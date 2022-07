Xét xử sơ thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai: Cuối ngày sẽ tuyên án với từng bị cáo

Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập 15 nhân chứng, trong đó có 8 cán bộ Công an huyện Đức Hòa, gần chục người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Vụ án được nhiều người thật sự quan tâm do thời gian kéo dài và có nhiều luồng ý kiến trái chiều trên trên mạng xã hội. Tịnh thất Bồng Lai, sau này đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ được xem là nhà riêng của cá nhân bà Cao Thị Cúc (62 tuổi), ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Chính nơi đây đã biến thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Năm 2015, ông Lê Tùng Vân (ngụ TP HCM) chuyển đến đây sống cùng bà Cúc. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2021, ông Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, lập nhiều tài khoản YouTube 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official.

Những người này đã làm các video có lời nói xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúc phạm danh dự cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ... đăng lên kênh 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ....Cơ quan điều tra công an vào cuộc, sau đó làm rõ nhiều nội dung vi phạm, người đứng đầu chính là ông Lê Tùng Vân.