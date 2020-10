Vụ người đàn ông lừa tình 7 phụ nữ: 3 người đã có thai, có người suýt tự tử

Truy tìm "Sở Khanh" trên toàn quốc

Liên quan đến vụ việc nêu trên, trong quá trình công an điều tra, xác minh, ông S. đã đi khởi nơi cư trú. Dù nhiều lần được cơ quan công an mời lên làm việc nhưng ông S. đều từ chối phối hợp.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Phòng PC02 đã có công văn đề nghị thủ trưởng các đơn vị công an thuộc các tỉnh, thành phố; các Phòng, Công an quận, huyện, thị xã thuộc Công an TP Hà Nội phổ biến nội dung vụ việc, thông tin đối tượng Tống Anh S. đến các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Nếu phát hiện đối tượng S. thì báo ngay về Đội 2- Phòng PC02 hoặc điều tra viên Nguyễn Dương Tuấn Anh, điện thoại số: 0983359386 để phối hợp giải quyết.