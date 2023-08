Xế hộp bị thiêu rụi trong đám cháy Công ty ô tô ASC Việt Trì, chủ xe tố doanh nghiệp chây ì đền bù

Mới đây, Báo Dân Việt nhận được đơn kiến nghị của anh Phan Minh Đức (trú tại khu 4, phường Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) phản ánh vụ việc: Sau gần 8 tháng xảy ra vụ cháy tại Chi nhánh Công ty Cổ phần phụ tùng và tư vấn ô tô (địa chỉ ở Khu 5, đường Đại lộ Hùng Vương, phường Vân Cơ, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, gọi tắt là Công ty ô tô ASC Việt Trì), khiến chiếc xe ô tô của anh mang đến đây sửa chữa bị thiêu rụi hoàn toàn, doanh nghiệp này vẫn chưa chịu giải quyết đền bù thỏa đáng dù cơ quan chức năng đã có kết luận, định giá thiệt hại tài sản.



Xế hộp mới mua gần 1 năm bị thiêu rụi trong đám cháy

Phản ánh đến PV Dân Việt, anh Đức cho biết, ngày 31/12/2021, anh mua chiếc xe ô tô nhãn hiệu MG ZS 1.5L STD, màu trắng tại Công ty ô tô ASC Việt Trì với giá lăn bánh là 595 triệu đồng. Xe ô tô của anh Đức đăng ký mang BKS 19A-418.92.

Anh Phan Minh Đức nhận xe ô tô nhãn hiệu MG, mua mới tại Công ty ô tô ASC Việt Trì. Ảnh: NVCC



Đến ngày 19/12/2022, tức là sau khi sử dụng gần 1 năm, anh đem chiếc xe của mình đến Công ty ô tô ASC Việt Trì để sửa phần thân vỏ. Lúc này, hai bên làm hợp đồng sửa chữa xe ô tô và lập biên bản giao nhận xe, với hiện trạng xe đã đi quãng đường 15.000km và bị xước sơn một chút. Sau đó, anh Đức yên tâm ra về.



Tuy nhiên, 2 ngày sau, lúc 13 giờ 30, ngày 21/12/2022, khi đang xem tin trên facebook, anh tá hỏa khi thấy tin đám cháy lớn xảy ra tại Công ty ô tô ASC Việt Trì.

"Ngay lập tức, tôi đến hiện trường vụ cháy thì thấy xe ô tô của mình đã bị cháy rụi trơ khung", anh Đức nói và trải lòng: "Chiếc xe là tài sản giá trị lớn nhất của gia đình tôi sau nhiều năm vợ chồng vất vả lao động tích góp, cùng số tiền vay ngân hàng mới mua được. Nhìn xe bị cháy trơ trụi, lúc đó tôi thực sự choáng váng, bàng hoàng".

Xe ô tô BKS 19A- 418.92 của anh Đức bị cháy rụi khi mang đến sửa chữa tại Công ty ô tô ASC Việt Trì. Ảnh: NVCC

Theo anh Đức, gần 10 ngày sau vụ cháy (29/12/2022), Công ty ô tô ASC Việt Trì mới gửi văn bản thông báo cho anh.

"Công ty ô tô ASC Việt Trì nhận trách nhiệm về thiệt hại chiếc xe ô tô bị cháy của tôi. Sau khi nhận được kết luận nguyên nhân vụ cháy của cơ quan chức năng, chi nhánh công ty khẳng định sẽ thực hiện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho tôi. Thời gian giải quyết xong trước ngày 28/2/2023", anh Đức thuật lại nội dung văn bản nhận được.

Liên quan đến vụ việc trên, theo tìm hiểu của PV Dân Việt, ngay sau khi phát hiện vụ cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Phú Thọ) đã đến chữa cháy đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Việt Trì tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đến ngày 1/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP. Việt Trì có thông báo Kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm số 109/TB-CQĐT gửi anh Phan Minh Đức. Thông báo do Thượng tá Hà Việt Thanh - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT TP.Việt Trì ký nêu rõ, nguyên nhân xảy ra cháy tại Công ty ô tô ASC Việt Trì là sự cố do chập điện trên đường dây dẫn điện chiếu sáng phòng sơn sấy số 1 thuộc Công ty ô tô ASC Việt Trì.

Anh Phan Minh Đức mệt mỏi vì gần 8 tháng trôi qua, xe ô tô của anh bị cháy chưa được Công ty ô tô ASC Việt Trì chi trả đền bù thỏa đáng. Ảnh: Hoan Nguyễn

Đối với chiếc xe ô tô của anh Phan Minh Đức bị thiêu rụi trong vụ cháy, thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP. Việt Trì nêu rõ: "Tại bản kết luận định giá tài sản số 420/KL-HĐĐGTS ngày 30/5/2023 của Hội đồng định giá tài sản - UBND TP.Việt Trì kết luận giá chiếc xe ô tô BKS 19A-418.92 nhãn hiệu MG ZS 1.5L STD, màu trắng, sản xuất năm 2021, đã qua sử dụng, là 549.500.000 đồng".

Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP. Việt Trì cũng nhấn mạnh: Anh Phan Minh Đức sẽ yêu cầu Công ty ô tô ASC Việt Trì phải bồi thường đúng số tiền mà Hội đồng định giá tài sản - UBND TP.Việt Trì định giá.

Công ty ô tô ASC Việt Trì đền bù không theo định giá của cơ quan công an



Anh Phan Minh Đức chia sẻ, từ khi xe ô tô bị cháy rụi, tinh thần anh suy sụp, cuộc sống, công việc bị đảo lộn. Lúc nào anh cũng trằn trọc, lo âu, không biết bao giờ mới nhận được đền bù thiệt hại. Khi nhận được thông báo định giá tài sản xe ô tô từ cơ quan có thẩm quyền, với suy nghĩ sẽ nhanh chóng nhận được tiền đền bù của Công ty ô tô ASC Việt Trì chi trả anh Đức mới phần nào cảm thấy yên tâm hơn.



"Nhưng thật bất ngờ, thay vì đền bù 549,5 triệu đồng như định giá của cơ quan công an, Công ty ô tô ASC Việt Trì lại thông báo chỉ chi trả tiền mặt 450 triệu đồng. Tức là ít hơn gần 100 triệu đồng so với định giá của cơ quan nhà nước. Đây là điều bất hợp lý, gây thiệt thòi lớn cho tôi và gia đình", anh Đức nói.

"Ông Lê Hồng Thắng - Phó Giám đốc Công ty ô tô ASC Việt Trì được ủy quyền của Công ty ô tô ASC Việt Trì - không đồng ý với yêu cầu bồi thường của tôi nên cho tới giờ, vấn đề đền bù chiếc xe bị cháy vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng", anh Đức bức xúc.

"Chiếc xe ô tô là tài sản đã được cơ quan có thẩm quyền định giá, không phải mớ rau ngoài chợ, để Công ty ô tô ASC Việt Trì mặc cả. Tôi là người bị hại nhưng "năm lần bảy lượt" bị Công ty ô tô ASC Việt Trì chây ì, tìm đủ lý do thoái thác trách nhiệm chi trả đền bù thỏa đáng số tiền 549,5 triệu đồng theo định giá của cơ quan chức năng, khiến tôi và gia đình rất mệt mỏi", anh Đức nói thêm.

Trụ sở Công ty ô tô ASC Việt Trì, nơi anh Đức đã lựa chọn mua xe và sửa chữa dịch vụ tại đây, cũng là nơi xảy ra vụ cháy khiến chiếc xe của anh bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Hoan Nguyễn

Về việc này, sau nhiều lần liên hệ làm việc, ngày 28/7, trao đổi qua điện thoại với PV Dân Việt, ông Lê Duy Hưng - Giám đốc Công ty ô tô ASC Việt Trì xác nhận đúng sự việc như anh Phan Minh Đức phản ánh.

Trả lời về việc "tại sao Công ty ô tô ASC Việt Trì chỉ đưa ra phương án bồi thường 450 triệu đồng mà không căn cứ vào kết quả định giá tài sản chiếc xe bị cháy là 549,5 triệu đồng của Hội đồng định giá tài sản - UBND TP.Việt Trì để chi trả bồi thường cho anh Đức", ông Hưng cho rằng, đây là vấn đề dân sự giữa hai bên.

"Hiện nay, việc xử lý bồi thường thiệt hại tài sản cho anh Đức do cấp thẩm quyền cao hơn của chi nhánh công ty chúng tôi là Công ty cổ phần phụ tùng và tư vấn ô tô (trụ sở 434 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) tiến hành giải quyết", Giám đốc Công ty ô tô ASC Việt Trì đẩy trách nhiệm.