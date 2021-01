Washington được quân sự hóa cao độ trước lễ nhậm chức của Biden

Hàng rào dây thép gai ở Washington DC trước lễ nhậm chức của ông Biden

Tuy nhiên, đây chỉ là một số biện pháp đã được thực hiện để chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào tuần tới.

An ninh được nâng cao ở thủ đô của Mỹ là một dấu hiệu cho thấy chính quyền và các quan chức đang cực kỳ lo lắng rằng tình trạng bất ổn dân sự và bạo lực xảy ra vào ngày 6/1 vừa qua có thể lặp lại vào tuần tới.

Các nhà chức trách liên bang cho biết họ đang theo dõi một khối lượng lớn "liên quan đến cuộc trò chuyện trực tuyến" về các mối đe dọa tiềm tàng nhắm vào lễ nhậm chức của ông Biden, bao gồm biểu tình vũ trang, các mối đe dọa tiềm ẩn liên quan đến vụ bạo loạn Điện Capitol và các loại mối đe dọa tiềm ẩn khác.

Việc củng cố an ninh của thành phố, đặc biệt là xung quanh Nhà Trắng và Tòa nhà Quốc hội Mỹ đã bắt đầu trong vài ngày qua và dự kiến sẽ tăng lên dần cho đến ngày 20/1.

Video của các phóng viên và người dân trong khu vực cho thấy đường phố Washington bị đóng cửa, công nhân dựng hàng km rào chắn và hàng rào, và sự hiện diện quân sự gia tăng. Xe quân sự được nhìn thấy đậu trên các đường phố trung tâm của thành phố, và các vệ sĩ có vũ trang đang kiểm tra giấy tờ tùy thân của những người ra và vào thành phố một cách gắt gao.

Thành phố được phong tỏa đã được tách thành các khu Xanh và Đỏ như một phần trong kế hoạch giao thông của thành phố.

Cơ quan Mật vụ Mỹ đã đăng danh sách tất cả các đường phố bị đóng cửa trên trang web của họ, nhiều trong số đó bắt đầu lúc 6 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 16/1 và dự kiến kết thúc vào 6 giờ sáng Thứ Năm, ngày 21/1. Đường cao tốc vào Washington cũng dự kiến đóng cửa lúc 6 giờ sáng Thứ Ba, ngày 19/1.

Quân đội Mỹ xác nhận có khoảng 25.000 thành viên Vệ binh Quốc gia từ tất cả 50 bang, ba vùng lãnh thổ và Washington sẽ đóng quân tại thành phố này vào tuần tới.

Lầu Năm Góc cho biết số lượng binh lính được cử tới Washington đã vượt quá số lượng lực lượng Mỹ ở Afghanistan, vốn đã giảm xuống còn 2.500 người, Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Sáu ngày 15/1.

Thị trưởng Washington Muriel Bowser và các quan chức an ninh cũng đã kêu gọi người Mỹ ở nhà để xem lễ nhậm chức.

Các quan chức cũng ước tính lễ nhậm chức của ông Biden sẽ tiêu tốn khoảng 45 triệu USD do các biện pháp an ninh được tăng cường. Cho đến nay, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt 34,9 triệu USD, Christopher Rodriguez, Giám đốc Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp và An ninh Nội địa của DC, cho biết trong cuộc họp báo hôm 15/1.