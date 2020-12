WP: Ivanka Trump sẽ có quyết định bất ngờ

Ivanka Trump.

Có thông tin nói cho rằng Ivanka Trunmp đang suy nghĩ nghiêm túc việc phát triển sự nghiệp chính trị bằng cách ứng cử vào bất kỳ vị trí chính trị nào hoặc tăng cường ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa. Lưu ý rằng ái nữ số 1 của đất nước hiện nay đang né tránh trả lời thẳng câu hỏi liệu cô có kế hoạch tranh cử tổng thống hay không.



Theo tin báo đăng, trong suốt 4 năm làm cố vấn cho Tổng thống Mỹ, "nữ công dân New York có quan điểm tự do nổi tiếng được nhiều người kỳ vọng sẽ có tác dụng kiềm chế" đối với Tổng thống đương nhiệm, đã trở thành người bảo vệ nhiệt tình cho chương trình “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again), và là "một đảng viên Cộng hòa kiêu hãnh, người ủng hộ ông Trump", như cô nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào đầu năm nay.

"Tôi nghĩ cô ấy gây được ấn tượng, và hầu hết mọi người đều nghĩ cô ấy gây được ấn tượng, còn nếu cô ấy muốn ở lại chính trường thì mọi người sẽ giang rộng vòng tay chào đón cô ấy. Nhưng dấn thân vào chính trị - việc đó không giống như ra tranh cử", một cựu quan chức Nhà Trắng cho biết.

"Tôi nghĩ cô ấy muốn trở thành nữ tổng thống đầu tiên ... Tôi không nghĩ rằng cô ấy từng quan tâm đến thời trang, nhưng mọi thứ đều được cân nhắc để đạt được nhiều quyền lực nhất bằng mọi cách có thể", - cựu giám đốc phụ trách ý tưởng sáng tạo của công ty Ivanka Trump, cô Marissa Velez Kraxberger nhận xét.