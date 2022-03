Vụ dược phẩm Tritydo Hưng Phước quảng cáo TPBVSK như “thần dược”: Phát lộ thêm nhiều sản phẩm công bố sai bản chất

Phát lộ thêm nhiều sản phẩm quảng cáo sai sự thật của Công ty Tritydo Hưng Phước

Như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, thời gian vừa qua trên thị trường thực phẩm chức năng xuất hiện nhiều "siêu sản phẩm" TPBVSK của Công ty TNHH dược phẩm Tritydo Hưng Phước (gọi tắt là Công ty Tritydo Hưng Phước) có công dụng thần kỳ hơn cả thuốc chữa bệnh.

Công ty Tritydo Hưng Phước liên tiếp đưa ra thị trường những sản phẩm được coi là "có một không hai" trong nền y học khi quảng cáo có công dụng làm giảm dị tật ở thai nhi. Đáng nói những công dụng này không được Cục ATTP phê duyệt trong bản công bố sản phẩm của Công ty.

Đi sâu vào tìm hiểu, PV Báo điện tử Dân Việt phát hiện Công ty Tritydo Hưng Phước còn công bố hàng loạt các sản phẩm TPBVSK không đúng bản chất đã được Cục ATTP phê duyệt trước đó.

Cụ thể, theo Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6/2021/ĐKSP do Cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong ký ngày 04/01/2021, sản phẩm TPBVSK Gel dạ dày Tritydo gel dạ cẩm của Công ty Tritydo Hưng Phước không dùng được cho phụ nữ có thai, thế nhưng Công ty Tritydo Hưng Phước vẫn in những nội dung này lên bao bì sản phẩm.

TPBVSK Gel dạ dày Tritydo gel dạ cẩm của Công ty Tritydo Hưng Phước (số nhà 31 ngõ 178/5 đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) không dùng được cho phụ nữ có thai, thế nhưng Công ty Tritydo Hưng Phước vẫn in những nội dung này lên bao bì sản phẩm. Ảnh: Đỗ Lực



Sản phẩm viên uống dạ dày Tritydo simekitt gold cũng được Công ty Tritydo Hưng Phước "thổi phồng" công dụng khi Công ty này cố tình in ấn nội dung khẳng định sản phẩm "dùng được cho phụ nữ có thai" lên trên bao bì sản phẩm.

Sản phẩm Tydokid D3k7 King Dishad3 gold cũng "nối tiếp" các sản phẩm "đàn anh" khi Cục ATTP duyệt một đằng, Công ty Tritydo Hưng Phước lại cho in ấn một nẻo. Cụ thể, Công ty này cho in ấn phần cách xịt, liều lượng hoàn toàn khác so với bản công bố trước đó đã được Cục ATTP tiếp nhận.

Theo thông báo bổ sung market và đính chính cách dùng sản phẩm ngày 13/09/2021 do bà Nguyễn Ngọc Thúy - Giám đốc Công ty Tritydo Hưng Phước gửi Cục ATTP, phần cách dùng được công bố như sau: Trẻ em từ 0 - 6 tháng: xịt 1 nhát xịt/ngày; trẻ em từ 6 tháng- 1 tuổi: xịt 2 nhát; trẻ em từ 1- 3 tuổi: xịt 3 nhát xịt/lần/ngày; trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người lớn: xịt 9 nhát xịt/lần/ngày.

Công bố cách dùng là vậy, nhưng khi sản xuất sản phẩm, Công ty Tritydo Hưng Phước lại công bố cách dùng hoàn toàn trái ngược. Theo đó, Trẻ em từ 6 – 12 tháng: 2 lần xịt/ngày; trẻ em từ 1- 3 tuổi: 3 lần xịt/ngày; trẻ em từ 3- 8 tuổi: 5 lần xịt /ngày; trẻ em từ 9 tuổi trở lên: 8 lần xịt/ngày.

Phạt tiền 1- 2 lần tổng giá trị sản phẩm, buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm

Theo luật sư Lê Hồng Huấn - Đoàn luật sư TP Hà Nội, như thông tin mà PV Báo điện tử Dân Việt cung cấp, trường hợp sai phạm về công bố công dụng sản phẩm TPBVSK của Công ty Tritydo Hưng Phước nói trên có dấu hiệu gian dối, gây nhầm lẫn là không phù hợp với thông tin đăng ký và quy định pháp luật.

Theo quy định, doanh nghiệp chỉ được công bố các công dụng, cách sử dụng sản phẩm theo đúng nội dung bản công bố sản phẩm mà doanh nghiệp đã đăng ký với Cục ATTP.

Viên uống dạ dày Tritydo simekitt gold cũng được Công ty Tritydo Hưng Phước (số nhà 31 ngõ 178/5 đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) "thổi phồng" công dụng khi Công ty này cố tình in ấn nội dung khẳng định sản phẩm "dùng được cho phụ nữ có thai" lên trên bao bì sản phẩm. Ảnh: Đỗ Lực

Trường hợp vi phạm về công bố bản chất sản phẩm TPBVSK của Công ty Tritydo Hưng Phước có thể xử phạt theo điểm a, khoản 12 Điều 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Theo đó, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm về buôn bán, lưu thông trên thị trường sản phẩm thực phẩm được quy định như sau: Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần tổng giá trị sản phẩm thực phẩm vi phạm đã tiêu thụ đối với hành vi buôn bán, lưu thông trên thị trường sản phẩm thực phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố; sản phẩm thực phẩm thuộc diện phải được sản xuất tại cơ sở có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc chứng nhận tương đương mà không thực hiện theo quy định.

"Sản phẩm TPBVSK Tydokid D3k7 King Dishad3 gold thay đổi liều dùng, nhưng không thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến Cục ATTP có thể bị xử phạt theo điểm b, khoản 4, Điều 22 Nghị định 155/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Cụ thể: Không thực hiện thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi sau công bố đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc có thông báo nhưng nội dung thông báo không phù hợp với nội dung thay đổi của sản phẩm hoặc không có tài liệu phù hợp quy định của pháp luật chứng minh cho sự thay đổi thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng- 30.000.000 đồng…", luật sư Huấn nói.

Ngoài ra, có thể áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo điểm a, b, khoản 11 Điều 22 Nghị định 155/2018/NĐ-CP (được bổ sung tại điểm i, h khoản 12, Điều 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm là thu hồi và tiêu hủy thực phẩm vi phạm quy định tại khoản 1.

Theo đó, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm về buôn bán, lưu thông trên thị trường sản phẩm thực phẩm được quy định như sau: Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần tổng giá trị sản phẩm thực phẩm vi phạm đã tiêu thụ đối với hành vi buôn bán, lưu thông trên thị trường sản phẩm thực phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố; sản phẩm thực phẩm thuộc diện phải được sản xuất tại cơ sở có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc chứng nhận tương đương mà không thực hiện theo quy định.

Ngoài ra, có thể áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo điểm a, b, khoản 11 Điều 22 Nghị định 155/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm là thu hồi và tiêu hủy thực phẩm vi phạm quy định tại khoản 1.

Toàn bộ những sản phẩm nói trên của Công ty Tritydo Hưng Phước đặt hàng sản xuất tại Công ty CP dược phẩm Quốc tê STP (lô đất số N2- 9, Khu công nghiệp Đồng Văn II, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam). Công ty CP dược phẩm Quốc tê STP có vai trò như thế nào trong việc sản xuất các sản phẩm nói trên sai với nội dung bản công bố sản phẩm đã được Cục ATTP phê duyệt sẽ được chúng tôi thông tin tới bạn đọc.