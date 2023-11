Ngày 13/11/2023, Thượng tá Nguyễn Trung Hòa - phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP. Thủ Đức - đã ký, ban hành Quyết định số 158/QĐ-ĐTTH, với nội dung phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.



Tại quyết định này ghi rõ: Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra căn cứ vào tài liệu bổ sung của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Căn cứ các Điều 39 và 149 - Bộ Luật Tố tụng hình sự; Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm; trong vụ việc "chết chưa rõ nguyên nhân", phát hiện ngày 11/1/2023, tại Chung cư Centana Thủ Thiêm (khu phố 2, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Quyết định 158 đã được Công an TP. Thủ Đức gửi đến Viện kiểm sát nhân dân TP. Thủ Đức cùng ngày. Đồng thời, quyết định cũng được gửi đến gia đình chị Phan Thị Mỹ Hằng, ông Đỗ Duy Phước và Công an phường An Phú.

Vợ chồng ông Phan Hiền bên hình ảnh con gái Phan Thị Mỹ Hằng đã mất. Ảnh: Đông Anh

Như báo Dân Việt đã đăng bài: "Những uẩn khúc cần làm rõ trong vụ người phụ nữ "chết chưa rõ nguyên nhân" ở TP. Thủ Đức, TP.HCM (25/4/2023). Nội dung bài báo phản ánh: Rạng sáng ngày 11/1/2023, chị Phan Thị Mỹ Hằng (sinh 1990) đã rơi từ lầu 9 xuống lầu 2, tại Chung cư Centana Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Sau đó, chị Hằng đã được xác định tử vong.

Bước đầu, Trung tâm pháp y TP.HCM kết luận trên thi thể chị Hằng "có nhiều thương tích bầm tụ máu cũ, mới trên cơ thể", "Nguyên nhân chết: Đa chấn thương", "Có chấn thương phần mềm trên cơ thể xảy ra nhiều lần trước khi chết", "Cơ chế hình thành các vết thương trên do vật tày tác động lên cơ thể hoặc phần cơ thể tiếp xúc với vật tày gây ra"…

Theo điều tra riêng của PV Dân Việt, trong ngày xảy ra vụ rơi lầu trên, con trai chị Hằng (8 tuổi) kể rằng, trước khi xảy ra việc mẹ rớt lầu, "hai ba mẹ cãi lộn", "nghe thấy tiếng cãi nhau um xùm giữa 2 giờ đêm". Cháu bé kể với ông bà ngoại về việc mẹ từng bị bố đánh đập. Lời kể này đã được ghi âm, ghi hình.

Vụ "rơi lầu" dẫn tới cái chết "chưa rõ nguyên nhân" của chị Phan Thị Mỹ Hằng gây xôn xao dư luận suốt hơn 10 tháng qua tại TP.Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: P.M.H

Để xác minh những điều con chị Hằng kể, em trai chị Hằng đã trực tiếp gặp ông Đ.D.P – chồng chị Hằng – đặt câu hỏi: "Cháu nói mẹ bị đánh bằng cây lau nhà, anh giải thích sao?". Ông P. thừa nhận: "Cán cây lau nhà, chỉ đánh 2 cái thôi em. Ba cái lằn đỏ nổi lên. Đó là sự thật. Đánh chị, là anh có nói đánh chị nghen. Anh không có nói là anh không có đánh.

Nhưng cái cây đó đánh đau lắm, nên anh dùng dây nịt, nó vẫn nhẹ hơn. Dây nịt của anh, nói không khoe, là dây nịt xịn. Quấn vô quất không mạnh lắm đâu. Chỉ lần đó thôi"- Lời thừa nhận đó được em chị Hằng ghi âm, ghi hình lại.

Tuy nhiên, hơn 10 tháng, sau khi chị Hằng tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Thủ Đức - vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gây ra cái chết của chị Phan Thị Mỹ Hằng.

Sau một lần ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, ngày 16/7/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP. Thủ Đức tiếp tục ra quyết định số 178, tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Lý do tạm đình chỉ, theo cơ quan điều tra, do "thời hạn xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, nhưng chưa có kết luận giám định tỷ lệ thương tích và kết quả giải thích vết thương trên cơ thể chị Phan Thị Mỹ Hằng. Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Đức sẽ nhanh chóng phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm khi có kết quả trên".

Trong khi đó, anh Phan Mạnh Hùng – một cư dân hiện đang sinh sống tại chung cư Centana Thủ Thiêm – đã tự nguyện đứng ra làm nhân chứng trong vụ việc này.

Anh Hùng khẳng định, chính anh là người đầu tiên chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra tại hiện trường lầu 2 – địa điểm chị Phan Thị Mỹ Hằng rơi từ lầu 9 xuống lầu 2, vào đêm ngày 11/1/2023.

Chị Phan Thị Mỹ Hằng lúc còn sống. Ảnh: Gia đình cung cấp





Sáng ngày 13/11/2023, sau khi nhận được quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm từ điều tra viên Trần Hữu Sĩ, ông Phan Hiền (cha chị Phan Thị Mỹ Hằng) nói: "Gia đình tôi mong cơ quan pháp luật vào cuộc, vì vụ việc xảy ra đã hơn 10 tháng. Hơn 7 năm, con gái tôi ly dị chồng, mới trở lại sống với chồng cũ có 10 ngày thì phải bỏ mạng. Oan khuất lắm!".