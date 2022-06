Xung đột Nga-Ukraine: Video khoảnh khắc máy bay thiếu tướng Nga lái bị bắn hạ ở Ukraine

Video khoảnh khắc máy bay do thiếu tướng Nga lái bị bắn hạ trên bầu trời Donbass đang lan truyền trên mạng xã hội. Nguồn Gulftoday

Theo Daily Mail, thiếu tướng Không quân đã về hưu của Nga Kanamat Botashev được cho là một trong những quan chức cấp cao nhất của quân đội Nga tử trận trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong đoạn video đang lan truyền trên mạng, 2 máy bay chiến đấu của Nga, một trong số đó do tướng Botashev điều khiển đang bay ở độ cao thấp trên bầu trời Donbass. Các máy bay sau đó bị một loạt tên lửa Ukraine đánh chặn. Hai máy bay chiến đấu Nga cố gắng rút lui nhưng không may máy bay do tướng Botashev điều khiển đã trúng tên lửa và rơi xuống.

Thiếu tướng Kanamat Botashev. Ảnh Gulftoday

Tướng Botashev được cho là đã nghỉ hưu một thời gian, nhưng ông đã tình nguyện tham gia cuộc xung đột ở Ukraine để phục vụ trên tiền tuyến.

Tang lễ của ông được công bố trên trang web của chính quyền Cộng hòa Karachay-Cherkess thuộc Nga vào ngày 2/6.

"Vào ngày 2/6, một buổi lễ đã được tổ chức trên Quảng trường Trung tâm của Karachaevsk để tiễn biệt Thiếu tướng về hưu của Lực lượng Không quân Nga Kanamat Botashev, người đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nghĩa vụ quân sự", một tuyên bố trên trang web cho biết.