Vụ nam sinh lớp 11 bị đánh tử vong ở Long An: Thông tin từ nhà trường

Lập nhóm, hẹn đánh nhau "1 chọi 1" trên Facebook

Đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết: Sau giờ tan học vào lúc 16h30 ngày 17/10, nhà trường nhận được thông tin từ một giáo viên báo có học sinh của trường bị đánh, chấn thương nặng phải vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu.

Ngôi trường nơi một học sinh lớp 11 bị đánh, tử vong. Ảnh: Thiên Long

Theo lãnh đạo nhà trường, đơn vị đã khẩn trương tìm hiểu và xác minh các học sinh có liên quan vụ việc, đồng thời phối hợp với gia đình để chăm lo cho học sinh bị thương. Qua xác minh nội bộ trong trường, vụ việc bắt đầu từ va chạm từ hơn 3 tuần trước giữa học sinh N.B.K. (đã mất) và Dương Huỳnh Tấn, lớp 10A1.

Sau đó, Tấn đã chia sẻ câu chuyện cùng đám bạn bên ngoài trường và cùng với học sinh chung lớp là Lê Minh Khôi hẹn nhau "đánh 1 chọi 1" giữa K. và Tấn. Cũng theo lãnh đạo nhà trường, vấn đề mâu thuẫn xảy ra khi K. và đám bạn của Tấn lập nhóm Facebook tranh cãi nhau.

Gần 20 thanh niên đánh K. và bạn cùng lớp

Diễn biến tiếp đó, đến chiều 17/10, Khôi và Tấn hẹn K. đến địa điểm gần Bệnh viện Sản nhi Long An (TL827) để đánh nhau. Tuy nhiên, Khôi và Tấn đều không đến mà có khoảng gần 20 thanh niên từ bên ngoài đến hành hung K. và 2 bạn cùng lớp của K. là Tiến và Trần Tấn Tú.

Đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết: K. và Tiến bị đánh, Tú bỏ chạy nhưng có chứng kiến và đã trình bày toàn bộ sự việc. Tú đưa K. vào Bệnh viện Đa khoa Long An. Do chấn thương quá nặng, K. đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết thêm: Khoảng 14h ngày 18/10, K. tử vong vì bị chấn thương sọ não.

Theo lãnh đạo nhà trường, sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã khẩn trương liên hệ và báo cho gia đình học sinh K. biết để cùng đến Bệnh viện Đa khoa Long An (ngay sau khi nhận được tin báo).

Nhà trường đã yêu cầu học sinh Dương Huỳnh Tấn và Trần Tấn Tú tường trình vụ việc, đồng thời liên hệ Công an xã Bình Tâm, Công an phường 7 (TP.Tân An, Long An) để báo cáo vụ việc.

Công an đang điều tra, làm rõ

Cũng theo đại diện lãnh đạo nhà trường: Lúc 18h ngày 17/10, Công an phường 7 và Công an hình sự TP.Tân An đã đến làm việc với trường, nhận toàn bộ các bản tường trình, nhà trường bàn giao 2 học sinh có liên quan là học sinh Dương Huỳnh Tấn và Trần Tấn Tú để cơ quan công an điều tra làm rõ.

Sáng 18/10, theo yêu cầu của Công an phường 7, đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết, đã đưa các học sinh có liên quan đến làm việc và lấy lời khai. Nhà trường tiếp tục tìm hiểu và yêu cầu các em biết về vụ việc tiếp tục cung cấp thông tin và viết bản tường trình bổ sung.

Lãnh đạo nhà trường đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm hỏi, đúng lúc em K. tử vong tại bệnh viện (lúc 14h ngày 18/10).

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chiều 17/10, một học sinh của Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành, TP.Tân An bị nhóm thanh niên vây đánh đa chấn thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 17/10, em N.B.K. (16 tuổi, ngụ xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành; học sinh lớp 11A1 Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành) tan học, đi ra cổng để về nhà. Thời điểm này, cách cổng trường 10m xuất hiện nhóm 6-7 thanh niên đậu xe máy đứng chờ sẵn. Lúc K. đi ra khỏi trường được một đoạn, số đối tượng kể trên vây lại lao vào đấm đá, sau đó cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu khiến K. té ngã xuống đường bất tỉnh. Sau đó, nhóm trên lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường. Phát hiện học sinh bị nằm bất động, người dân lập tức chở nạn nhân đi Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Do bị đa chấn thương, tính mạng nguy kịch, em K. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.