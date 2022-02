Vườn trồng sầu riêng của nông dân nghèo Gia Lai bị chặt thảm thương, kẻ thủ ác vẫn bặt vô âm tín?

Tá hỏa phát hiện hàng chục cây sầu riêng bị chặt hạ

Ngay khi nhận được thông tin về vườn cây ăn quả của anh nông dân trú tại xã Nghĩa Hòa bị chặt hạ ngay trong đêm, PV Báo Điện tử Dân Việt đã có cuộc trò chuyện riêng với anh Bùi Đức Tín – Chủ vườn cây ăn quả.

Vườn cây ăn quả của gia đình anh Bùi Đức Tín bị phá hoại nằm xen canh trong vườn cà phê của gia đình anh Tín, xã Nghĩa Hòa (huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai). (Ảnh. Trần Hiền)



Tâm sự với PV Báo Điện tử Dân Việt, anh Tín xót xa kể lại: "Trước ngày xảy ra sự việc khoảng 1 ngày, do bận công việc ở nhà nên tôi không đi rẫy. Đến ngày 11/2, tôi ra rẫy tưới nước thì tá hỏa phát hiện hàng chục cây ăn quả trong vườn của mình đã bị chặt hạ gần hết.

Cụ thể, theo anh Tín, có gần 50 cây ăn quả gồm sầu riêng, na, vải, quýt trong vườn bị chặt hạ, trong đó có khoảng 26 cây sầu riêng (từ 2-5 năm tuổi) còn lại là quýt, na, vải (từ 1-2 năm tuổi).

Kẻ xấu đã chặt hạ vườn cây của tôi trong đêm 10/2. Ngay sau khi đếm số lượng cây bị chặt hạ, tôi đã báo với Công an xã Nghĩa Hòa đồng thời làm đơn trình bày sự việc.

Một số cây sầu riêng gốc lớn bị kẻ xấu ken toàn bộ phần vỏ quanh gốc (Ảnh. Trần Hiền)

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử Dân Việt, vườn cây ăn quả của gia đình anh Bùi Đức Tín bị kẻ xấu triệt hạ, một số cây bị ken hết phần vỏ xung quanh.

Trong tổng số 26 cây sầu riêng bị chặt hạ có khoảng 9 cây 4 năm tuổi năm nay sẽ bước vào vụ thu hoạch chính. Còn 1 cây 5 năm tuổi, mùa vụ 2021 đã cho thu chính khoảng gần 1 tạ trái.

Một số cây sầu riêng năm nay sẽ bước vào vụ thu chính, cho hoa rất nhiều cũng bị kẻ xấu phá hoại (Ảnh. Trần Hiền)

"Từ trước tới nay, gia đình không xích mích hay mâu thuẫn gì với ai cả nên cũng không nghi ngờ ai. Cũng không hiểu vì lý do gì mà kẻ xấu lại phá phách gia đình tôi như vậy. Vườn cây ăn quả gần 1ha tôi đang trồng xen cà phê, xưa nay cũng không xảy ra tranh chấp, kiện tụng với ai. Đất của gia đình đã canh tác từ rất lâu. Sự việc xảy ra quá nhanh, trong đêm tối, nhà rẫy lại không có camera nên vẫn chưa biết được ai là người chặt hạ vườn cây của gia đình", anh Tín buồn rầu nói.

26 cây sầu riêng bị kẻ xấu chặt hạ có tuổi đời từ 2-5 năm (Ảnh. Trần Hiền)

Theo anh Tín, tính sơ bộ tổng thiệt hại từ tiền giống cây đến tiền phân bón, chăm sóc khoảng gần 100 triệu đồng. Trong đó nặng nhất vẫn là sầu riêng bởi chưa tính đến năng suất vụ chính nhưng 1 cây sầu riêng đã có giá 250.000 đồng, sau đó là na, vải và quýt.

Vườn sầu riêng đặc sản bị chặt phá chỉ cách mặt đường lớn 500m

Theo quan sát của PV Báo Dân Việt, vườn cây ăn quả của gia đình anh Bùi Đức Tín chỉ cách đường nhựa khoảng 500m. Đặc biệt, trong vườn có nhà rẫy tuy nhiên kẻ xấu vẫn liều lĩnh chặt hàng chục cây trong vườn. Thậm chí, một số cây sầu riêng ngay trước nhà rẫy cũng bị chặt hạ không thương tiếc.

Cây sầu riêng 4 năm tuổi ngay trước cửa nhà rẫy cũng bị kẻ xấu ken toản bộ phần vỏ dưới gốc (Ảnh. Trần Hiền)

Trong cuộc trò chuyện với PV, anh Tín phân tích: "Tôi đoán kẻ xấu đi từ phía nghĩa trang qua vườn của gia đình. Có thể họ đi từng hàng một để chặt hạ các loại cây ăn quả. Tôi dự đoán vậy, bởi tất các loại cây ăn quả trên tôi đều trồng thành từng hàng giữa vườn cà phê mà hàng nào cũng bị chặt hết. Riêng vườn sầu riêng trước nhà rẫy chỉ mới bị ken một số cây...".

"Có lẽ kẻ xấu không kịp chặt hạ, phần vì gốc cây to, phần vì kẻ xấu bị động vì nghe tiếng xe máy vào thay béc tưới của nhà hàng xóm. Tuy nhiên một số cây sầu riêng bị ken cũng bắt đầu có dấu hiệu héo, vàng lá, chắc cũng không trụ nổi", anh Tín xót xa nói thêm.

Ngay sau khi bị chặt hạ nham nhở, anh Tín đã cắt bằng phần gốc, sử dụng một ít chất kích thích lên bề mặt gốc với hy vọng cây có thể nảy mầm lại (Ảnh. Trần Hiền)

Được biết, gia đình anh Bùi Đức Tín cũng không mấy khả giả, cả hai vợ chồng đều là nông dân "chân lấm tay bùn". Hiện vợ chồng anh đang nuôi 4 con nhỏ, đang tuổi ăn học. Kinh tế gia đình anh phụ thuộc vào 1 ha cà phê và vườn trái cây xen canh vừa mới bị chặt hạ.

Vụ mùa năm 2021, cây sầu riêng này cho gần 1 tạ quả, năm nay đã bị ken gốc khả năng sống sót rất thấp (Ảnh. Trần Hiền)

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Huy Thiện – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa (huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) cho biết: "Ngày 11/2 xã có nhận được phản ánh của anh Bùi Đức Tín về việc vườn sầu riêng của gia đình bị phá hoại, cây nhỏ thì bị chặt hạ, cây lớn thì bị ken gốc. Sau đó xã cũng đã hướng dẫn anh Tín làm đơn gửi công an. Mới đây, Đội hình sự Công an huyện Chư Pah và Công an xã Nghĩa Hòa đã phối hợp vào làm hiện trường. Hiện vẫn chưa xác định được đối tượng nào, sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ".

Ngoài 26 cây sầu riêng bị chặt phá, có khoảng 20 cây ăn quả khác như na, vải, quýt cũng bị kẻ xấu phá hoại (Ảnh. Trần Hiền)

Hiện hai vợ chồng anh Tín chỉ có một mong muốn duy nhất là có thể tìm được kẻ xấu phá hoại vườn cây của gia đình. Bởi để chăm sóc được một cây lớn như vậy phải mất rất lâu và khá vất vả. Khi giá cả các mặt hàng nông sản như cà phê xuống thấp, gia đình anh đã chuyển qua trồng xen cây ăn quả vào vườn cà phê.

"Hai vợ chồng đã hy vọng rất nhiều vào vườn cây ăn quả để có thể cải thiện kinh tế. Tuy nhiên, chỉ sau 1 đêm vườn cây đã bị tàn phá gần hết. Cũng mong cơ quan công an có thể sớm tìm ra kẻ xấu trả lại sự công bằng cho người nông dân chúng tôi", anh Tín kỳ vọng.