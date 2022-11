Bất ngờ với du khách nước ngoài đã có gợi ý này về phố cổ Hội An

Từ lâu, phố cổ Hội An đã trở thành địa điểm du lịch tiêu biểu ở Việt Nam. Nhờ vẻ đẹp cổ kính, không trộn lẫn mà nơi đây thu hút được lượng du khách lớn mỗi năm, nhất là các du khách nước ngoài.

Gần đây, Pete R - một travel blogger Thái Lan chuyên rong ruổi khám phá những thắng cảnh nổi tiếng cùng các nền văn hóa đặc sắc trên thế giới đã có chuyến ghé thăm phố cổ Hội An. Sau đó, anh đã viết bài chia sẻ "10 hoạt động không nên bỏ lỡ ở Hội An" để gợi ý cho các du khách.

Nếu sắp đến du lịch tại Hội An và cũng tò mò những hoạt động mà người nước ngoài thường làm khi đến đây có gì khác so với chúng ta thì hãy thử trải nghiệm xem sao.



Đi dạo quanh khu phố cổ màu vàng nổi bật

Phố cổ Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam, cho đến nay, khu phố cổ này vẫn giữ được gần như nguyên vẹn kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa,… Những căn nhà nơi đây đều được sơn màu vàng nổi bật, mái lợp ngói rêu phong, phía trước trồng nhiều cây xanh và giàn hoa giấy. Khi đến đây, điều đầu tiên mà bạn không nên bỏ lỡ là đi dạo khắp những con phố nhỏ, nhìn ngắm vẻ đẹp cổ kính, bình yên của phố cổ và hòa vào nhịp sống thường nhật của người dân nơi đây.

Ngắm chùa Cầu - biểu tượng đặc trưng của phố cổ Hội An



Nằm vắt ngang qua sông Hoài, chùa Cầu được xem là biểu tượng đặc trưng của Hội An mà bất cứ du khách nào khi đến đây cũng đều muốn ghé qua. Ngôi chùa này được xây dựng bởi những thương nhân Nhật Bản, theo lối kiến trúc "thượng gia hạ kiều", nghĩa là trên là nhà, dưới là cầu. Toàn bộ ngôi chùa và cầu đều làm bằng gỗ, sơn màu son, mái lợp ngói âm dương và có nhiều họa tiết phong cách Việt - Nhật được chạm trổ tinh xảo. Đây cũng là nơi người dân địa phương thường lui tới để cầu khấn những điều tốt đẹp.

*Địa chỉ: Nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hội An.

Ghé quán Reaching Out Tea House nhâm nhi tách trà

Reaching Out Tea House luôn nằm trong danh sách những quán nước nên ghé khi đến Hội An bởi không gian hoài cổ, lối bài trí thuần Việt và cách phục vụ hết sức đặc biệt. Toàn bộ nhân viên của quán đều là người khiếm thính, khi gọi phục vụ, bạn chỉ cần đặt miếng gỗ nhỏ đã ghi sẵn các cụm từ để nhân viên nhìn thấy.

Ở quán chủ yếu bán các loại trà pha trong tách gốm sứ và cà phê pha phin truyền thống. Đến đây, bạn sẽ được tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng, nhâm nhi 1 tách trà hoặc cà phê và cảm nhận nhịp sống yên bình của khu phố cổ kính.

*Địa chỉ: 131 Trần Phú, Hội An.

Tham qua chùa Bà Mụ và chụp lại vài tấm ảnh lung linh

Chùa Bà Mụ mang nét kiến trúc Á Đông tuyệt đẹp với gam màu nổi bật, được xây dựng giữa không gian xanh rộng lớn, có hồ nước trồng sen và hệ thống bồn hoa, thảm cỏ. Thế nên, ngoài là công trình văn hóa tín ngưỡng của người dân Hội An, chùa Bà Mụ còn trở thành điểm "sống ảo" quen thuộc của các bạn trẻ. Ngoài ra, khi tới chùa, bạn có thể dạo quanh khuôn viên để vãn cảnh, hít thở không khí trong lành.

*Địa chị: 675 Hai Bà Trưng, Hội An.

Chiêm ngưỡng Hội An về đêm với muôn vàn ánh đèn

Nếu Hội An vào ban ngày gây ấn tượng với khung cảnh đẹp, những dãy phố cổ kính thì khi về đêm, nơi này còn trở nên lung linh gấp bội với vô số chiếc đèn lồng rực rỡ được treo ở khắp nơi, các nhà hàng, hàng quán vỉa hè đông đúc và những màn trình diễn sôi động trên phố. Bên cạnh đó, ở Hội An mỗi đêm còn có hoạt động ngồi thuyền, thả hoa đăng trên sông Hoài cũng thú vị không kém.

Thưởng thức bánh mì Phượng đình đám



Đã đến Hội An thì không thể bỏ qua bánh mì Phượng nổi tiếng. Tiệm tuy khá nhỏ, chỉ gồm 1 chiếc tủ kính đựng nguyên liệu, lò nướng bánh mì và vài bộ bàn ghế nhưng khách vẫn xếp hàng dài, đặc biệt là các du khách quốc tế. Ở tiệm chỉ bán duy nhất món bánh mì với nhiều loại nhân như trứng, thịt nguội, xúc xích, thịt gà,… Mỗi chiếc bánh mì đến tay thực khách đều giòn rụm, đầy ắp nhân và được rưới thêm 1 loại sốt đặc biệt theo công thức gia truyền. Trong chuyến thăm thú Hội An, Pete R cũng yêu thích bánh mì Phượng và gợi ý những ai đến đây đều nên thử.

Ảnh: @valeri_n

*Địa chỉ: 2B Phan Chu Trinh, Hội An.

Thư giãn tại bãi biển An Bàng

Từng được chuyên trang du lịch của đài CNN xếp vào top 100 bãi biển đẹp nhất hành tinh, biển An Bàng là nơi bạn nhất định phải ghé qua khi đến Hội An. Bãi biển này trải dài 4km với bờ cát mịn và làn nước trong xanh. Đến với biển An Bàng, bạn có thể nhảy ùm xuống biển, ngâm mình trong làn nước mát hoặc nằm trên những chiếc ghế tắm nắng đặt sẵn để ngắm biển và tận hưởng từng phút giây hòa mình vào thiên nhiên.

Tham gia khóa học nấu các món ăn Việt Nam

Không chỉ có tham quan, thưởng thức ẩm thực mà Pete R còn gợi ý thêm khóa học nấu ăn Sabirama ở Hội An. Khóa học này thích hợp với những du khách nước ngoài yêu ẩm thực Việt Nam và muốn học 1 vài món ăn nổi tiếng. Không những vậy, những du khách Việt Nam cũng có thể tham gia khóa học nếu muốn biết nhiều hơn về các công đoạn nấu nướng. Đến với khóa học nấu ăn Sabirama, du khách sẽ được dạy cách đi chợ, cách chọn mua nguyên liệu tươi ngon và kĩ năng nấu các món ăn.

Ảnh: Sabirama Cooking Tour & Restauran

Ảnh: Sabirama Cooking Tour & Restauran





*Thông tin chi tiết: Bạn có thể đăng ký khóa học qua fanpage Sabirama Cooking Tour & Restauran hoặc các trang như Traveloka, Kkday. Mức giá sẽ dao động từ 900k - 1 triệu đồng/ khóa học.

Đạp xe từ khu phố cổ đến vùng đồng quê

Hội An có diện tích không quá rộng, nên các du khách khi đến đây đều thích thú với trải nghiệm đạp xe khám phá mọi ngóc ngách. Bạn có thể thuê 1 chiếc xe đạp để dạo vòng quanh khu phố cổ. Thậm chí, bạn có thể đạp xe đến bãi biển An Bàng. Ngoài ra, Hội An cũng nổi tiếng với vùng đồng quê thanh bình, những cánh đồng trồng lúa bao la, vừa đạp xe vừa chiêm ngưỡng thiên nhiên, đồng thời tìm hiểu cuộc sống của những người nông dân ở đây cũng là một trải nghiệm hay ho.

Thăm Thánh địa Mỹ Sơn - di tích lịch sử nổi tiếng của nền văn hóa Chăm Pa

Thánh địa Mỹ Sơn được biết đến là 1 di tích lịch sử nổi tiếng của nền văn hóa Chăm Pa. Nơi đây bao gồm 70 công trình kiến trúc cổ nằm rải rác, được xây hoàn toàn bằng gạch nung. Nằm ở trung tâm của khu Thánh địa Mỹ Sơn là tòa tháp chính Kalan với chiều cao lên đến 24m, xung quanh là những tòa tháp nhỏ. Mỗi tòa tháp tại Thánh địa Mỹ Sơn đều thờ những vị thần theo tín ngưỡng của người Chăm Pa.

Ảnh: @yunnweii, @audreyannseidel, @vyvo0210

*Địa chỉ: Xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.



Đây hứa hẹn sẽ là những hoạt động khiến chuyến đi của bạn thêm phần trọn vẹn. Lưu lại và "triển" ngay khi có dịp đến Hội An nhé.