Vụ vợ mang bầu 7 tháng "tố" chồng bạo hành: Thông tin mới nhất từ lãnh đạo xã

Ngày 18/5, phóng viên Dân Việt đã 2 lần đến nhà anh T.V.L. ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (anh L. là người chồng bị chị G. "tố" bạo hành khi đang mang thai 7 tháng) để nghe anh L. nói rõ thực hư về thông tin trong clip mà chị G. "tố" bị chồng bạo hành. Tuy nhiên, cả hai lần đều không gặp được anh L. hay người nhà của anh này.

Phóng viên Dân Việt đến trụ sở UBND xã Kim Xuyên làm việc với lãnh đạo địa phương để tìm hiểu thông tin, diễn biến mới của vụ việc.

Ông Vũ Đình Ánh, Bí thư Đảng ủy xã Kim Xuyên cho biết, khi xem video trên mạng mới biết sự việc này. Ngay sau khi biết thông tin, ông đã chỉ đạo công an xã đến nhà L. xác mình tìm hiểu sự việc. Sau đó, công an xã đã báo cáo lên lãnh đạo công an huyện và hiện công an huyện đã thụ lý vụ việc.

Chị G. kể lại việc chị chồng bạo hành khí mang thai 7 tháng tuổi. (Ảnh chụp lại từ clip)

Ông Ánh cho biết thêm, người vợ (tức chị G.) lấy anh này (tức anh T.V.L.) là vợ 3, kết hôn với nhau từ tháng 4 năm 2021. Chị này quê tận Kiên Giang ra đây lấy chồng. Sau đó, vợ chồng anh L., chị G. có thời gian lên TP Hải Dương thuê nhà ở, làm gì ở trên đấy địa phương cũng không nắm được.

Nói về nhân thân của anh T.V.L. ông Ánh thông tin, bố mẹ anh L. đều là người tốt. Bố anh L. trước kia đi bộ đội chống Mỹ, bị nhiễm chất độc da cam. Hiện đang là đối tượng chính sách của địa phương. Hai vợ chồng ông bà hiền lành, làm ăn tốt. Bản thân L. là con út. L. đã lấy 3 đời vợ, có 8 đứa con. Vợ đầu sinh được 6 đứa con, vợ thứ hai sinh 1 đứa, vợ thứ 3 là cô G. có được 1 đứa tuổi rưỡi.

"Khi xem clip về vụ việc này chúng tôi mới biết, nếu ngay khi xảy ra vụ việc bị chồng ngược đãi, cô này báo công an hoặc chính quyền địa phương ngay thì chúng tôi sẽ chỉ đạo giải quyết. Đằng này, vào trong kia (Kiên Giang -PV) cô ấy mới nói qua clip nên chúng tôi cũng không biết được", ông Ánh chia sẻ.

Cổng làng Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) nơi vợ chồng chị G. anh L. sinh sống. Ảnh: PV.

"Ngay khi xem clip, lãnh đạo xã đã chỉ đạo công an xã về làm việc. Đồng chí Trưởng Công an xã đã báo cáo với lãnh đạo địa phương và hiện đã có giấy mời triệu tập chị G. ra để giải quyết vụ việc. Một hai hôm nữa chị G. sẽ ra làm việc. Lúc đó, cơ quan chức năng sẽ giải quyết. Khi có kết quả sẽ công khai thông báo.", ông Ánh nói thêm.

Cũng theo ông Ánh, bây giờ phải chờ người vợ- chị G. có mặt tại địa phương, cơ quan chức năng tổ chức đối chất rõ ràng rồi mới có kết luận chính xác được. Giờ thông tin mới chỉ một phía. Quan điểm địa phương không bưng bít. Sau này có kết quả, nếu anh L sai, anh L phải chịu trách nhiệm, đấy cũng là bài học để tuyên truyền, dăn đe người khác.

"Ngay chiều hôm qua, chúng tôi cũng đã chỉ đạo Hội phụ nữ xã, thôn trích quỹ đến thăm cháu bé (con chị G. đang ở với ông bà nội) để cháu bồi dưỡng khi không có mẹ ở bên", ông Ánh cho hay.