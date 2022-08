Long An: Phòng GD-ĐT huyện Đức Hòa thông tin việc xử lý 2 vụ bạo lực học đường xảy ra trên địa bàn

Liên quan đến những vụ bạo lực học đường của học sinh cấp 2 xảy ra trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ngày 31/5/2022 báo điện tử Dân Việt có đăng bài: Long An: Học sinh lớp 6 bị nhóm bạn cùng trường đánh nhiều lần trong nhà vệ sinh. Tiếp đó ngày 6/6 tiếp tục đăng bài: Long An: Nhóm học sinh lớp 8 đánh bạn cùng khối ngay trong phòng học.

Đáng nói cả hai vụ bạo lực học đường nêu ttrong vòng 1 tuần.

Trường THCS Võ Văn Tần có 3.082 học sinh/73 lớp, nhà trường kêu khó quản lý

Ngày 25/8, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Đức Hòa cho biết: Sau khi tiếp nhận phản ánh từ báo điện tử Dân Việt, Ban giám hiệu Trường THCS Võ Văn Tần đã có báo cáo gửi đến phòng về nội dung phản ánh bạo lực học đường xảy ra tại trường.

Cụ thể, theo nội dung báo cáo, giải trình về trường hợp 2 vụ bạo lực học đường xảy ra liên tiếp như báo điện tử Dân Việt đăng tải, Ban giám hiệu Trường THCS Võ Văn Tần đã thừa nhận thiếu đôn đốc, sát sao trong việc quản lý học sinh.

Theo nội dung báo cáo của Ban giám hiệu gửi đến Phòng Giáo dục huyện Đức Hòa, trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường, hiệu trưởng đã quán triệt đầy đủ và kịp thời thực hiện chỉ đạo của các cấp lãnh đạo về việc đảm bảo an toàn cho học sinh trong các cơ sở giáo dục. Đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống bạo lực học đường.



Học sinh N.H.N lớp 6A4 bị 3 học sinh lớp 8 gồm Nguyễn Viết Quân học sinh 8A17, Nguyễn Văn Thuận lớp 8A5, Phạm Ngọc Long lớp 8A11 đánh trong nhà vệ sinh. Ảnh: Thiên Long

Tuy nhiên, do học sinh của trường quá đông (3.082 học sinh/73 lớp). Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm Trường THCS Võ Văn Tần quản lý chưa chặt chẻ, thiếu sâu sát, nên còn tình trạng xảy ra bạo lực học đường trong thời gian qua.

Bán giám hiệu Trường THCS Võ Văn Tần xin rút kinh nghiệm, kiểm điểm các giáo viên chủ nhiệm với mức "hoàn thành nhiệm vụ" (!?)

Thông tin đến phóng viên về trường hợp như báo điện tử Dân Việt đã đưa tin: Long An: Học sinh lớp 6 bị nhóm bạn cùng trường đánh nhiều lần trong nhà vệ sinh, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Đức Hòa cho biết, nhà trường đã tổ chức cho các phụ huynh học sinh đánh em N nhận khuyết điểm và xin lỗi phụ huynh em N.

Học sinh N.H.N lớp 6A4 bị 3 học sinh lớp 8 đánh hội đồng với nhiều vết thương trên cơ thể. Ảnh: Thiên Long

Tiếp đó, Trường THCS Võ Văn Tần thành lập Hội đồng Kỷ luật. Họp xét hình thức kỷ luật cảnh cáo toàn trường và xếp hạnh kiểm cuối năm loại yếu đối với 3 học sinh gồm: Nguyễn Viết Quân học sinh 8A17, Nguyễn Văn Thuận lớp 8A5, Phạm Ngọc Long lớp 8A11 do đánh hội đồng em N trong nhà vệ sinh.



Còn với bài báo: Nhóm học sinh lớp 8 đánh bạn cùng khối ngay trong phòng học, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Đức Hòa cho biết, qua xác minh, trường xác định học sinh trong clip là học sinh của Trường THCS Võ Văn Tần.

Nhóm học sinh lớp 8 đánh hội đồng bạn cùng khối ngay trong lớp học giờ giải lao. Clip: MXH

Cụ thể: học sinh bị đánh trong clip tên L.H.H học sinh lớp 8A17 và các học sinh tham gia đánh bạn trong clip gồm: Nguyễn Viết Quân học sinh 8A17, Nguyễn Văn Thuận lớp 8A5, Phạm Ngọc Long lớp 8A11, Nguyễn Tuấn Vỹ lớp 8A12 và học sinh quay clip tên Nguyễn Thị Triều An lớp 8A17 chia sẻ cho hai học sinh Nguyễn Ngọc Vân, Nguyễn Thái Huy lớp 8A17, đều là học sinh của Trường THCS Võ Văn Tần.

Nguyên nhân: Do em Quân hiểu lầm em L.H.H nói xấu mình nên kêu các học sinh Vỹ, Thuận, Long cùng đánh em H. Về hướng xử lý vụ việc này, nhà trường đã cho các học sinh kể trên lên viết bản tường trình, nêu lý do đánh bạn. Đồng thời báo cáo chính quyền địa phương và mời cơ quan Công an vào cuộc (do có quay clip).

Sau khi có kết luận của cơ quan công an, nhà trường đã thành lập Hội đồng kỷ luật học sinh, căn cứ vào các quy định hiện hành, Hội đồng kỷ luật của trường đã xét kỷ luật hình thức cảnh cáo toàn trường và xếp hạnh kiểm cuối năm loại yếu đối với 4 em vi phạm. Nhà trường tổ chức thăm hỏi, động viên em H và gia đình. Em H hiện sức khỏe, tâm lý đã ổn định và em đã đi học trở lại.

Qua các vụ việc trên, Ban giám hiệu Trường THCS Võ Văn Tần thừa nhận, công tác quản lý của nhà trường đôi lúc chưa chặt chẻ, thiếu sâu sát. Trường chưa phát huy hết vai trò của cán sự lớp, của Ban chỉ huy Liên đội và các lực lượng xung kích của nhà trường trong việc phát hiện, tố giác các trường hợp học sinh vi phạm, để xảy ra bạo lực học đường trong thời gian qua.

Trường THCS Võ Văn Tần đã tổ chức kiểm kiểm rút kinh nghiệm đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 6A4, 8/5, 8A11, 8/12, 8/17, đồng thời xếp loại viên chức cuối năm mức "hoàn thành nhiệm vụ" vì để xảy ra bạo lực học đường.