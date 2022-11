Người đàn ông nửa đời lam lũ sắp được tặng ngôi nhà mơ ước

Căn nhà cũ nát không còn vững

Cách đây 6 tháng, đoàn từ thiện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã khảo sát các hộ dân nghèo tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô nhằm giúp đỡ, xây dựng nhà tình thương cho hộ gia đình khó khăn.

Đứng trước ngôi nhà nhỏ của ông Dong, chúng tôi không khỏi buồn lòng và thương xót. Người đàn ông đã từng làm Chi hội trưởng Hội người cao tuổi suốt 15 năm lại chỉ sống trong ngôi nhà nhỏ bé và cũ kỹ như thế. Nơi ông Dong ở chỉ được ghép từ những miếng gỗ mỏng dính, vài khúc gỗ làm trụ nhà nhưng cũng đã bị mối ăn vài phần.

Vào trong nhà, chúng tôi ngạc nhiên hơn khi thấy ngôi nhà thủng lỗ chỗ, ánh nắng mặt trời gay gắt cứ vậy mà xuyên vào vì không có "vật cản". Thấy ánh mắt ngạc nhiên của chúng tôi, ông Dong chỉ cười trừ rồi nói: "May hôm nay trời còn có nắng, nếu như anh, chị vào ngày mưa thì phải mặc áo mưa trong nhà luôn đó".

Ngôi nhà của ông Dong chỉ được dựng lên bằng những mảnh gỗ mỏng dính. Ảnh: Dân Việt

Sắp xếp lại xong những bó thóc nếp treo trước cửa nhà, ông Dong phủi bụi trên tay rồi mời chúng tôi ngồi uống nước. Nói chuyện hồi lâu mới biết, ông Dong vốn là người con quê hương Bắc Kạn, năm 2000 ông vào làm ăn và sinh sống tại thôn Nam Tân. Nhưng do nhà đông con, làm kinh tế lại không hiệu quả vì dịch Covid bùng phát. Hiện tại, cuộc sống của gia đình đang vô cùng khó khăn.

Gia đình ông có 10 người con, nhưng có 2 người con đã mất do mắc bệnh hiểm nghèo và do tai nạn giao thông. Đến năm 2021 người vợ đồng hành với ông hơn nửa đời người cũng ra đi vì bệnh hiểm nghèo. Các con đều lập gia đình và ra riêng gần hết nhưng cũng chẳng có đứa con nào của ông khá giả. Chỉ còn 2 người con hiện đang sống chung với ông Dong.

Những lỗ thủng ở khắp căn nhà, ánh nắng gay gắt cứ vậy mà chiếu thẳng vào nhà vì không có "vật cản". Ảnh: Dân Việt

Ông Dong tâm sự: "Nhiều người cũng hỏi tôi sao nuôi được 8 người con trưởng thành nhưng không đứa nào lo lại cho cha nơi ở tử tế hơn. Chỉ tôi mới hiểu, các con thương tôi nhường nào. Nhưng các con cũng khó khăn và tôi cũng không muốn làm gánh nặng cho chúng".

Chạm tay đến điều ước có 1 ngôi nhà đúng nghĩa

Nhìn quanh ngôi nhà, ánh mắt chúng tôi bị thu hút bởi chiếc bàn học ngay góc nhà. Thế nhưng, điều đặc biệt chiếc bàn học này không có ghế ngồi, cũng chẳng có cái đèn học nào.

Có lẽ, ông Dong nhận ra ánh mắt của chúng tôi, ông kể: "Đấy là bàn học của thằng May từ ngày xưa. Lúc trước khi nào học nó sẽ ra ngoài cửa nhà ngồi cho sáng. Mà chỉ học được ban ngày thôi. Buổi tối cũng có đèn nhưng đèn nhà yếu lắm".

Để che lấp những lỗ thủng, ông Dong chỉ có thể treo chằng chịt các tấm bạt mỏng. Ảnh: Dân Việt

Anh Hoàng Văn May là con trai út của gia đình, hiện tại đang làm Phó thôn Nam Tân. Hàng ngày đi làm về, anh May tranh thủ phụ giúp ông Dong làm việc đồng áng. Anh May tâm sự với phóng viên chúng tôi: "Bố tôi giờ đã lớn tuổi, gia đình kinh tế lại khốn khó. Chỉ mong sao gia đình tôi có ngôi nhà đúng nghĩa để mỗi đêm khi gió lạnh, mưa về cũng sẽ yên tâm ngủ".

Trong những năm qua, do dịch bệnh, giá cả nông sản bấp bênh nên nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp của gia đình ông vô cùng túng thiếu. Khó khăn chồng chất khó khăn. Bản thân ông cũng mang nhiều bệnh tật, nhưng do tuổi cao, sức yếu, kinh tế eo hẹp, nên ông cũng không có tiền chạy chữa. Gia đình ông hiện đang sống trong căn nhà tạm bợ, đã xuống cấp, không đủ để che mưa che nắng.

Ông Nguyễn Vũ – Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đà cho biết: "Tuy gia đình gặp nhiều khó khăn như vậy, nhưng ông Dong luôn động viên con cháu cố gắng làm việc và tham gia công tác xã hội. Ông Dong và các con vừa sản xuất chăm sóc diện tích vườn, rẫy tại nhà và chăm lo cuộc sống, vừa cải thiện sản xuất, tham gia các công tác xã hội.

Ngày 25/11, với hy vọng phần nào giúp cho gia đình ông Dong có nơi an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống gia đình. Thiết kế: Dân Việt

Với hoàn cảnh khó khăn của nhà ông Dong và những đóng góp cho xã hội của cả gia đình, xã đã quyết định cùng chung tay với Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm xây dựng 1 căn nhà tình thương cho gia đình ông Dong".

Thấu hiểu và sẻ chia những khó khăn của gia đình, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã vận động tài trợ và phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông, BQL Khu NNUD CNC, cùng các mạnh thường quân và chính quyền địa phương trao quyết định tổ chức chương trình trao tặng nhà tình thương cho gia đình ông Hoàng Văn Dong vào ngày 25/11, với hy vọng phần nào giúp cho gia đình ông có nơi an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống gia đình.