Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở một xã có trên 65% tỷ lệ đồng bào dân tộc Dao ở Yên Bái

Thuận lợi trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xã Minh An (huyện Văn Chấn) được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối tháng 12/2021. Từ năm 2021 đến nay, chính quyền xã xác định việc thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn liền với công tác lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chính vì vậy, Đảng ủy xã đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về duy trì các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Xã Minh An hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2021 và đang tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Hà Thanh

Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND xã, các đơn vị, tổ chức đoàn thể, các thôn đều trú trọng ưu tiên hướng đầu tư, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo duy trì đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Đến nay, xã đạt 7 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới nâng cao và duy trì 17 tiêu chí nông thôn mới.

Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Minh An được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Hà Thanh

Theo ông Triệu Như Đình – Chủ tịch UBND xã Minh An: Xã Minh An có diện tích tự nhiên trên 3.300ha với 7 thôn, trong đó có 1.027 hộ với trên 4.000 nhân khẩu. Tỷ lệ đồng bào dân tộc chiếm hơn 65% chủ yếu là người Dao tập trung ở các thôn như: Đồng Thập, Đồng Quẻ, Yên Thành.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, địa phương có nhiều thuận lợi đó là luôn nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh, UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn đặc biệt là đề án phát triển giao thông nông thôn. Đối với những thôn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, trước đây đường giao thông đi lại rất khó khăn. Qua quá trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, bà con nhân dân đã nhận thức được việc xây dựng nông thôn mới người dân là những người được hưởng lợi và tham gia trực tiếp đặc biệt là đường giao thông.

Trong năm 2021 và năm 2024 xã Minh An đã triển khai làm gần 20km đường giao thông nông thôn, trên cơ sở nhà nước hỗ trợ xi măng, cát sỏi, còn lại công tác giải phóng mặt bằng và thuê máy móc là do người dân bỏ tiền để thực hiện. Đến nay, tỷ lệ bê tông hoá đường làng, ngõ xóm trên địa bàn xã Minh An đạt khoảng 70%.

Thành quả từ quá trình xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 13 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Minh An đã tạo được bước đột phá và đạt nhiều thành tựu quan trọng về mọi mặt. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư xây dựng, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với lợi thế của địa phương, đã gắn nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, có hiệu quả kinh tế cao. Xã hội, nông thôn dân chủ, ổn định có nếp sống văn hóa tốt, môi trường sinh thái được bảo đảm; Quốc phòng - An ninh được giữ vững; Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Đời sống kinh tế xã hội của người dân được nâng cao nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hà Thanh

Là người dân trực tiếp được thụ hưởng những thành quả từ chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Minh An, anh Đỗ Văn Lợi (thôn An Thái) phấn khởi cho biết: Trước đây, đường sá đi lại của bà con trên địa bàn rất khó khăn. Nhưng từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, được Nhà nước đặc biệt quan tâm đến, đến nay gần 100% các tuyến đường đường xóm đều được bê tông hoá nên rất thuận tiện cho người dân đi lại. Nhờ đó, việc phát triển kinh tế, giao thương đã trở nên dễ dàng hơn, kinh tế đi lên, nhiều hộ khá giả, bởi vậy bà con rất phấn khởi và cảm ơn.

Đường bê tông nông thôn được đầu tư xây dựng đến từng ngõ ngách, thôn bản. Ảnh: Hà Thanh

Ông Phạm Văn Duy –Trưởng thôn An Thái chia sẻ: "Trước khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thôn An Thái nói riêng và xã Minh An nói chung khó khăn nhất là đường giao thông nông thôn. Sau khi thực hiện chương trình, thôn An Thái chúng tôi được nhà nước đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông và nhiều hạng mục công trình khác. Từ năm 2021 đến nay, thôn An Thái được đầu tư hơn 4km đường bê tông, trên cơ sở nguồn xi măng hỗ trợ của nhà nước bà con nhân dân đã đóng góp tiền của và ngày công lao động để thực hiện các tuyến đường giúp người dân đi lại thuận tiện, từ đó phát triển kinh tế hộ gia đình hiệu quả.

"Đến nay, các tuyến đường trên địa bàn thôn đã được bê tông hoá trên 80%, kể cả các tuyến đường đến những mô hình sản xuất tận đồi nương hay chuồng trại chăn nuôi bà con cũng đã đăng ký hỗ trợ nguyên vật liệu để làm đường bê tông. Khi đã có tuyến đường giao thông được bê tông thì việc phát triển kinh tế rất thuận tiện, các mặt hàng nông sản được các thương lái đến tận chân đồi thu mua với giá cả tốt hơn, nhờ vậy thu nhập của người dân cũng cao hơn. Đến thời điểm hiện tại, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thôn đạt khoảng hơn 50 triệu đồng/người/năm" – Ông Duy cho biết.

Mục tiêu của địa phương này trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì và phát triển 19 tiêu chí để từng bước xây dựng xã Minh An theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, gắn nông lâm nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ từng bước nâng cao đời sống của người dân cả vật chất lẫn tinh thần.

Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: Hà Thanh

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, duy trì và nâng cao chất lượng của 19 tiêu chí; giữ vững xã nông thôn mới và thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

Trong đó, chú trọng huy động các nguồn lực để nâng cấp, bê tông hóa các tuyến đường giao thông nội thôn, phấn đấu 80 % đường ngõ xóm được bê tông hóa; Tu sửa và nâng cấp hệ thống kênh mương đảm bảo đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tiếp tục giảm nghèo bền vững. Nghiên cứu, đầu tư và nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả, tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Nhiều mô hình chăn nuôi trên địa bàn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Hà Thanh

Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn, tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Tích cực vận động các nguồn lực xã hội trong công tác giảm nghèo của địa phương.