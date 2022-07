Tạm đình chỉ công tác Chánh Thanh tra quan hệ tình dục trong phòng làm việc

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/7, tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này vừa có thông báo kết luận nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Hùng C - Chánh Thanh tra, khiếu tố Viện KSND tỉnh.

Vụ việc quan hệ tình dục diễn ra ngay phòng làm việc của ông C. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cụ thể, trước đó Viện KSND tỉnh Đồng Nai nhận đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Tuyết L (ngụ TP.Long Khánh, Đồng Nai) có nội dung nêu: Khoảng 14 giờ ngày 28/5/2020, bà bị ông C hiếp dâm tại phòng làm việc của ông này.

Từ nội dung tố cáo trên, đơn vị đã vào cuộc xác minh, qua xác minh đã có kết luận đủ căn cứ xác định ông Nguyễn Hùng C đã có hành vi quan hệ tình dục với bà L tại phòng làm việc của ông C.

Tuy nhiên, kết quả xác minh không có căn cứ để kết luận ông C có hành vi hiếp dâm đối với bà L.

Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác ông C, đồng thời cũng giao Phòng Tổ chức cán bộ, Viện KSND tỉnh Đồng Nai tiến hành các quy trình xử lý kỷ luật đối với ông C.

Bà L cho biết không đồng tình với kết luận, bà L sẽ tiếp tục tố cáo hành vi của ông C đến cấp có thẩm quyền.

Xét xử vụ Tịnh thất Bồng Lai

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 21/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với 6 bị cáo tại Tịnh thất Bồng Lai về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo được di lý đến TAND huyện Đức Hòa để xét xử vụ án Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: Thiên Long

Gần 8h ngày 21/7, 3 xe chuyên dụng đã đưa 5 bị cáo từ Trại tạm giam Công an tỉnh đến TAND huyện Đức Hòa để tiếp tục xét xử ngày thứ hai theo lịch.

Khoảng 9h20, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa. HĐXX cho rằng việc vắng mặt 2 trong 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo không làm ảnh hưởng đến tranh luận tại phiên tòa.



Ngoài ra, bị cáo Lê Tùng Vân có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe cũng đã được chấp nhận. Lý do chiều 20/7, bị cáo Vân đã trả lời các câu hỏi của HĐXX nên hôm nay vắng mặt cũng không ảnh hưởng đến xét xử vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố trong phiên tòa đã luận tội, trong suốt thời gian khởi tố, điều tra có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm.

Theo Viện Kiểm sát, hành vi nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai thể hiện rất rõ là cố ý xúc phạm uy tín, danh dự Công an huyện Đức Hòa cùng một số tổ chức, cá nhân khác. Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, từ năm 2016, các bị cáo đến nhà bà Cao Thị Cúc ở huyện Đức Hòa sinh sống. Tại đây, bị cáo Lê Tùng Vân đặt tên nơi này là Tịnh thất Bồng Lai.

Các bị cáo sinh sống nơi đây đã lợi dụng tự do tín ngưỡng, sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều clip, nội dung chứa thông tin sai sự thật, bịa đặt, xúc phạm giáo lý Phật giáo, Công an huyện Đức Hòa, cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An...

"Bị cáo Lê Tùng Vân là người chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác lập các kênh trên mạng xã hội và cùng nhau lên kịch bản quay các clip. Trước khi clip đăng tải, bị cáo Vân là người duyệt nội dung. Các clip trên đã được giám định và khẳng định không cắt ghép", đại diện Viện Kiểm sát khẳng định.

Đại diện Viện Kiểm sát nói thêm, cáo trạng truy tố các bị cáo là chính xác, đúng pháp luật. Hành vi các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo bị đưa ra xét xử không ăn năn.

Căn cứ tính chất, hành vi phạm tội, Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Lê Tùng Vân 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù. Đề nghị xử phạt Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng mức án 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù; Lê Thanh Nhị và Cao Thị Cúc cùng mức án 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Xét xử vụ bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong ở TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay (21/7), TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ "dì ghẻ" và cha ruột bạo hành bé 8 tuổi đến tử vong. Tuy nhiên, sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên toà, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Mở đầu phiên toà, Phó Chánh Tòa Gia đình và người chưa thành niên - TAND TP.HCM Nguyễn Văn Tuấn cho biết, trong trường hợp cần thiết (như các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội), HĐXX sẽ trình chiếu bằng chứng là hình ảnh, video thu thập từ dữ liệu camera an ninh tại căn hộ của Thái và Trang, để các bị cáo nhìn thấy hình ảnh phạm tội của mình tại phiên toà.



Ghi nhận của phóng viên, từ gần 6h mặc dù 2 bị cáo chưa được công an áp giải đến phiên tòa nhưng phía bên ngoài cổng rất đông người dân hiếu kỳ, Youtube đã đứng đợi sẵn tay cầm đồ nghề chuẩn bị ghi hình 2 bị cáo trong vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong.

Hơn 9h, Luật sư Trần Ngọc Nữ (người bảo vệ quyền lợi cho bé V.A) bật khóc tại tòa cho biết: "Vụ án này quá tàn độc, tôi đã đề nghị HĐXX đổi tội danh với Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột bé V.A). Đồng thời, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ cho nên cần đổi tội danh với người cha tàn độc này", luật sư Nữ khóc nghẹn.



9h32 phút, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa theo đề nghị của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại. Cụ thể, theo đơn kiến nghị gửi chủ tọa phiên tòa Nguyễn Văn Tuấn, luật sư yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung, thay đổi tội danh "hành hạ người khác" sang tội "giết người" đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.

Lực lượng công an đang dẫn giải các bị cáo đến toà. Ảnh: Chinh Hoàng





Hàng trăm người tụ tập theo dõi diễn biến phiên tòa xét xử vụ bé gái 8 tuổi tử vong do “dì ghẻ” bạo hành.

Trong vụ án này có 2 bị cáo bị truy tố gồm: Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai, sống chung như vợ chồng với bị cáo Thái) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha ruột bé N.T.V.A). Trong đó, bị cáo Trang bị truy tố về tội "giết người" và "hành hạ người khác" với mức hình phạt tử hình.

Còn bị cáo Thái bị truy tố về tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm". Đồng thời, trước khi phiên xét xử diễn ra luật sư bào chữa cho nạn nhân yêu cầu HĐXX đổi tội danh đối với Thái. Mới đây, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - bảo vệ quyền lợi cho bé V.A - đã gửi đơn kiến nghị chủ tọa phiên xét xử, thay đổi tội danh "Giết người" đối với Thái.

Trước đó, làm việc với cơ quan điều tra, bị can Thái khai khi được Trang báo tin bé A. ngất lịm, Thái đã trở về nhà để đưa A. vào bệnh viện. Trang thừa nhận đã đánh bé A. nhưng Thái không tố giác với công an mà còn tìm cách xóa hết dữ liệu camera tại căn hộ truyền về điện thoại của mình.

Rất đông người dân và phóng viên báo chí, nhà hoạt động xã hội đến dự khán phiên toà. Ảnh: Chinh Hoàng

Tuy nhiên, Công an TP.HCM đã khôi phục được nhiều video từ 4 camera trong căn hộ. Hình ảnh cho thấy Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ bé A. nhưng không can ngăn.

Ngày 11/12/2021, Thái cũng cầm roi đánh vào đầu bé A. Ngày 7/12/2021 và các ngày sau đó, Thái đều chứng kiến Trang đánh đập bé A., cũng như cùng với Trang chửi mắng bé A, kể cả vào ngày 22/12/2021 (ngày bé A. tử vong), Thái cũng chứng kiến qua camera.

Theo cáo trạng, bé V.A. là con của Nguyễn Kim Trung Thái và chị N.T.H. Sau khi ly hôn, tháng 8/2020, Thái được TAND Q.1 giao quyền nuôi bé V.A.

Đến tháng 9/2020, Trang có quan hệ tình cảm với Thái, đến chung sống như vợ chồng với Thái và bé V.A tại một căn hộ ở P.22, Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

Người dân mang áp phích, biểu ngữ đứng trước toà, sáng 21/7. Ảnh: Chinh Hoàng

Từ ngày 7/12/2021 đến ngày 22/12/2021, Trang nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại đánh đập, hành hạ bé V.A trong nhiều ngày. Trang còn bắt bé chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó. Thái nhiều lần chứng kiến con mình bị Trang đánh đập nhưng không can ngăn, nhiều lần cầm cây cùng Trang đánh đập bé.

Đỉnh điểm ngày 22/12/2021, Trang hành hạ bé V.A trong 4 giờ liền. Đến khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, qua điện thoại, Thái xem camera trong phòng ngủ của bé V.A, thấy Trang đang đánh bé nên điện thoại kêu Trang dừng lại. Nhưng, Trang vẫn tiếp tục đánh đập bé V.A đến hơn 6h chiều thì bé bất tỉnh.

Thấy bé V.A nằm bất tỉnh, Trang điện thoại cho Thái, cùng lúc Thái vừa đi làm về, chạy vào nhà sơ cứu cho bé, rồi cùng Trang và nhân viên bảo vệ tòa nhà đưa bé đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ xác định bé V.A tử vong trước khi đến BV.

Thấy người bé có nhiều dấu vết nghi bị bạo hành nên bác sĩ đề nghị bảo vệ BV trình báo Công an P.22, Q.Bình Thạnh.

Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân tử vong của bé V.A là phù phổi cấp do sốc chấn thương. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phục hồi và trích xuất được các dữ liệu camera mà Thái đã cố tình xóa nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Theo kết luận giám định pháp y bổ sung của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, các vết thương trên người bé xảy ra khoảng 1 - 6 giờ chiều 22.12.2021 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của bé V.A.

Xét xử nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn và đồng phạm: Trả hồ sơ điều tra bổ sung tội nhận hối lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay (21/7), tại TAND TP.Hải Phòng diễn ra phiên xử sơ thẩm vụ án hình sự "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng).

Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Trần Tiến Quang - nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn; Phạm Quang Tuấn - nguyên Phó trưởng Công an quận, nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, phụ trách Đội điều tra tổng hợp và Đội điều tra hình sự; Nguyễn Hữu Cường - nguyên Đội phó Đội điều tra tổng hợp; Đỗ Hữu Dũng - nguyên Đội phó Đội quản lý hành chính; Đinh Đình Việt - nguyên Đội trưởng Đội điều tra hình sự; Nguyễn Viết Công, Vũ Duy Thanh và Vũ Hoàng Văn - nguyên cán bộ Đội quản lý hành chính, Công an quận Đồ Sơn.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: NĐ

Tại phiên toà, đại diện Viện KSND TP.Hải Phòng đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, không công bố cáo trạng buộc tội các bị cáo.

Sau thời gian hội ý, HĐXX TAND TP.Hải Phòng quyết định trả hồ sơ để điều tra, bổ sung; hủy bỏ quyết định tách hành vi có dấu hiệu nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao đã có kết luận Trần Tiến Quang giữ vai trò chính, là chủ mưu chỉ đạo toàn bộ việc thực hiện hành vi phạm tội "làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc, có dấu hiệu động cơ vụ lợi, nhận hối lộ".

Trong vụ án làm sai lệch hồ sơ, Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao nhận định, ông Trần Tiến Quang - nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn giữ vai trò chính, là chủ mưu chỉ đạo toàn bộ việc thực hiện hành vi phạm tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc, có dấu hiệu động cơ vụ lợi, nhận hối lộ để nhằm đưa vụ việc xử lý hành chính.

Theo Cáo trạng của Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao, vào tối 12/11/2020 đến sáng 13/11/2020, khoảng 1h sáng 13/11/2020, Đỗ Hữu Dũng gọi điện báo cáo đề xuất và được Trần Tiến Quang đồng ý cho kiểm tra hành chính quán karaoke Hải Sơn 86. Sau khi Tổ công tác kiểm tra, Trần Tiến Quang biết việc kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86 có thu giữ ma túy, biết có dấu hiệu của việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng đã chỉ đạo Phạn Quang Tuấn, Nguyễn Hữu Cường và cán bộ cấp dưới làm sai lệch hồ sơ để giải quyết vụ việc theo hướng xử lý hành chính. Đồng thời, Trần Tiền Quang đã chỉ đạo Nguyễn Hữu Cường nhận tiền từ người quen và người nhà của một số đối tượng bị bắt giữ và chỉ đạo Cường chia số tiền trên. Sau khi vụ việc có đơn tố cáo, Trần Tiến Quang đã chỉ đạo việc hoàn thiện, lập khống tài liệu hồ sơ vụ việc kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86 để hợp thức hóa hồ sơ vụ việc để đối phó việc thanh tra của Công an TP.Hải Phòng.

Trong Cáo trạng, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã tiến hành điều tra nội dung tố cáo về việc nhận hối lộ của các bị can trong vụ án. Kết quả điều tra đã xác định: Ngay sau khi ra đầu thú, Nguyễn Hữu Cường khai nhận đã được Trần Tiến Quang chỉ đạo việc nhận tiền từ những của người quen và người nhà các đối tượng bị bắt tại quán karaoke Hải Sơn 86, còn nhận của Nguyễn Khắc Bảy (tức Huy Thơ) và của Hoàng Đình Khắc 500 triệu đồng; nhận 30 triệu đồng từ Hoàng Đình Tuấn; nhận 30 triệu đồng từ Trần Tiến Quang đưa cho nói của người nhà đối tượng; nhận 130 triệu đồng của một người đàn ông mặt có chàm ở má (không rõ là ai); nhận 200 triệu đồng từ ông Hùng tư pháp (sau khai lại là nhận từ Đỗ Hữu Dũng); nhận 60 triệu đồng từ Nguyễn Văn Tuấn; nhận 100 triệu đồng từ Nguyễn Quang Anh. Cường nghe Đinh Đinh Việt nói xin cho đối tượng Do Hải Ninh 20 triệu đồng nhưng không thấy Việt đưa tiền. Tổng số tiền Cường đã nhận là 1.070.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, Cường đưa hết lại cho Trần Tiến Quang và Quang đã chỉ đạo Cường chia như sau: Đưa cho Nguyễn Thế Trung, Phó Viện trưởng Viện KSND quận Đồ Sơn 200 triệu đồng; đưa Đội điều tra tổng hợp 23 triệu đồng; đưa Công an phường Hợp Đức 15 triệu đồng; đưa Đội hình sự 18 triệu đồng; đưa cho Trần Duy Hưng 5 triệu đồng để trả tiền mua hộp test ma túy; đưa Đội quản lý hành chính 100 triệu đồng, đưa Phạm Quang Tuấn 200 triệu đồng; đưa Đội giao thông 10 triệu đồng; đưa Đội tổng hợp 2 triệu đồng và Cường được nhận 50 triệu đồng.

Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại CDC Quảng Trị liên quan kit test Việt Á

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Quang Việt (SN 1980, trú tại khu phố 7, phường 5, TP.Đông Hà) và Đỗ Đình Phi (SN 1982, trú tại khu phố 11, phường 5, TP.Đông Hà) là nhân viên Khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc CDC Quảng Trị về hành vi "tham ô tài sản".

Cơ quan công an đọc lệnh bắt đối với Lê Quang Việt và Đỗ Đình Phi. Ảnh: Công an Quảng Trị

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 7/2021, lợi dụng việc được giao quản lý, sử dụng kit test PCR Covid-19 (do Công ty CP công nghệ Việt Á sản xuất), 2 đối tượng Lê Quang Việt và Đỗ Đình Phi đã lấy kit test (có giá trị gần 1 tỷ đồng) bán lại cho Công ty CP Công nghệ Việt Á để thu lợi bất chính.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.