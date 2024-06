Xô xát nhau bên ngoài điểm karaoke, một thanh niên bị đâm tử vong ở Long An Long An: Xô xát nhau bên ngoài quán karaoke, một thanh niên bị đâm tử vong

Sáng 5/6, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an TP.Tân An tiến hành điều tra truy xét vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn phường 7, có một nam thanh niên bị đâm tử vong. Hiện, công an đã xác định danh tính nhóm đối tượng gây án đang bỏ trốn.