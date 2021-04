Vụ sát hại, đốt xác nữ chủ quán cà phê: Nghi phạm khai nghiện ma túy, mê cờ bạc, nợ nần nhiều người

Tối 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Bình Chánh cho biết, đang giữ hình sự với Huỳnh Văn Được (29 tuổi, ngụ tỉnh Long An, trú quận 6) để làm rõ về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản".

Đối tượng Huỳnh Văn Được tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an Được khai nhận là người nghiện ma tuý và từng có tiền án về tội "Cướp tài sản". Sau khi mãn hạn tù, Được trở về địa phương tiếp tục sử dụng ma tuý và chơi cờ bạc nên dẫn tới nợ nần nhiều người.

Gần đây, các chủ nợ lần lượt gọi hối thúc yêu cầu Được phải trả nợ nếu không sẽ "xử". Từ đây, Được nảy sinh ý định đi cướp tài sản để trả nợ.

Rạng sáng 25/3, Được thủ dao đi tới quán cà phê chòi nằm tại Quốc lộ 1A, ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Lúc này, trong quán có chị Tr.T.H. (31 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu, trú huyện Bình Chánh) là chủ quán cà phê này.

Vừa vào quán, Được gọi nước để chờ thời cơ ra tay. Thấy quán vắng không có ai thì Được lấy dao đi lại gần chị H. khống chế yêu cầu chị này đưa tài sản. Chị H. hoảng sợ tìm cách chống cự và hô hoán cho người dân. Được liền dùng dao đâm gần 100 nhát vào cổ và mặt cho tới khi chị này nằm bất động.

Được kiểm tra thấy chị H. đã tử vong nên lục lọi lấy 600.000 đồng. Sau đó, Được phóng hoả đốt xác chị H. nhằm phi tang chứng cứ rồi tẩu thoát.

Qua truy xét, trinh sát phát hiện Được đang ở bến xe Miền Tây nên khống chế bắt giữ. Tại công an Được khai nhận như trên.