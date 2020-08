Mua căn hộ chung cư Nam An: Người mua tố cáo chủ đầu tư ra công an

Gần 200 khách hàng mua căn hộ tại dự án chung cư Nam An (quận Bình Tân, TP.HCM) đã đồng loạt ký đơn tố cáo, gửi Công an quận Bình Tân tố cáo hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của Công ty TNHH Siêu Thành (gọi tắt: Công ty Siêu Thành) do bà Võ Thị Phượng làm đại diện pháp luật.

Các khách hàng mua căn hộ tại chung cư Nam An ký các giấy tờ để khiếu nại CĐT - Ảnh: Quang Phương.

Trong đơn tố cáo, người mua nhà trình bày: "Chúng tôi là những người đã ký hợp đồng mua bán căn hộ với Công ty Siêu Thành để mua căn hộ chung cư tại dự án Kingsway (Chung cư Nam An), tại địa chỉ số 219 đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM). Theo thỏa thuận giữ hai bên thì chúng tôi đã thanh toán cho CĐT đủ 70% giá trị hợp đồng. Thậm chí có nhiều người còn thanh toán vượt quá 70%".

Người mua nhà cũng trình bày: Theo thỏa thuận, CĐT tư sẽ bàn giao nhà cho người mua trong quý I/2019. Tuy nhiên, đến hẹn họ không bàn giao nhà như thỏa thuận. CĐT đóng cửa công ty, cắt đứt mọi liên lạc với khách hàng từ tháng 3 đến nay. Số tiền chúng tôi đóng cho công ty họ vẫn đang chiếm giữ. Điều này cho thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự hết sức rõ ràng của bà Võ Thị Phượng (giám đốc công ty) và tập thể những người thuộc công ty này.

Từ những lý do trên, các khách hàng đề nghị công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Võ Thị Phượng và những người có liên quan; đề nghị phong tỏa tài khoản, tài sản của Công ty Siêu Thành, bà Võ Thị Phượng; đề nghị áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Võ Thị Phượng…

Các khách hàng căn băng rôn phản đối CĐT dự án chung cư Nam An - Ảnh: Quang Phương.

Liên quan đến vấn đề mua bán căn hộ tại dự án chung cư Nam An nói trên, báo điện tử Dân Việt đã có nhiều bài viết phản ánh về việc chậm bàn giao căn hộ, chủ đầu tư né tránh, không gặp khách hàng, các văn phòng của công ty đóng cửa, ngừng hoạt động…

Được biết, dự án chung cư Nam An có tổng diện tích khu đất: 7.082,4 m2, quy mô khoảng 496 căn hộ chung cư do do Công ty Siêu Thành làm CĐT.

Dự án được cấp phép xây dựng và được CĐT tiến hành xây dựng vào năm 2017. CĐT cam kết với khách hàng trong quý I/2019 sẽ bàn giao căn hộ cho người mua. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng công trình xảy ra nhiều sai phạm. Do sai phạm nên công trình bị tạm ngưng thi công và CĐT đã bị UBND TP.HCM phạt hành chính 275 triệu đồng. Sở Xây Dựng TP.HCM cũng yêu cầu CĐT phải tiến hành các thủ tục để xin điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định.

Từ tháng 7, hàng trăm khách hàng mua căn hộ đã tập trung đến văn phòng làm việc của chủ đầu tư tại quận 7, tại hiện trường công trình để phản đối việc CĐT chậm bàn giao căn hộ, yêu cầu CĐT ra mặt nhưng chủ đầu tư vẫn "bặt vô âm tín" cho đến nay.

Khách hàng mua căn hộ tập trung tại hiện trường dự án chung cư Nam An để phản đối CĐT chậm bàn giao nhà - Ảnh: Quang Phương

Trả lời phỏng vấn Dân Việt, Luật sư Nguyễn Văn Tòng -Văn phòng luật sư Bình Tân (Đoàn luật sư TP.HCM), cho biết: Các sai phạm nổi bật của CĐT tại dự án chung cư Nam An (do Công ty TNHH Siêu Thành làm CĐT) có thể kể đến là bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính.

Kế đó là thi công sai giấy phép xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp; không cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và không cho người mua kiểm tra thực tế tại công trình; bàn giao nhà trễ hạn.

"Những sai phạm đó tùy theo mức độ, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số: 139/2017/NĐ-CP, ngày 27/11/2017, được sửa đổi bổ sung bởi nghị định số: 21/2020/NĐ-CP, ngày 17/02/2020 hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Tòng nói.