, xác định đây là khẩu súng quân dụng. Con đường vào nhà Cao Trọng Phú bị lực lượng công an phong tỏa khi nghi phạm cố thủ trong nhà. Ảnh: Cảnh Thắng "Hiện, chúng tôi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khởi tố thêm tội danh "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" đối với Cao Trọng Phú...", lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An nói.

Đơn vị này cũng thông tin thêm: "Sáng 30/4, có 3 người đến nhà nghi phạm Phú (trong đó có 2 nạn nhân đã bị bắn chết sau đó) nói chuyện làm ăn liên quan đất đai. Tại đây, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó Cao Trọng Phú đã dùng súng bắn chết 2 người phía ngoài cổng nhà mình, người còn lại chạy thoát". Người dân hiếu kỳ tập trung rất đông để theo dõi diễn biến bắt nghi phạm Cao Trọng Phú. Ảnh: Cảnh Thắng Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào 8h sáng 30/4, có một nhóm người đi ô tô đến nhà Cao Trọng Phú, ở xóm 7, xã Nghi Kim, TP.Vinh. Tại đây, giữa Phú và nhóm người này đã có lời qua tiếng lại rồi có tiếng súng vang lên. Sau đó, người dân phát hiện 2 người đàn ông nằm gục trên vũng máu trước cửa nhà Phú.

Cao Trọng Phú sau đó cố thủ nhiều giờ liền trong nhà trước khi được Công an tỉnh Nghệ An thuyết phục buông súng, đầu hàng.