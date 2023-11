Xã Bạch Long của Nam Định về đích nông thôn mới kiểu mẫu với tiêu chí nào là nổi trội nhất?

Xây dựng thành công xóm thông minh



Năm 2020, xã Bạch Long được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Với phương châm "Xây dựng NTM có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bạch Long từng bước nâng cao các tiêu chí nhằm nâng cao đời sống của nhân dân và xây dựng NTM kiểu mẫu.

Lãnh đạo UBND huyện Giao Thủy (bên phải) tặng hoa chúc mừng xã Bạch Long. Ảnh: Hoàng Mai.

Để hiện thực hóa vấn đề này, Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025; đồng thời phân công cán bộ, công chức các ngành phụ trách các tiêu chí trực tiếp làm hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền địa phương và nhân dân, xã Bạch Long đã sớm hoàn thành và đạt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu do UBND tỉnh Nam Định ban hành.

Qua thống kê, đến năm 2022 thu nhập bình quân đầu người của xã Bạch Long là 72,72 triệu đồng/người/năm, xã không còn hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội). Tỷ lệ người dân tham gia mua bảo hiểm y tế là 95,96%.

Xã Bạch Long phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng/người/năm; số xóm đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu từ năm 2020 đến năm 2022 là 10/10 (đạt 100%); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85% trở lên; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 98% trở lên, 100% số xóm thực hiện phân loại rác thải tại nguồn.



Lãnh đạo UBND xã Bạch Long cho biết, trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu, địa phương đã chọn xóm Liên Hải để xây dựng mô hình xóm thông minh. Hiện xóm Liên Hải đã triển khai lắp đặt 1 điểm Wifi miễn phí phục vụ người dân tại điểm tập trung công cộng nhà văn hoá xóm.

Mạng Wifi có đường truyền kết nối Internet băng thông rộng tốc độ từ 100 Mbps, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật khai thác và an toàn, an ninh thông tin theo các quy định hiện hành. Toàn cóm có 5 điểm camera an ninh trên địa bàn.

Đặc biệt, toàn xóm có 70,5% người dân được bồi dưỡng, tập huấn phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và tham gia sử dụng các nền tảng số, ứng dụng di động và dịch vụ trực tuyến do cơ quan nhà nước cung cấp.

Đẩy mạnh phát triển lĩnh vực nổi trội

Xác định giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là quốc sách hàng đầu tại địa phương, nhiều năm qua Đảng, chính quyền địa phương xã Bạch Long luôn quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục xã nhà.

Các trường của xã Bạch Long (huyện Giao Thủy) đều được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Ảnh: Hoàng Mai.

Đáp lại sự quan tâm đó, ngành giáo dục xã Bạch Long luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, luôn là lá cờ đầu phong trào giáo dục huyện Giao Thủy, là đơn vị thực sự nổi trội về công tác giáo dục và đào tạo.

Đối với Trường Mầm non, tập thể nhà trường nhiều năm đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc. Năm học 2019 - 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng "Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào giáo dục huyện Giao Thuỷ"; phong trào giáo dục của nhà trường luôn xếp trong tốp đầu của huyện.

Năm học 2022 - 2023 nhà trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với thực tiễn và mạnh dạn áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến Montessori và mô hình dạy học Steam vào giảng dạy ở 100% các khối lớp/các độ tuổi để góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non…

Đối với Trường Tiểu học, có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất chính trị tốt, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn vững vàng. Cả tập thể trường luôn đoàn kết, nhiệt tình trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với học sinh, tích cực tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Trong những năm gần đây, chất lượng giáo dục của nhà trường liên tục đạt tốp đầu các trường tiểu học trong huyện, được các cấp tặng bằng khen, giấy khen. Năm học 2020 - 2021 nhà trường xếp thứ 4/23 trường. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt mức độ 3.

Trường được UBND tỉnh Nam Định tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; năm học 2021-2022 nhà trường xếp thứ 3/23 trường...

Đối với Trường THCS, trải qua 51 năm xây dựng và trưởng thành, trong những năm qua nhà trường luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của ngành giáo dục huyện nhà. Sáu năm liên tục nhà trường đạt tập thể Lao động xuất sắc.

"Các trường của địa phương đều được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định công nhận đạt chuẩn "Xanh - sạch - đẹp - an toàn"…", lãnh đạo UBND xã Bạch Long thông tin.