Xăng dầu tăng giá đồng loạt lần thứ 2 trong năm mới 2023

3 ngày đầu năm mới, xăng 2 lần tăng giá

Giá xăng Ron 95 tăng 350 đồng/ lít, giá bán sau 15 giờ chiều nay 3/1 là hơn 22.150 đồng/lí; giá xăng E5RON 92 tăng 330 đồng/ lít, giá bán là 21.350 đồng/ lít; giá dầu deisel được giữ nguyên, trong khi giá dầu hoả tăng mạnh 600 đồng/ lít, đạt ngưỡn 22.760 đồng/lít.

Xăng dầu tăng giá liên tiếp đầu năm mới.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, 00 giờ ngày 1/1/2023, Bộ Công Thương đã điều chỉnh tăng giá đồng loạt các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 1.045 đồng/lít (bao gồm thuế BVMT và thuế giá trị gia tăng) so với giá bán lẻ hiện hành, giá bán không cao hơn 21.020 đồng/lít; Txăng RON 95-III, tăng 1.100 đồng/lít (bao gồm thuế BVMT và thuế giá trị gia tăng) so với giá bán lẻ hiện hành), giá bán không cao hơn 21.807 đồng/lít.

Các loại dầu cũng tăng giá, trong đó dầu diezel 0.05S, tăng 550 đồng, giá bán không cao hơn 22.151 đồng/lít (bao gồm thuế BVMT và thuế giá trị gia tăng so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu hỏa, tăng 330 đồng (bao gồm thuế BVMT và thuế giá trị gia tăng so với giá bán lẻ hiện hành), giá bán không cao hơn 22.166 đồng/lít (tăng 330 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 770 đồng/kg (bao gồm thuế BVMT và thuế giá trị gia tăng so với giá bán lẻ hiện hành), không cao hơn 13.633 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, giá bán trên áp dụng sau 00 giờ 00' ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Nguyên do của việc giá xăng tăng ngày 1/1/2023 là do Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu mỡ nhờn, thay thế Nghị Quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/7/2022 của UBTVQH, áp dụng từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Theo đó, mức thuế BVMT áp dụng đối với mặt hàng xăng, trừ ethanol là 2.000 đồng/lít (tăng 1.000 đồng/lít so với mức hiện hành theo Nghị Quyết số 20/2022/UBTVQH15), nhiên liệu bay là 1.000 đồng/lít (như hiện hành), dầu diesel là 1.000 đồng/lít (tăng 500 đồng/lít so với hiện hành), dầu hỏa là 600 đồng/lít (tăng 300 đồng/lít so với hiện hành), dầu mazut là 1.000 đồng/lít tăng (700 đồng/lít so với hiện hành), dầu nhờn là 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít so với hiện hành), mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg so với hiện hành).

Do đó, Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán mặt hàng xăng dầu tương ứng với mức điều chỉnh thuế BVMT tại Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15.