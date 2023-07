Vụ hàng trăm cây thông gần 30 năm tuổi bị cưa hạ ở Lâm Đồng: Triệu tập 2 nghi can để điều tra

Ngày 15/7, Công an huyện Lâm Hà cho biết, đã triệu tập 2 nghi can liên quan đến vụ hàng trăm cây thông gần 30 năm tuổi bị cưa hạ ở xã Mê Linh mà Dân Việt đã thông tin qua bài viết Hiện trường hàng trăm cây thông gần 30 năm tuổi tại Lâm Đồng bị lâm tặc cưa hạ để điều tra, làm rõ.

2 nghi can bị triệu tập là Nguyễn Văn Tiến (30 tuổi, ngụ xã Mê Linh) và Trương Văn Thương (36 tuổi, ngụ thị trấn Nam Ban, cùng huyện Lâm Hà).

Hai đối tượng Tiến (trái) và Thương bị cơ quan công an triệu tập để điều tra vụ hàng trăm cây thông gần 30 năm tuổi bị cưa hạ tại xã Mê Linh. Ảnh: CA.

Công an huyện Lâm Hà cho hay, sau khi nhận được tin báo và cùng cơ quan chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm thủ phạm vụ phá rừng. Sau khoảng 24 giờ tiến hành xác minh, Công an huyện Lâm Hà đã xác định 2 nghi can trên có tham gia cưa hạ rừng thông tại lô 14, 16, khoảnh 4, tiểu khu 264 (địa phận thôn 9, xã Mê Linh.

Theo cơ quan chức năng, huyện Lâm Hà, qua quá trình khám nghiệm hiện trường đã xác định có 143 cây thông 3 lá bị cưa hạ, diện tích rừng bị tác động là 1.372 m2, tổng khối lượng lâm sản thiệt hại là hơn 16,8 m3.

Cơ quan chức năng xác định có 143 cây thông gần 30 năm tuổi bị cưa hạ tại khu vực trên.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, hàng trăm cây thông bị các đối tượng phá rừng cưa hạ nằm la liệt. Những cây thông bị cưa hạ lá vẫn còn xanh, vẫn thơm mùi nhựa thông. Hơn nữa, những cây thông bị cưa hạ nằm lọt thỏm giữa một cánh rừng thông rộng lớn nên rất khó bị phát hiện.

Hiện, Công an huyện Lâm Hà vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đồng thời xác minh những người có liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.