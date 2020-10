Vụ mua căn hộ chung cư Nam An: Khách hàng tiếp tục đòi quyền lợi

Anh Nguyễn Tiến Dương (ngụ Hóc Môn, TP.HCM) cho biết trong tháng 7/2020, anh đã ký hợp đồng mua bán 1 căn hộ và 1 shophouse tại dự án trên với Công ty TNHH Siêu thành (gọi tắt Công ty Siêu Thành) chủ đầu tư dự án trên. Hợp đồng do bà Trần Thị Thùy Trang, Phó giám đốc Công ty Siêu Thành ký. Căn hộ có giá bán hơn 1,7 tỷ đồng và shophouse giá hơn 1,9 tỷ đồng. Theo tài liệu, tính đến tháng 7/2020 anh Dương đã giao cho CĐT tổng cộng hơn 3,4 tỷ đồng.

Một giấy xác nhận số tiền ông Dương đã đóng cho Công ty Siêu Thành - ảnh: Quang Phương.

Điều đáng nói: Trong 2 giấy xác nhận (do Phó giám đốc Phan Thị Thùy Trang ký xác nhận số tiền đã thanh toán ngày 8/7/2020) ghi rõ: "Công ty chưa nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với căn hộ (…) dự án Kingsway cho ông/bà Nguyễn Tiến Dương. Ông Dương được quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán cho tổ chức, cá nhân khác".

Anh Dương nói: "Khi ký hợp đồng xong và chuyển tiền thì tôi phát hiện dự án có nhiều vấn đề lùm xùm và vướng mắt về pháp lý. Tôi đề nghị hủy hợp đồng và trả lại tiền nhưng họ luôn né tránh, không chịu tiếp xúc. Theo thông tin thì lâu nay CĐT luôn né tránh, không chịu gặp khách hàng, văn phòng đóng cửa. Tôi không biết khi nào họ mới bàn giao nhà. Nay tôi chỉ muốn họ trả lại tiền cho chúng tôi".

Các khách hàng mua căn hộ chung cư Nam An tập trung tại khu vực xây dựng chung cư phản đổi chủ đầu từ - Ảnh: Quang Phương.

Trong một diễn biến khác của vụ việc: Ngày 26/8, Sở Xây Dựng TP.HCM đã ký phụ lục Giấy phép xây dựng đính kèm với giấy phép xây dựng 2018 đã cấp cho Công ty Siêu Thành, chấp thuận cho Kingsway được phép xây dựng trở lại.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các khách hàng: CĐT vẫn không có bất cứ phản hồi nào đối với khách hàng. Trụ sở, Văn phòng làm việc vẫn chưa mở cửa, số điện thoại công ty không liên lạc được, không có bất cứ thông báo nào đến khách hàng của mình về việc bao giờ dự án mới được thi công trở lại.

Trong khi đó, từ giữa tháng 9, các khách hàng đã tiếp tục gửi Đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu TP. HCM để cầu cứu. Trước đó, trong tháng 8, các khách hàng cũng đã gửi đơn tố cáo CĐT ra Công an quận Bình Tân tố cáo hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của Công ty TNHH Siêu Thành do bà Võ Thị Phượng làm đại diện pháp luật.

Anh M. H., một khách hàng của dự án cho biết: Mong muốn chính quyền sớm vào cuộc và can thiệp để buộc CĐT phải chịu mọi trách nhiệm trước khách hàng của mình, đồng thời tìm giải pháp giúp người dân sớm có được ngôi nhà an cư lạc nghiệp sau nhiều năm ròng rã đợi chờ. Bao nhiêu tiền bạc tích cóp, vay mượn đều đã dồn hết vào đây, không biết tương lai ra sao, qua đó ổn định được tình hình an ninh – trật tự tại địa phương. Mong các cơ quan ban ngành tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho hàng trăm người dân đang phải sống trong tình cảnh vô cùng khó khăn khi nhà không có để ở, trong khi phải oằn lưng trả lãi ngân hàng hàng tháng nhưng ngôi nhà tương lai mà mình đã bỏ tiền mua thì vẫn chẳng thấy đâu. Trong khi đó, chủ đầu tư vẫn trốn biệt tâm nhiều tháng nay".

Một khách hàng phản ánh sự việc với phóng viên báo chí trong một lần họ tập trung phản đổi chủ đầu tư - Ảnh: Quang Phương.

Liên quan đến vấn đề mua bán căn hộ tại dự án chung cư Nam An nói trên, báo điện tử Dân Việt đã có nhiều bài viết phản ánh về việc chậm bàn giao căn hộ, chủ đầu tư né tránh, không gặp khách hàng, các văn phòng của công ty đóng cửa, ngừng hoạt động…

Được biết, dự án chung cư Nam An có tổng diện tích khu đất: 7.082,4 m2, quy mô khoảng 496 căn hộ chung cư do do Công ty Siêu Thành làm CĐT.

Dự án được cấp phép xây dựng và được CĐT tiến hành xây dựng vào năm 2017. CĐT cam kết với khách hàng trong quý I/2019 sẽ bàn giao căn hộ cho người mua. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng công trình xảy ra nhiều sai phạm. Do sai phạm nên công trình bị tạm ngưng thi công và CĐT đã bị UBND TP.HCM phạt hành chính 275 triệu đồng. Sở Xây Dựng TP.HCM cũng yêu cầu CĐT phải tiến hành các thủ tục để xin điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định.

Từ tháng 7, hàng trăm khách hàng mua căn hộ đã tập trung đến văn phòng làm việc của chủ đầu tư tại quận 7, tại hiện trường công trình để phản đối việc CĐT chậm bàn giao căn hộ, yêu cầu CĐT ra mặt nhưng chủ đầu tư vẫn "bặt vô âm tín" cho đến nay.