Vú sữa bơ hồng được trồng 10 năm trở lại đây trên địa bàn huyện Kế Sách (Sóc Trăng), tập trung hầu hết tại xã Thới An Hội. Loại trái cây này đã và đang được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, kể cả một số thị trường nước ngoài biết đến, thông qua kênh phân phối của các công ty, doanh nghiệp. Điểm nổi bật của vú sữa bơ hồng là trái có hình dáng trái đẹp, trọng lượng lớn, thịt dày có vị ngọt thanh. Cùng với các giống vú sữa tím thì vú sữa bơ hồng của Hợp tác xã Vú sữa bơ hồng đã đạt hạng 4 sao OCOP...

Ông Nguyễn Văn Bạch, ấp Xóm Đồng 2, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) khoe vườn vú sữa bơ hồng đem về thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Ảnh: THÚY LIỄU

“Chỉ với 7.000m2 trồng vú sữa bơ hồng, đem về thu nhập gần 200 triệu đồng/năm cho gia đình tôi, số tiền này cao gấp nhiều lần so với trồng lúa và cao hơn so trồng bưởi”, ông Nguyễn Văn Bạch, ấp Xóm Đồng 2, xã Thới An Hội chia sẻ khi đưa chúng tôi tham quan vườn vú sữa đang mùa thu hoạch trái.

Trước khi trồng vú sữa, khu vườn này ông trồng bưởi da xanh, bưởi 5 roi. Do giá bưởi bấp bênh, chi phí đầu tư cho cây bưởi khá cao, lợi nhuận thấp, ông đã đốn bỏ toàn bộ cây bưởi trong vườn chuyển sang trồng vú sữa bơ hồng. Sau 3 năm, vú sữa đã cho thu hoạch với sản lượng tăng dần theo từng độ tuổi của cây.

Hiện vườn vú sữa đã cho trái ổn định, trong vụ mùa vú sữa năm 2022 - 2023, sản lượng trái thu về 8 tấn, giá bán dao động từ 35.000 - 45.000 đồng/kg (tùy thời điểm), trừ hết các khoản chi phí , ông Bạch lợi nhuận gần 200 triệu đồng/vụ/năm. Riêng mùa vụ vú sữa năm 2023 - 2024 đang bước vào giai đoạn thu hoạch và kéo dài đến giữa tháng 1/2024 mới kết thúc vụ, ước sản lượng 10 tấn, giá bán được doanh nghiệp bao tiêu đầu ra 55.000 đồng/kg, trừ chi phí thu về hơn 350 triệu đồng/vụ/năm.

Ông Bạch tâm tình: “Kể từ ngày trồng cây vú sữa bơ hồng, đời sống gia đình tôi ngày càng ổn định, thu nhập tăng dần theo từng năm. Niềm vui lớn nhất của tôi là được tham gia vào Hợp tác xã Vú sữa bơ hồng, không phải lo đầu ra cho trái và được thương lái, doanh nghiệp thu mua với giá cao. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng trái, đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp thu mua, tôi luôn tuân thủ đúng quy trình sản xuất và bao trái cẩn thận, đến lúc thu hoạch còn phải nâng niu từng trái. Tới đây, tôi duy trì diện tích trồng vú sữa bơ hồng và tích cực chăm sóc vườn cây theo quy trình VietGAP, hướng hữu cơ để đảm bảo chất lượng trái luôn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Mỹ như thời gian vừa qua, góp phần giữ “thương hiệu” cho hợp tác xã, giữ uy tín cho địa phương trong khâu liên kết với doanh nghiệp đưa sản phẩm trái cây huyện nhà đi xuất khẩu”.

Ông Trần Văn Phương - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Xóm Đồng 2, xã Thới An Hội thông tin, hiện tại diện tích vú sữa trong hợp tác xã đang vào mùa thu hoạch rộ, với tổng diện tích 38ha (vú sữa bơ hồng và vú sữa tím), trong đó có 2 mã số vùng trồng, với tổng diện tích là 21,1ha. Sản lượng trái trong hợp tác xã thu hoạch hết vụ năm 2023 - 2024 (bắt đầu vào tháng 10 âm lịch năm trước đến tháng 2 âm lịch năm sau hết mùa vụ) ước 700 tấn/vụ/năm. Trong mùa vụ năm nay, trái vú sữa được Công ty Vina T&T ký kết hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản lượng, giá bao tiêu 55.000 đồng/kg. Tính từ đầu vụ thu hoạch đến nay, hợp tác xã đã cung ứng cho doanh nghiệp hàng chục tấn trái, trong đó có 4 tấn trái xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Để sản phẩm trái đạt tiêu chuẩn, chất lượng xuất đi Mỹ và nhiều thị trường xuất khẩu khác theo yêu cầu của doanh nghiệp thu mua, hợp tác xã đã tuân thủ nghiêm các quy định về sản xuất trái của đơn vị nhập khẩu, đặc biệt hợp tác xã đã bao trái 100% diện tích. Qua 2 năm liên kết cùng các doanh nghiệp, sản phẩm trái vú sữa của hợp tác xã xuất khẩu rất thuận lợi, được phía đối tác tin tưởng.

“Đối với các giống cây ăn trái đặc sản, huyện rất quan tâm phát triển diện tích theo hướng tập trung, nhằm tạo ra sản lượng trái lớn ký kết hợp đồng doanh nghiệp bao tiêu đầu ra, nhằm đảm bảo lợi nhuận và thu nhập cho nhà vườn và các hợp tác xã sản xuất cây ăn trái. Riêng đối với sản phẩm trái vú sữa bơ hồng, đây là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, trái đạt trọng lượng tốt từ 2 - 3 trái/kg nên doanh nghiệp rất chuộng sản phẩm này, thu mua xuất khẩu. Hiện nay, vú sữa bơ hồng trồng chủ yếu tại xã Thới An Hội, với diện tích khoảng 40ha. Huyện đang nghiên cứu thị trường tiêu thụ và có hướng vận động hộ dân mở rộng diện tích trồng tại một số địa phương khác, nhằm tạo ra sản lượng hàng hóa lớn, cung ứng doanh nghiệp có nhu cầu và người tiêu dùng”, đồng chí Lê Hoàng Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện Kế Sách thông tin.