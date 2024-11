11 kiến nghị, đề xuất mà TP Quảng Ngãi cần khắc phục để hoàn thành xây dựng NTM năm 2023

Sáng 30/11, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023, đối với TP.Quảng Ngãi.

Đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, một vấn đề mà TP.Quảng Ngãi cần thực hiện.Ảnh: CH

Cùng những vấn đề liên quan khác, chính quyền Quảng Ngãi nêu rõ 11 nội dung, được UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị của tỉnh đề xuất, kiến nghị mà TP.Quảng Ngãi cần khắc phục, để công nhận hoàn thành xây dựng NTM năm 2023.

Cụ thể là đường giao thông nông thôn ở một số địa phương chưa đảm bảo, đề nghị nâng cấp sửa chữa; hệ thống thoát nướccác tuyến đường khu dân cư chưa được đầu tư.

Ông TRà Thanh Danh, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi.Ảnh: ĐN

Tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn tham gia vào các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ góp phần giải quyết lao động tại địa phương.

Kế hoạch bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng kè chống sạt lở từ thôn Phổ An - thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An; xây dựng tuyến đường ven biển từ thôn Tân An - thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An, để người dân thuận tiện tham gia giao thông, vì hiện nay tuyến đường chính rất nhỏ.

TP.Quảng Ngãi cần quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi, đảm bảo nước tưới và thoát nước, để khắc phục tình trạng thiếu nước đầu mùa và ngập úng cuối vụ, gây nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp.

Có phương án định hướng đầu ra tiêu thụ nông sản cho nông dân, tăng cường vai trò của các HTX trong việc tiêu thụ sản phẩm của người dân; có cơ chế chế hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm từ nguồn sản xuất nông sản, rau sạch trên địa bàn; giảm thiểu tình trạng "được mùa mất giá", gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của phần lớn các hộ nông dân…

Chính quyền TP.Quảng Ngãi tiếp tục đầu tư nguồn lực trong xây dựng cơ bản, nước sạch cho dân ở tất cả các xã trên địa bàn.

Cần nạo vét luồng lạch, cảng và cửa biển để tàu thuyền ngư dân TP.Quảng Ngãi thuận tiện vươn khơi.Ảnh: CH

Có kế hoạch, giải pháp giải quyết tình trạng luồng lạch Cửa Đại, Cửa Lạch bị bồi lấp, gây khó khăn cho tàu thuyền lưu thông khai thác hải sản; sớm nạo vét, thông luồng Cửa Đại, Cảng Sa Kỳ để người dân tiếp tục vươn khơi bám biển và phát triển kinh tế.

Tình trạng nhiễm mặn ở hạ lưu sông Trà Khúc đang diễn ra, đã làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của người dân.

Đầu tư và cung cấp nước sinh hoạt cho dân, 1 trong số 11 kiến nghị, đề xuất.Ảnh: CH

Từ nguồn ngân sách địa phương, huy động các nguồn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng mới các chợ dân sinh, như chợ Tịnh Ân Tây, chợ thôn Tân Mỹ, chợ thôn Phồ An (xã Nghĩa An), để phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân.

TP.Quảng Ngãi cần đầu tư, nâng cấp các tuyến kênh mương, giao thông nội đồng trên địa bàn, cụ thể bê tông hóa giao thông nông thôn tuyến kênh chìm đi cánh đồng Bảy Mẫu, thôn Kim Thạch xã Nghĩa Hà; kiên cố hóá kênh tưới B8-11 đi qua xã Tịnh Ân Đông…để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất.

Khu vực trung tâm TP.Quảng Ngãi.Ảnh: CH

Đầu tư điện chiếu sáng đến xóm Tập Long, thuộc khu dân cư Long Thành, xã Tịnh Thiện; xóm Lân, thuộc thôn Gia Hòa và thôn Tăng Long, xã Tịnh Long.