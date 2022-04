Vụ nữ sinh lớp 9 nghi bị hiếp dâm tập thể ở Sơn La: Xác định được 4 nghi can thực hiện hành vi

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 nghi bị hiếp dâm tập thể sau khi uống rượu ở Sơn La, chiều 21/4, thông trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai cho biết: Vụ việc xảy ra từ tháng 3/2022. Đến ngày 14/4, khi gia đình bị hại phát hiện đã trình báo lên Công an huyện Quỳnh Nhai, tố giác về hành vi hiếp dâm.

Hình ảnh cắt từ clip gây xôn xao dư luận về vụ việc một nữ sinh lớp 9 nghi bị hiếp dâm tập thể sau khi uống rượu ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Theo xác định sơ bộ thì có hành vi giao cấu, nhóm đối tượng là bạn bè quen biết với bị hại, trước khi xảy ra vụ việc có uống rượu với nhau. Hiện cơ quan Công an huyện đang tạm giữ 6 đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra.

Hôm nay (22/4), trao đổi thêm với PV, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai thông tin: Sau khi cơ quan công an tạm giữ 6 đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra, bước đầu đã xác định 4 nghi can có hành vi xâm hại, 2 nghi can có hành vi dùng điện thoại quay clip.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Nhai tiếp tục điều tra xác minh làm rõ.