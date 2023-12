Vụ trâu húc chết người ở Quảng Trị: Trách nhiệm của chủ trâu và chính quyền địa phương

Liên quan đến vụ trâu húc 2 người thương vong ở Quảng Trị, ông Hồ Văn Sinh – Chủ tịch UBND xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá cho biết, trách nhiệm của chính quyền địa phương hiện nay là thực hiện chỉ đạo của UBND huyện.

Trước mắt, UBND xã cùng lực lượng biên phòng tuyên truyền người dân không đi vào khu vực Trạc Nòi (xã Hướng Lập) và Se Răng Viêng (xã Hướng Việt). Đây là khu vực xảy vụ trâu húc 2 người thương vong.

Chiếc xe cứu thương đưa thi thể ông Q về nhà sau khi bị trâu húc chết. Ảnh: N.V

Thời gian tới, lực lượng của xã và biên phòng sẽ nhờ nạn nhân Hồ Văn Kiều phối hợp trong việc tìm kiếm con trâu húc người. Bởi vì, nạn nhân Hồ Văn Q đã mất, chỉ còn Kiều có thể nhận dạng con trâu hung dữ húc người.

Sau khi xác định được con trâu húc người, xã sẽ tìm chủ nhân của con trâu. Nếu không ai nhận là chủ nhân con trâu dữ, xã sẽ xin ý kiến của huyện để có bước xử lý tiếp theo.

Về lâu dài, chính quyền địa phương sẽ tuyên truyền, vận động nhân dân không thả rông trâu, bò mà phải có người chăn giữ, nuôi nhốt.

Theo luật sư Lê Minh Hương - Công ty Luật FDVN, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, căn cứ quy định tại điều 584 và điều 603 Bộ Luật Dân sự 2015, chủ sở hữu con trâu tấn công người phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và gia đình nạn nhân. Các khoản phải bồi thường như chi phí thiệt hại sức khỏe và tinh thần, chi phí mai táng hợp lý, tiền cấp dưỡng, tiền tổn thất tinh thần cho người thân của người đã tử vong.

Theo luật sư, chủ sở hữu trâu có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự trong trường hợp xác định được chủ trâu có lỗi trong việc quản lý, giam gữ con trâu, đồng thời việc giám định tỷ thể thương tích, tính mạng của các bị hại, để từ đó có thể xem xét xử lý hình sự về Tội Vô ý gây thương tích theo quy định tại Điều 138 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 hoặc Tội Vi phạm quy định về An toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn nơi đông người theo quy định tại Điều 295 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Tuy nhiên, chỉ có thể xem xét các yếu tố vi phạm pháp luật hình sự nếu chủ sở hữu trâu có lỗi đủ dấu hiệu xử lý trách nhiệm hình sự, do đó cần điều tra xác minh các yếu tố, vấn đề liên quan một cách kỹ lưỡng mới có thể xem xét trách nhiệm một cách chính xác vấn đề.

Em Hồ Văn Kiều bị thương vì trâu tấn công vào vùng đùi. Ảnh: N.V

Trước đó, 15h ngày 21/12, ông Hồ Văn Q (63 tuổi, trú thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hoá) vào khu vực Trạc Nòi (thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Việt) tìm trâu bò của gia đình chăn thả rông thì bị 1 con trâu đực lao đến tấn công.

Con trâu húc khiến ông Q bị thương vùng đầu, gãy nhiều xương sườn, thủng phổi và tử vong sau đó.

Sáng 23/12, em Hồ Văn Kiều (16 tuổi, trú thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Việt) đi vào khu vực nêu trên cũng bị 1 con trâu đực húc rách đùi. Rất may em Kiều nhanh chân mới thoát chết.

Vụ việc trâu húc 2 người thương vong xảy ra khiến người dân địa phương rất lo lắng. Vì vậy, cơ quan chức năng cần sớm triển khai quyết liệt các giải pháp để đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân.