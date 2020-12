Vụ xả súng giết 5 người: Đồng bọn Tuấn "khỉ" nhận mức án cao nhất 13 năm tù

HĐXX nhận định đây là vụ án có tính chất, mức độ nguy hiểm về hành vi gây hậu quả thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý vũ khí quân dụng, phương tiện, kỹ thuật quân sự của Nhà nước. Đồng thời, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội và quyền sở hữu tài sản của công dân. Hành vi che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm của các bị cáo đã cản trở, gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra phát hiện, truy bắt Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ"), nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử lý nghiêm. HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tâm 5 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và 8 năm tù về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Tổng hợp hình phạt là 13 năm tù.

Các bị cáo trong vụ án được áp giải đến tòa. Ảnh: Quang Phương

Trần Quốc Đạt bị tuyên phạt 5 năm tù về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Ngoài ra, Đạt còn có một bản án chưa chấp hành, do đó tổng hợp hình phạt đối với bị cáo này là 6 năm 6 tháng tù.

Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh và Trần Anh Thi bị đề nghị 7 năm tù về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Chánh Pháp bị đề nghị từ 3-4 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Riêng Nguyễn Minh Di, Nguyễn Văn Vui mỗi bị cáo bị đề nghị 1 năm tù cùng về tội danh trên.

Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè mỗi bị cáo bị đề nghị 3 năm tù về tội Che giấu tội phạm. Riêng bị cáo Nguyễn Kim Ngân bị đề nghị từ 2-3 năm tù.

Đặng Trung Ngọc bị đề nghị 1 năm 6 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.

Hồ sơ vụ việc cho thấy do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc ăn thua bằng tiền, Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ") đã dùng súng bắn chết 5 người, làm bị thương 2 người rồi lẩn trốn.

Trong quá trình trốn truy nã, Tuấn đã nổ súng chống trả nên bị lực lượng chức năng bắn chết. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can và đình chỉ điều tra bị can.

Trong vụ án này, Phạm Thanh Tâm là người trực tiếp sang Campuchia mua 1 khẩu súng AK, 1 súng K54, 1 khẩu K59 cùng 1 túi đạn và nhặt 2 quả lựu đạn mang về Việt Nam cất giấu.

Tâm lần lượt đưa cho Tuấn, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Chánh Pháp và Nguyễn Phước Linh cất giữ. Trong đó, Tâm đã đưa cho Tuấn khẩu súng AK và để gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người, bị thương 2 người và cướp 802 triệu đồng vào ngày 29/1 và ngày 30/1 ở Củ Chi.

Ngoài ra, sau khi gây án, Tuấn đã đưa số tiền cướp được tại sới bạc cho Tâm cất giữ. Tâm đã cùng đồng bọn bàn bạc cất giấu số tiền trên.

Các bị cáo bị còng tay nhau lần lượt ra tòa. Ảnh: Quang Phương

Các bị cáo Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi mặc dù biết rõ số tiền 802 triệu đồng do Tuấn sử dụng súng AK bắn chết người để cướp, nhưng vẫn đồng ý bàn bạc, phân công tìm cách đối phó công an để cất giữ số tiền trên.

Đối với Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di và Nguyễn Chánh Pháp biết rõ khẩu súng K54 và 7 viên đạn là vũ khí quân dụng, nhưng vẫn cố ý tiếp tay cho đồng bọn cất giấu và ném phi tang khẩu súng K54 và 7 viên đạn.

Các bị cáo Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè và Nguyễn Kim Ngân biết rõ Tuấn dùng súng AK bắn chết người để cướp tài sản và bị cơ quan công an truy nã, nhưng vẫn che giấu tìm cách giúp đỡ Tuấn trong trời gian Tuấn bỏ trốn.

Đặng Trung Ngọc biết rõ nơi Tuấn đang lẩn trốn nhưng không trình báo công an, còn Trần Quốc Đạt biết rõ khẩu súng K59 cùng 12 viên đạn và khẩu súng K54 cùng 7 viên đạn là vũ khí quân dụng, nhưng vẫn đồng ý cất giữ.

Sau khi hay tin Tâm cùng đồng bọn bị bắt giữ, Đạt đã bỏ trốn, bị truy nã và kịp bán khẩu súng K59 cùng 12 viên đạn cho Nguyễn Văn Vui với giá 26 triệu đồng.

Vui do cần mua súng để phòng thân, nên khoảng tháng 4, Vui đã mua khẩu súng K59 và 12 viên đạn của Đạt mang về cất giữ.