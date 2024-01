Vượt đèn đỏ chở người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu, lái xe có bị phạt nguội?

Câu hỏi:

Bạn đọc Ngọc Hưng (ở quận Long Biên, Hà Nội) hỏi: Tôi có một người bạn trong quá trình chở người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu tại bệnh viện đã vượt đèn đỏ. Sau đó, người bạn này nhận được thông báo phạt nguội với lỗi vi phạm vượt đèn đỏ. Vậy với trường hợp này, bạn của tôi có bị xử phạt?

Trả lời:

Luật sư Ma Văn Giang – Công ty luật TNHH Niềm tin công lý, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho hay, khi tham gia giao thông, người dân cần chấp hành nghiêm quy định của Luật giao thông đường bộ vừa để đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân mình cũng như những người xung quanh. Những hành vi vi phạm giao thông đều được quy định cụ thể trong Luật, Nghị định, tuy nhiên, một số hành vi, cơ quan chức năng sẽ xem xét có thể không xử phạt hành chính.

Cụ thể, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và điểm đ Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô có hành vi vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng.

Tài xế ô tô vượt đèn đỏ, đèn vàng còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng; từ 2 - 4 tháng nếu gây tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính gồm: Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết; do phòng vệ chính đáng; do sự kiện bất ngờ; do sự kiện bất khả kháng.

Trong một số trường hợp lái xe vượt đèn đỏ chứng minh được việc mình chở người bệnh đi cấp cứu thì có thể không bị xử phạt nguội. Ảnh: Đỗ Tuấn.

Như vậy, theo luật sư Giang, những trường hợp chạy vượt đèn đỏ để đưa người đi cấp cứu nêu trên có thể được xem là tình thế cấp thiết. Nếu như lái xe chứng minh được điều này với cơ quan chức năng thì sẽ được xem xét miễn phạt.

Khi đến cơ quan chức năng, lái xe có thể cung cấp một số giấy tờ của bệnh viện, hoặc của người được chở đi cấp cứu để làm bằng chứng chứng minh để được xem xét miễn trừ xử phạt hành chính.

Ngoài ra, theo Luật giao thông đường bộ, những xe được xem là xe ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Các xe đó gồm: Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; Đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường; Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.