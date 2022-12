Trên kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong những năm qua, trong năm 2022, xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy tập trung mọi nguồn lực quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tiến tới xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Sau khi xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018, xã Tân Phú luôn phát huy thế mạnh, đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm duy trì, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới và tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Phú - Nguyễn Văn Nha cho biết, xã xác định trong năm 2022 này xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao. Do đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; chủ động vận dụng sáng tạo các cơ chế, chính sách của Nhà nước, lấy nhân dân làm chủ, kết hợp với huy động đa dạng các nguồn lực trong và ngoài xã cùng tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đặc biệt, xã Tân Phú đã tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá lại các tiêu chí, nhất là các tiêu chí có tỷ lệ đạt chuẩn còn thấp để triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng.

Chi bộ và nhân dân ấp Tân Hiệp, xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) vệ sinh tuyến đường Phạm Văn Hòa. Ảnh: Cẩm Mai.

Xác định mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao chính là nâng cao đời sống người dân nên tiêu chí thu nhập được xã chú trọng.

Dựa trên các tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, xã tập trung tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp...

Xã cũng triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, với nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao; tập trung rà soát, quy hoạch lại các vùng sản xuất tập trung...

Tuyến đường nông thôn mới ấp Tân Thới, xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Thảo Quyên.

Xã Tân Phú triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả như: Chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất lúa giống, trồng màu dưới chân ruộng, chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái...

Đồng thời, địa phương từng bước tạo mối liên kết “4 nhà” trong việc cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm, giúp nông dân ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập. Ngoài ra, xã còn chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng gia trại đạt hiệu quả cao…Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 54 triệu đồng/năm; hộ nghèo giảm xuống còn 0,76%.

Xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đầu tư làm giao thông nông thôn trên địa bàn ấp Tân Hiệp. Ảnh: Cẩm Mai.

Đối với các tiêu chí nông thôn mới đạt thấp, xã tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phát động phong trào thi đua chung sức, chung lòng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Qua đó người dân đã tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, thắp sáng các tuyến đường ngõ xóm.

Đến nay, tuyến đường chính của xã Tân Phú dài 15,5 km đã có hệ thống chiếu sáng công cộng, đạt 100%; các tuyến đường ấp đã được xây dựng cứng hóa, ô tô đi lại thuận tiện quanh năm, đạt 100%.

Hệ thống trường học, trạm y tế, chợ nông thôn, các công trình văn hóa, điện thắp sáng khu dân cư được duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống người dân.

Ngoài ra, xã còn triển khai thực hiện mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại các khu dân cư như trồng hoa dọc các tuyến đường ở các ấp, thắp sáng đường quê, lắt đặt hệ thống camera theo dõi an ninh nông thôn giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm an ninh trật tự ở xã.

Đường 874 đoạn qua địa bàn xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) được tỉnh Tiền Giang đầu tư trong năm 2022. Ảnh: Cẩm Mai.



Đến thời điểm hiện tại, xã Tân Phú đã hoàn thành 18/19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Mục tiêu trở thành xã nông thôn mới nâng cao không còn xa với Tân Phú; bởi cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây đang có sự chung tay, đồng thuận xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Ông Phan Quốc Văn, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Tân Hiệp cho biết, chính nhờ chủ trương xây dựng nông thôn mới mà quê hương Ấp Bắc Anh hùng phát triển không ngừng.

Vì vậy, khi xã phát động các phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, ông Văn đã tích cực vận động hội viên và nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Bản thân ông và gia đình cũng ra sức tham gia trồng hoa, vệ sinh, làm cỏ để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã cùng sự đồng lòng, chung sức của người dân trong quá trình nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, Tân Phú quyết tâm về đích xã nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình đề ra.