Vụ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo giải quyết dứt điểm khiếu nại

Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình giao Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết Len đối với việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 4 ngày 24/12/2018 cho Công ty CP công nghệ phẩm Hải Phòng; thông báo kết quả giải quyết cho bà Nguyễn Thị Tuyết Len theo quy định; chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn các cổ đông khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án đối với các tranh chấp về tài sản.

Phó Thủ tướng lưu ý, trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu gặp khó khăn, vướng mắc về áp dụng pháp luật, UBND TP.Hải Phòng cần chủ động xin ý kiến các Bộ, ngành chức năng của Trung ương để sớm giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự, không để xảy ra khiếu kiện đông người, phức tạp.

Cảnh tượng tranh chấp quyền kinh doanh tại một địa điểm của Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng.

Trước đó, Báo điện tử Dân Việt đăng loạt bài phản ánh kiến nghị của bà Nguyễn Thị Tuyết Len và tập thể người lao động tại Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng về việc Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 ngày 24/12/2018, tráo đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty không đúng qui định của pháp luật nhưng lại không sửa sai, khiến người lao động bị đẩy ra đường.

Kể từ đó, bà Nguyễn Thị Tuyết Len, người đang là giám đốc đại diện theo pháp luật của Công ty bị thay bằng bà Đặng Thị Hồng Hải trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 4 đã có đơn khiếu nại vụ việc nói trên tới UBND TP.Hải Phòng và có đơn kêu cứu gửi Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan mong được quan tâm giải quyết.

Sự việc khởi nguồn từ việc ngày 24/12/2018, bà Đặng Thị Hồng Hải đến Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Hải Phòng nộp bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

Bộ hồ sơ gồm: Quyết định bổ nhiệm bà Đặng Thị Hồng Hải giữ chức vụ Giám đốc- người đại diện theo pháp luật của Cty CPCNPHP do ông Ngô Văn Thẳng thay mặt HĐQT ký bổ nhiệm ngày 21/11/2011, Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của Cty CPCNPHP (bà Đặng Thị Hồng Hải thay bà Nguyễn Thị Tuyết Len) do ông Ngô Văn Thẳng ký ngày 22/11/2011, Biên bản họp HĐQT ngày 21/11/2011, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/5/2013, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/5/2013, Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật do ông Ngô Văn Thẳng ký ngày 30/6/2014, Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thông tin đăng ký thuế do bà Đặng Thị Hồng Hải ký ngày 23/8/2018.

Tại thời điểm ngày 24/12/2018, trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và trên cổng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng được xác định là bà Nguyễn Thị Tuyết Len nhưng trong hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nói trên không có giấy ủy quyền của bà Nguyễn Thị Tuyết Len cho bà Đặng Thị Hồng Hải. Mặt khác, các văn bản có trong hồ sơ được ban hành và ký rải rác từ các năm 2011, 2013, 2018 và không được đóng dấu pháp nhân.

Thế nhưng, ngay trong ngày hôm đó, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Hải Phòng đã thụ lý và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 cho Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng với việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty này từ bà Nguyễn Thị Tuyết Len sang bà Đặng Thị Hồng Hải.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Ngô Văn Thẳng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng, khẳng định cho đến thời điểm hiện tại, ông vẫn đang là Chủ tịch HĐQT của Công ty và ông chưa bao giờ có văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 4 cho bất kỳ ai, việc cá nhân nào cho rằng có việc ủy quyền này là hoàn toàn bịa đặt.

Ông Thẳng cũng khẳng định, bà Đặng Thị Hồng Hải tự ý đi nộp hồ sơ và không thông báo gì cho ông với tư cách là Chủ tịch HĐQT; những văn bản trong hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ tư do bà Hải nộp không phải là ý chí thống nhất của HĐQT và Ban giám đốc Công ty tại thời điểm tháng 12/2018. Bởi lẽ, theo ông Thẳng, các tài liệu trên được ban hành rải rác trong một thời gian quá dài (từ 2011 đến 2018), mỗi văn bản khi phát hành lại phải tuân thủ các qui định của pháp luật ở từng thời điểm ban hành, nên không thể lấy văn bản đó để áp dụng ở thời điểm tháng 12/2018.

"Nếu Công ty chúng tôi có nguyện vọng và nhu cầu đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 4 thì công ty chúng tôi sẽ họp, bàn bạc, thống nhất và sẽ gửi hồ sơ đăng ký thay đổi theo đúng qui định của pháp luật chứ không phải là hồ sơ do bà Hải cung cấp"- ông Thẳng nói.

"Theo Điều lệ của Công ty chúng tôi, tất cả các văn bản do Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng phát hành có chữ ký của người có thẩm quyền thì phải có dấu tròn của Công ty đóng trên các văn bản đó thì mới có giá trị pháp lý và đó mới chính thức là do Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng phát hành. Vì thế việc Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT cấp giấy chứng nhận thay đổi kinh doanh do bà Hải tự ý đi nộp và sử dụng văn bản không có dấu của Công ty chúng tôi là sai.", ông Thẳng khẳng định.

Người lao động tại một cửa hàng trên phố Cầu Đất của Công ty CP Công nghệ phẩm HP đã bị đẩy ra ngoài để cho đối tượng khác vào kinh doanh.

Liên quan đến việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, ngày 29/1/2019, Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh- Bộ KHĐT đã có công văn số 34/ĐKKD hướng dẫn nội dung trên. Căn cứ văn bản này, nhận thấy việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 4 cho Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng không đúng hồ sơ, trình tự thủ tục theo qui định, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Hải Phòng đã chủ động sửa sai, ra Thông báo số 07 ngày 30/1/2019 hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 24/12/2018 và khôi phục nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 3 ngày 01/6/2010 đối với Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng.

Tuy nhiên, ngay hôm sau, ngày 1/2/2019, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT đã ra Thông báo số 10 thu hồi và hủy bỏ giá trị pháp lý của thông báo số 07 nói trên.

Trong lúc tập thể người lao động và cá nhân bà Nguyễn Thị Tuyết Len tiếp tục có đơn khiếu nại về thông báo số 10 của Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở KHĐT Hải Phòng nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng thì ngày 15/5/2020 Sở này lại tiếp tục có văn bản gửi các cơ quan chức năng trong đó khẳng định Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 4 cho Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng, người đại diện theo pháp luật là bà Đặng Thị Hồng Hải có giá trị pháp lý.

Việc làm trên của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng khiến vụ việc càng lúc càng trở nên phức tạp, khiếu kiện kéo dài, làm tiền đề cho việc bà Đặng Thị Hồng Hải lấy danh nghĩa người đại diện theo pháp luật của công ty đẩy hàng loạt người lao động cũ của Công ty CP Công nghệ phẩm ra đường, dành vị trí kinh doanh cho các đối tượng khác gây sự tranh chấp, bất ổn về an ninh trật tự tại địa phương.