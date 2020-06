Vụ việc Dân nháo nhác vì điện yếu ở Hải Phòng: Đã khắc phục tình trạng điện áp thấp

Trước thực trạng Báo nêu và người dân phản ánh, bà Bùi Thị Phúc – Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên đề nghị HTX Thường Sơn sớm có giải pháp quản lý kỹ thuật cân pha, san tải, kéo bổ sung thêm cáp đường trục, đường nhánh đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho người dân, khách hàng mua điện, thực hiện công tác tuyên truyền cho các hộ dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, không sử dụng đồng thời các thiết bị có công suất lớn vào giờ cao điểm.

Theo ông Nguyễn Tất Doanh, trưởng thôn Đống Am, tại thời điểm PV Báo Dân Việt đến xác minh và đăng tải bài viết, lưới điện chưa được HTX Thường Sơn cải tạo, đầu tư nâng cấp nên chất lượng điện áp kém là đúng và việc phản ánh của các hộ dân thôn Đống Am là có thật.

Ngay sau khi Báo có bài phản ánh, ngày 11/6/2020, HTX Thường Sơn đã hoàn tất việc nâng cấp cải tạo đường dây nên đã khắc phục được tình trạng điện áp thấp tại khu vực Đống Am.

Cán bộ kỹ thuật HTX Thường Sơn kiểm tra điện áp sau cải tạo, nâng cấp tại Đống Am

Ngay sau khi khắc phục thực trạng nêu trên, cán bộ kỹ thuật của HTX Thường Sơn còn đến nhiều hộ dân thôn Đống Am để bật thiết bị và theo dõi điện áp có ổn định hay không.

Chiều12/6/2020, bà Nguyễn Thị An, trú tại thôn Đống Am cho biết, hiện trạng điện tại thôn hoàn toàn ổn định và có thể yên tâm vận hành thiết bị mà không lo lắng như trước.

Cũng cùng ngày, PV Báo Dân Việt có mặt tại khu vực thưa dân nhất và xa nguồn cấp đã ghi nhận cán bộ HTX Thường Sơn đo điện áp với chỉ số hoàn toàn ổn định.

Hệ thống dây điện được nâng cấp tại khu vực thôn Đống Am

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Lợi – Giám đốc HTX Thường Sơn, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết, nội dung phản ánh của Báo nêu là đúng và ngay sau khi Báo đăng, HTX Thường Sơn cũng đã hoàn tất việc cải tạo, đầu tư nâng cấp chất lượng điện áp và hiện điện áp tại khu vực Đống Am đã ổn định nhằm đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân.

Ông Lợi cho biết thêm, đơn vị đã nắm rõ nguyên nhân điện áp thôn Đống Am thấp và trước khi Báo phản ánh, đơn vị cũng đã có kế hoạch cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện lưới phục vụ người dân địa phương.

Khi có kế hoạch, đơn vị cũng đã thông báo cho Bí thư chi bộ thôn và Trưởng thôn trên địa bàn sử dụng điện được biết. Theo kế hoạch, đơn vị cải tạo điện xong ở khu vực thôn Bấc 1 mới chuyển sang khu vực thôn Đống Am do lượng hộ dân sinh hoạt khu vực thôn Bấc 1 lớn hơn khu vực Đống Am rất nhiều nên buộc phải xử lý trước.