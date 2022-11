Clip: Gia cảnh chị Lý Thị Ghếnh, thôn Tả Chải Dao, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Thiên tai ập đến với người trụ cột trong gia đình nghèo ở Sa Pa

Đường vào nhà chị Ghếnh nằm cách tỉnh lộ 152 chỉ khoảng vài trăm mét. Trong ngôi nhà nhỏ, những đứa con của chị người mặc áo, người cởi trần đang túm lại góc nhỏ ăn cơm. Bữa cơm của cả gia đình chẳng có gì ngoài những hạt cơm trắng và rau xanh. Trong nhà cũng không có gì đáng giá ngoài vài chiếc xoong nồi để nấu cơm; gian nhà bếp những bức tường bằng tre đã mục.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoàn cảnh nghèo khó, cũng không được bố, mẹ cho đi học nên tình cờ chị Ghếnh gặp được anh Giàng A Chỉnh và kết hôn với nhau khi Ghếnh mới tuổi 13. Đất sản xuất ít, bởi vậy để kiếm kế sinh nhai chồng chị Ghếnh đã làm rất nhiều việc để có thêm thu nhập. Còn chị Ghếnh ở nhà chăm sóc mấy đứa con nhỏ nheo nhóc, xuống đồng làm ruộng, ở nhà nuôi vài con gà, con lợn.

Căn nhà nhỏ nơi sinh sống của chị Ghếnh cùng 6 đứa con ở thôn Tả Chải Dao, xã Tả Van, thị xã Sa Pa (Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, tưởng chừng như êm ấm thì thiên tai bất ngờ đã cướp đi sinh mạng chồng chị Ghếnh vào một buổi chiều định mệnh.

Nhắc đến người chồng quá cố, chị Ghếnh cầm trên tay tấm di ảnh của chồng với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ đối với chị Ghếnh, chị cũng không ngờ rằng mọi biến cố của cuộc sống lại ập đến nhanh như vậy. Chỉ trong chốc lát đã cướp đi sinh mạng của người chồng yêu thương ngày ngày vẫn đi chiếc xe gắn máy làm xe ôm chở khách du lịch ở thị xã Sa Pa kiếm từng đồng để lo cho gia đình và 5 đứa con đang đợi ở nhà.

Những vật dụng trong nhà chị Ghếnh không có gì đáng giá ngoài những chiếc xoong nồi nấu cơm hàng ngày. Ảnh: Mùa Xuân.

Lau những giọt lệ và cố kìm nén đau thương, chị Ghếnh kể: Gia đình tôi khó khăn lắm, tôi thì không biết chữ, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do chồng tôi gánh vác. Thế mà ông trời lại không rủ lòng thương, năm 2019, trong một lần trời mưa to, chồng tôi đi từ nhà lên thị xã Sa Pa để chở khách du lịch tham quan đến đoạn đường thuộc bản Pho, xã Mường Hoa thì sạt lở đất xuống không may lúc đó chồng tôi đi qua và bị vùi lấp.

Khi đó tôi đã không tin, nhưng khi mọi người tìm thấy thi thể anh ấy tôi mới biết đó là chồng tôi. Lúc đó, tôi cũng đang mang thai đứa con thứ 6 gần 7 tháng.

Vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi 6 đứa con ăn học

Chồng chị Ghếnh qua đời để lại cho người phụ nữ Mông 6 đứa con nhỏ, căn nhà bé cùng gian nhà bếp đã hư hỏng.

Con trai út nhà chị Ghếnh năm nay mới 3 tuổi, con trai cả do sức khỏe không đảm bảo nên cũng không được đến lớp học. Còn con gái thứ hai của chị năm nay đã 11 tuổi, nhìn các con lớn lên từng ngày chị Ghếnh cũng mừng lắm. Thế nhưng mừng bao nhiêu thì cũng lo bấy nhiêu vì hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, vất vả. Gia đình ông, bà nội cũng thuộc hộ nghèo, già yếu nên cũng chẳng hộ trợ được gì nhiều ngoài việc giúp trông con.

"Chỉ vì thiên tai ập đến đã cướp đi sinh mạng chồng tôi, để lại những đứa con thơ cho tôi một mình nuôi. Bây giờ gian nhà bếp đã xuống cấp rồi, tôi mong muốn có thêm điều kiện để sửa, nhưng cuộc sống gia đình tôi khó khăn như thế này tôi không biết bao giờ mới sửa được đây" - Chị Ghếnh tâm sự.



Những ánh mắt trẻ thơ cùng người mẹ ở thôn Tả Chải Dao, xã Tả Van, thị xã Sa Pa. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo chị Ghếnh, đất sản xuất nông nghiệp ít, gia đình chị chỉ có vài thửa ruộng bậc thang, một năm chỉ trồng được một vụ duy nhất, thu về cũng chẳng đáng là bao. Có năm lương thực cũng không đủ ăn nên phải trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước trong dịp cứu đói giáp hạt.

Bé Giàng Thị Ly (con gái chị Ghếnh), học lớp 6 Trường PTDT bán trú TH&THCS Tả Van, xã Tả Van, nghẹn ngào nói: Em rất thương mẹ, mẹ mang nặng đẻ đau nuôi chúng em khôn lớn, em sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mẹ.

Gian nhà bếp do chồng quá cố của chị Ghếnh thôn Tả Chải Dao, xã Tả Van, thị xã Sa Pa làm bằng những tấm tre đã mục, xuống cấp. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Tẩn Láo Sử, Trưởng thôn Tả Chải Dao, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, cho biết: “Gia đình chị Ghếnh thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì cuộc sống mưu sinh mà thiên tai đã cướp đi sinh mạng của người chủ cột trong gia đình.

Chồng mất sớm, một mình chị nuôi 6 con nhỏ. Hoàn cảnh hơn, đến nay, những miếng ván bằng tre của gian nhà bếp 6 mẹ con chị hàng ngày nấu cơm, sưởi ấm đã xuống cấp.

Vì vậy, rất mong các cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm giúp đỡ 6 mẹ con chị Ghếnh để sửa lại gian nhà bếp và đảm bảo chất lượng; giúp cho người mẹ có hoàn cảnh đặc biệt này ổn định cuộc sống”.