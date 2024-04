Tin đồn chủ khách sạn danh tiếng ở Phú Quốc vỡ hụi tiền tỷ: Chủ khách sạn Kim Hoa lên tiếng!

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phạm Huỳnh Quốc Thanh, Chủ tịch HĐTV, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Kim Hoa (Khách sạn Kim Hoa), có địa chỉ tại khu phố 7, phường Dương Đông, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, khách sạn Kim Hoa do ông và 2 thành viên khác trong gia đình góp vốn thành lập từ năm 2005 đến nay, ông là người đại diện theo pháp luật của công ty, với chức danh Chủ tịch HĐTV, kiêm giám đốc công ty.

Vì vậy, thông tin cho rằng bà P.H.T.P - người bị tố giác liên quan tới vụ vỡ hụi hàng trăm tỷ đồng tại Phú Quốc giữ vị trí chủ khách sạn Kim Hoa, là không đúng sự thật. Bà P không phải là chủ khách sạn Kim Hoa và cũng không phải là thành viên của công ty.

Khách sạn Kim hoa của ông Phạm Huỳnh Quốc Thanh và 2 thành viên khác thành lập, không phải của bà P.H.T.P- người bị tố giác vỡ hụi hàng trăm tỷ tại Phú Quốc. Ảnh: NVCC

Ông Quốc Thanh cũng thông tin thêm, bà P là em gái của ông. Do các thành viên công ty đều nhiều việc, không trực tiếp điều hành nên đã thống nhất giao bà P điều hành khách sạn Kim Hoa. Hàng năm có hạch toán kinh phí rõ ràng. Còn mọi hoạt động làm ăn, kinh doanh hay chơi hụi của bà P là việc cá nhân của bà, không liên quan đến hoạt động khách sạn.

Ông Thanh cũng cho biết, vào cuối tháng 12/2023 xảy ra sự việc bể hụi, nhiều người dân kéo đến trước khách sạn Kim Hoa căng băng rôn, la ó đòi tiền, vì cho rằng bà P là chủ khách sạn, đã gây ảnh hưởng lớn đến uy tín và việc kinh doanh của khách sạn, cũng như các thành viên của công ty.

Vụ việc sau đó được báo lên Công an phường, sau đó lực lượng Công an phường đã có mặt giải tán đám đông để tránh gây mất trật tự địa phương và mời các bên liên quan đến trụ sở lập biên bản.

"Vì bà P là em gái tôi nên có thể mọi người hiểu nhầm, cho rằng bà P là chủ khách sạn Kim Hoa nên đã cung cấp thông tin, hình ảnh của khách sạn lên báo, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín và việc kinh doanh của tôi và 2 thành viên khác. Còn việc cá nhân của bà P, tự bà P và gia đình bà sẽ có phương án giải quyết"- ông Quốc Thanh cho biết.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an TP.Phú Quốc cho biết, Công an thành phố đã tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân liên quan đến vụ vỡ hụi từ Công an tỉnh chuyển ra và đang xem xét.

Theo trình bày của những người tố giác, từ tháng 4/2021 đến tháng 6/2022, bà P mở liên tục 12 dây hụi. Trong đó có một dây hụi 30 triệu đồng/tháng, 7 dây hụi 50 triệu đồng/tháng, 3 dây hụi 100 triệu đồng/tháng và 1 dây hụi 200 triệu đồng/tháng. Hơn nữa trong khoảng thời gian làm hụi, bà P còn vay nợ riêng của nhiều người chơi với số tiền rất lớn, tổng số tiền liên quan đến nợ hụi và nợ vay của bà P lên đến gần 200 tỷ đồng.