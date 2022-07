Sáng 21/7 TAND huyện Đức Hòa mở phiên tòa xét xử đối với 6 bị cáo tại Tịnh thất Bồng Lai về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo được di lý đến TAND huyện Đức Hòa để xét xử vụ án Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: Thiên Long

Gần 8h ngày 21/7, 3 xe chuyên dụng đã đưa 5 bị cáo từ Trại tạm giam Công an tỉnh đến TAND huyện Đức Hòa để tiếp tục xét xử ngày thứ hai theo lịch.

Khoảng 9h20, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa. HĐXX cho rằng việc vắng mặt 2 trong 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo không làm ảnh hưởng đến tranh luận tại phiên tòa.



Ngoài ra, bị cáo Lê Tùng Vân có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe cũng đã được chấp nhận. Lý do chiều 20/7, bị cáo Vân đã trả lời các câu hỏi của HĐXX nên hôm nay vắng mặt cũng không ảnh hưởng đến xét xét xử vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố trong phiên tòa đã luận tội, trong suốt thời gian khởi tố, điều tra có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm.

Dự kiến chiều nay TAND huyện Đức Hòa sẽ tuyên án các bị cáo. Ảnh: Thiên Long

Theo Viện Kiểm sát, hành vi nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai thể hiện rất rõ là cố ý xúc phạm uy tín, danh dự Công an huyện Đức Hòa cùng một số tổ chức, cá nhân khác. Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, từ năm 2016, các bị cáo đến nhà bà Cao Thị Cúc ở huyện Đức Hòa sinh sống. Tại đây, bị cáo Lê Tùng Vân đặt tên nơi này là Tịnh thất Bồng Lai.

Các bị cáo sinh sống nơi đây đã lợi dụng tự do tín ngưỡng, sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều clip, nội dung chứa thông tin sai sự thật, bịa đặt, xúc phạm giáo lý Phật giáo, Công an huyện Đức Hòa, cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An...

"Bị cáo Lê Tùng Vân là người chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác lập các kênh trên mạng xã hội và cùng nhau lên kịch bản quay các clip. Trước khi clip đăng tải, bị cáo Vân là người duyệt nội dung. Các clip trên đã được giám định và khẳng định không cắt ghép", đại diện Viện Kiểm sát khẳng định.

Đại diện Viện Kiểm sát nói thêm, cáo trạng truy tố các bị cáo là chính xác, đúng pháp luật. Hành vi các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo bị đưa ra xét xử không ăn năn.

Căn cứ tính chất, hành vi phạm tội, Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Lê Tùng Vân 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù. Đề nghị xử phạt Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng mức án 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù; Lê Thanh Nhị và Cao Thị Cúc cùng mức án 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Chiều nay, Toà xét xử vụ án Tịnh thất Bồng Lai sẽ nghị và tuyên án.