Vụ phụ huynh phải ký cam kết khi con đi học: Trưởng phòng giáo dục "đối lập" quan điểm chuyên gia y tế

Mới đây, dư luận xôn xao về bản cam kết cho học sinh trở lại trường học của cha mẹ/người giám hộ học sinh của Trường Tiểu học Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Cụ thể, bản cam kết này nêu rõ 2 vấn đề phụ huynh cần phải ký cam kết là "gia đình chúng tôi tự nguyện cho con đến trường để học tập trực tiếp" và "cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại gia đình, địa phương và tại trường, nơi học tập của con em mình. Nếu vi phạm tôi và gia đình xin chịu hoàn toàn trách nhiệm". Phía dưới là chữ ký cam kết của học sinh, phụ huynh và hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Quỳnh.

Bản cam kết của phụ huynh trước khi cho con đi học. Ảnh: NTCC

Bản cam kết này đã gây bức xúc dư luận vì mọi người cho rằng nhà trường đang đẩy trách nhiệm sang cho học sinh. Tuy nhiên, cô Huỳnh Thị Phương Anh, hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Quỳnh cho hay: "Chúng tôi muốn tạo sự đồng thuận, quyết tâm, phối hợp của phụ huynh với nhà trường chứ không phải vì nhà trường bắt buộc hay công văn chỉ đạo mà phụ huynh bị "ép" phải đưa con đi học. Bởi vì học sinh đi học, có thể các em an toàn nhưng cũng có thể xảy ra sự cố vì yếu tố khách quan. Và nếu có xảy ra thì nhà trường cùng phụ huynh giải quyết chứ không phải đùn đẩy cho phụ huynh".

Liên quan đến bản cam kết này, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Phạm Văn Ngát, Trưởng Phòng GDĐT huyện Thanh Trì, lý giải: "Khi có chỉ đạo của UBND thành phố và Sở GDĐT Hà Nội về việc cho học sinh quay trở lại trường, Phòng đã có tham mưu UBND huyện ra các văn bản chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, kế hoạch giảng dạy, phương án phòng chống dịch, xử lý tình huống khi nghi ngờ hay có F0, F1. Trong đó, có nội dung yêu cầu nhà trường tổ chức họp phụ huynh thông báo thời gian học và phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho học sinh".

Học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Quỳnh. Ảnh: NTCC

Theo ông Ngát, sau khi các trường nắm bắt chủ trương đã tổ chức họp phụ huynh để cha mẹ học sinh phối hợp cùng nhà trường. "Trường Tiểu học Vĩnh Quỳnh khi thực hiện đã lồng thêm nội dung là tự nguyện đi học trực tiếp và chữ ký của học sinh gây hiểu lầm. Chúng tôi khẳng định, nhà trường và ngành giáo dục không trốn tránh trách nhiệm, không "đá bóng" sang cho cha mẹ như dư luận xôn xao. Kể cả có dịch hay không có dịch thì học sinh đi học an toàn là trách nhiệm của nhà trường. Cha mẹ có quyền lựa chọn cho con đi học trực tiếp khi cảm thấy an toàn và có thể học online ở nhà. Thế nhưng, ngoài thời gian ở trường, học sinh có an toàn từ nhà đến trường, từ trường về nhà hay không lại phụ thuộc và cha mẹ. Bản cam kết của Trường Tiểu học Vĩnh Quỳnh mục đích là tạo sự phối hợp giữa cha mẹ với nhà trường mà thôi".

Ngay sau khi bản cam kết này gây tranh cãi trên mạng xã hội, trưởng phòng GDĐT cho biết, đã có công văn yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc các văn bản để tránh gây hiểu sai cho cha mẹ và dư luận.

Liên quan đến việc có cần thiết yêu cầu phụ huynh viết bản cam kết hay không, trao đổi với PV, PGS-TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế bày tỏ: "Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT đã có chỉ đạo sớm đưa học sinh đến trường. Mặc dù đi học trên tinh thần tự nguyện nhưng khuyến cáo cha mẹ cần cho trẻ đi học vì hệ lụy không đi học còn nhiều hơn nhiễm Covid-19 như khiếm khuyết kiến thức, trầm cảm, nghiện game...

Tuy nhiên, khi nới lỏng xã hội, học sinh đi học hay ở nhà cũng có thể nhiễm Covid-19. Chính vì vậy, nhà trường cần tuyên truyền cho cha mẹ học sinh thực hiện các biện pháp công tác phòng bệnh. Việc quản lý càng tốt thì nguy cơ mắc bệnh càng ít đi. Nhưng sự phối hợp này chỉ dựa trên tinh thần tuyên truyền, hướng dẫn chứ không nên yêu cầu phụ huynh ký cam kết. Trách nhiệm là của phụ huynh, nhà trường và cơ sở y tế".

"Tôi còn được biết một số nơi còn bắt học sinh xét nghiệm trước khi đến trường, như vậy là không nên. Chỉ khi học sinh có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh thì mới thực hiện chứ không nên xét nghiệm tràn lan hay đặt ra yêu cầu mới được đến trường", ông Phu cho hay.