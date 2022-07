Xét xử vụ Tịnh thất Bồng Lai: Bị cáo Lê Tùng Vân lãnh 5 năm tù

HĐXX nêu: Xét thấy bị cáo Vân và các bị cáo khác đã dùng mạng xã hội YouTube đăng các clip sai sự thật, xuyên tác xúc phạm đến uy tín, danh dự của đơn vị Công an huyện Đức Hoà, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và cá nhân ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng tọa Thích Nhật Từ). Những clip này có lượt xem, lượt like và bình luận cao đã gây mất an ninh trật tự địa phương, vi phạm pháp luật.

Tất cả diễn biến trên được cấu thành hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo. Cơ quan điều tra, truy tố, xét xử đủ căn cứ phạm vào tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Khoản 2, điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.