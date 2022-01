Vụ "xe điên" gây tai nạn khiến 2 người tử vong, 13 người bị thương: Đưa tài xế đi giám định tâm thần

Ngày 1/1, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Thâu (SN 1985, ngụ xã Nhơn Phúc) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Tài xế Nguyễn Văn Thâu. Ảnh: CACC

Hiện Công an sẽ đưa tài xế Thâu đi giám định tâm thần để tiếp tục phục vụ điều tra và xử lý vụ việc.

Tại hội nghị trực tuyến CSGT toàn quốc do Cục CSGT tổ chức vào chiều 31/12/2021, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu Công an tỉnh Bình Định khẩn trương làm rõ và báo cáo một số vấn đề liên quan đến vụ tai nạn nói trên.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu làm rõ 3 vấn đề, gồm: thứ nhất, tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi; ngụ xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) – người lái xe đầu kéo gây ra vụ tai nạn giao thông hiện có còn chữa bệnh tâm thần hay không; thứ hai, giấy phép lái xe (bằng lái) của Thâu do đơn vị nào cấp; thứ ba, hợp đồng lái xe giữa doanh nghiệp và tài xế Thâu như thế nào.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: D.T

Trước đó, chiều 30/12, tài xế Nguyễn Văn Thâu điều khiển xe đầu kéo biển số 77C-154.14 kéo theo rơ-moóc 77R-006.81 tông liên hoàn vào hàng loạt người đi xe máy, xe đạp trên đường đi qua xã Nhơn Phúc, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, khiến 2 người tử vong, 13 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng nát bét.

Chưa dừng lại, theo lãnh đạo Trạm CSGT Tuy Phước, sau vụ tai nạn, tài xế Lâu tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao.

Vụ tai nạn khiến 2 người chết 13 người bị thương. Ảnh: D.T

Chứng kiến vụ việc, người dân vô cùng bất bình, đã lập tức báo cáo sự việc cho lực lượng CSGT lập tức truy đuổi. Sau đoạn đường truy đuổi nghẹt thở kéo dài hơn 25km, CSGT đã chặn được chiếc "xe điên" và khống chế tài xế. Thời điểm đó, chiếc xe này vẫn còn kéo rê một xe máy dưới gầm.