Vụ người phụ nữ bị đâm gục ở vỉa hè: Công an đã lập nhóm Zalo để làm gì?

Cảnh sát hình sự và lực lượng tinh nhuệ vào cuộc

Như Dân Việt đã đưa tin, liên quan vụ người phụ nữ bị đâm gục ở vỉa hè Hoàng Hoa Thám (Thụy Khuê, Tây Hồ) trưa ngày 25/11, Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án "Giết người", tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Ngọc Chiến (SN 1985, Ngọc Thụy, Long Biên, TP.Hà Nội) về hành vi "Giết người".

Chiến được xác định vì mâu thuẫn trước đó mà đã dùng dao hạ sát một người bán hàng nước.

Thông tin về diễn biến điều tra vụ án, Công an quận Tây Hồ cho biết, khoảng 12 giờ 5 phút ngày 25/11, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc chị Hồng T.H (SN 1971, 406 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ) bị một đối tượng nam giới dùng dao nhọn đâm dẫn đến tử vong tại vỉa hè trước số nhà 406 khi chị này đang ngồi bán nước tại đó.

Chiến là đối tượng đâm gục người bán hàng nước ở vỉa hè. Gia đình Chiến cho biết gã có tiền sử bệnh tâm thần. Ảnh: MXH

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã khẩn trương huy động cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ, Công an phường Thụy Khuê phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội, VKSND để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trưởng Công an quận Tây Hồ và các lãnh đạo trong Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra vụ án.

Công an phường Thụy Khuê được phân công bảo vệ hiện trường, phối hợp rà soát nhân chứng, camera; Đội Cảnh sát giao thông trật tự phân luồng tránh ùn tắc gia thông tại khu vực xảy ra vụ việc; Đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, rà soát ghi lời khai nhân chứng; Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội rà soát camera hướng đến, hướng tẩu thoát của đối tượng, làm rõ các mối quan hệ, mâu thuẫn của bị hại, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh truy bắt đối tượng.

Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo lập ngay nhóm Zalo riêng với thành viên là Ban chỉ huy Công an quận và cán bộ, chiến sĩ tham gia điều tra để khi thi thập được thông tin kịp thời đưa lên nhóm, từ đó các lực lượng phối hợp Ban chỉ huy Công an quận căn cứ tình hình thực tế chỉ đạo lực lượng.

Kẻ thủ ác sa lưới thế nào?

Qua rà soát trên diện rộng, lực lượng công an đã thu giữ được một số hình ảnh camera ghi lại được diễn biến nội dung sự việc, hình ảnh đối tượng, thu thập được thông tin người xe ôm mà đối tượng thuê chở đi sau khi gây án.

Thông tin này nhanh chóng được đưa lên nhóm Zalo của Công an quận để toàn thể cán bộ, chiến sĩ biết, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin về đối tượng.

Qua quan sát hình ảnh đối tượng trên Zalo, đại úy Phạm Anh Tuấn – cán bộ tổ hình sự Công an phường Thụy Khuê nhận ra đối tượng giống với Hoàng Ngọc Chiến.

Chiến trước đó sinh sống tại ngõ 29 Thụy Khuê, sau cùng gia đình chuyển đến sinh sống tại 604/19/21 Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy (Long Biên, TP.Hà Nội).

Hoàng Ngọc Chiến nhanh chóng bị bắt giữ, đối tượng khai nghi ngờ nạn nhân trước đó cho người đập phá tài sản nhà mình. Ảnh: NH

Ngay lập tức tổ công tác gồm cán bộ đội Cảnh sát hình sự, Phòng Cánh sát hình sự, Công an phường Thụy Khuê được cử đến khu vực nhà Chiến ở Ngọc Thụy. Các lực lượng khác tiếp tục rà soát, xác minh theo các mũi được phân công.

Qua trinh sát xác định Chiến không có nhà, lực lượng tiến hành làm việc với gia đình Chiến, được gia đình Chiến cho biết đối tượng đi khỏi nhà từ sáng 25/11, gia đình không biết đi đâu, làm gì.

Qua quan sát hình ảnh camera thu được tại khu vực hiện trường do tổ công tác cung cấp, gia đình nhận ra nam thanh niên trong ảnh chính là Chiến. Gia đình Chiến lúc này cung cấp Chiến có tiền sử bệnh tâm thần, trước đây đã được điều trại tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương.

Tổ công tác đã vận động thuyết phục gia đình Chiến phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm, bắt giữ Chiến, tránh việc đối tượng tiếp tục gây ra vụ việc phạm tội.

Với sự hợp tác của gia đình Chiến kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, Công an quận Tây Hồ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội, Công an xã Liên Hà (Đan Phượng, TP.Hà Nội) bắt giữ được Chiến khi đối tượng đang ở nhà họ hàng ở thôn Quý.

Tại cư quan điều tra, Chiến thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chiến khai nguyên nhân dùng dao đâm chị H là do Chiến nghi ngờ năm 2017 chị H chỉ đạo cháu chị H đập cửa kính nhà Chiến (khi đó nhà Chiến vẫn ở ngõ 29 Thụy Khuê).

Công an quận Tây Hồ ngay trong ngày 25/11 đã khởi tố vụ án hình sự "Giết người", tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Chiến về hành vi "Giết người".