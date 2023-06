13 năm ra mắt Báo Điện tử Dân Việt: Trên mọi nẻo đường thắp sáng những ước mơ

Những bước chân không mỏi

Trải qua 13 năm, chuyến hành trình nhân ái của Báo Điện tử Dân Việt đã đi muôn nơi, dựng xây cả trăm Điểm trường ươm mầm tri thức cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa. Trao đến từng hộ dân nghèo niềm hy vọng đổi đời bằng nguồn sinh kế đáng quý. Đến thăm những hoàn cảnh, cùng lắng nghe, đồng hành và sẻ chia với những mảnh đời cơ cực.

13 năm hành trình nhân ái với nhiều cung bậc cảm xúc của Báo Điện tử Dân Việt.

Một trong những điểm dừng chân ấn tượng trong hành trình này là tại xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), một xã miền núi có diện tích 142,25 km², là địa bàn sinh sống của dân tộc Bru-Vân Kiều và dân tộc Kinh, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 48,26%.

Ngày 26/4/2023, khắp bản làng thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp nô nức reo vui đón lễ khởi công lớp học mới tại Điểm trường Mầm non Gia Giã 2 (thuộc Trường Mầm non Hướng Hiệp). Công trình được Báo Điện tử Dân Việt phối hợp cùng nhà tài trợ, với hy vọng tiếp thêm động lực cho thầy và trò tại điểm trường tiếp tục phát huy tinh thần dạy và học.

Niềm vui của cô trò Điểm trường Gia Giã 2 nhân ngày khởi công lớp học mới.

Vẫn còn đó những nụ cười trong trẻo của đàn em thơ miền núi khi biết mình sắp được học trong lớp học mới khang trang hơn. Trong niềm hạnh phúc vỡ òa, Cô Hồ Thị Trung (giáo viên tại Điểm trường Gia Giã 2) bày tỏ: “Suốt 23 năm gắn bó với trường, đây là ngày tôi cảm thấy niềm vui dâng tràn trong tim, vừa mừng cho các con, vừa thấy ấm lòng vì đã được quý Báo quan tâm hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục con trẻ vùng sâu, vùng xa”.

Hoạt động trao sinh kế của Báo Điện tử Dân Việt góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại địa phương.

Niềm hạnh phúc trào dâng ấy còn hiện hữu trên gương mặt của bà con xã Nậm Chạc, một xã biên giới khó khăn thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ngày 18/5/2023, Báo Điện tử Dân Việt cùng các nhà hảo tâm đã trao 2.600 cây giống với khát vọng cho xã nghèo sớm ngày thay da đổi thịt. Bên cạnh đó, đoàn thiện nguyện còn trao tặng những suất quà cho các em học sinh Trường Mầm non Nậm Chạc bao gồm: 500 chiếc áo mới, 2 tủ sách và tặng 2 tủ sách, cây giống cho Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Nậm Chạc.

Những cây giống hứa hẹn sẽ "thay da đổi thịt" cho địa bàn xã Nậm Chạc.

Trước tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đó, Ông Chảo Duần Hin – Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Chạc bày tỏ: “Chương trình có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp bà con nhân dân xã Nậm Chạc có thêm hi vọng về việc thoát nghèo, đồng thời cũng tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thúc đẩy tinh thần để các em học sinh vững bước đến trường”.

Vững tin một hành trình nhân ái

Bên cạnh những nụ cười của niềm vui, còn có những giọt nước mắt đã rơi. Đó là những giọt nước mắt vỡ òa khi nhận được hỗ trợ xây nhà từ Báo Điện tử Dân Việt. Trong đó có niềm hạnh phúc của chị Bùi Thị Lan (thôn Đồng Tâm, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) khi được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N đã trao "Nhà tình nghĩa" vào cuối tháng 5/2023.

Được biết, trước đây, cả gia đình chị gồm 4 người chung sống trong một căn phòng nhỏ chưa đến 20m2. Trong niềm xúc động, chị Lan chia sẻ: “Gia đình tôi có được ngày hôm nay nhờ có sự giúp đỡ của quý Báo và các mạnh thường quân hỗ trợ. Chúng tôi vô cùng biết ơn. Từ nay, mẹ con tôi đã có ngôi nhà đúng nghĩa.”

Những mái ấm nghĩa tình đã được Báo Điện tử Dân Việt cùng các nhà tài trợ đồng hành dựng xây.

Cuối tháng 5 vừa qua, niềm vui có mái nhà đúng nghĩa còn đến với bà con tỉnh Nghệ An khi Báo Điện tử Dân Việt cùng chính quyền địa phương đã thăm và tổ chức trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Một trong số đó là gia đình chị Nguyễn Thị Luyến ở xóm 6, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Với chị, đến cái ăn hàng ngày còn thiếu thốn, thì số tiền hỗ trợ xây nhà là hết sức lớn lao. Lau đi những giọt nước mắt xúc động, chị Luyến nói: "Tôi không nghĩ rằng mẹ con tôi lại có được ngày hôm nay, tất cả cứ như một giấc mơ. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng nhà tài trợ là Quỹ Thiện Tâm đã giúp đỡ hai mẹ con trong lúc khó khăn nhất".

Hành trình nhân ái được lấp đầy bằng những niềm vui.

Không dừng lại ở việc dựng xây những mái trường mới, những ngôi nhà tình nghĩa, Báo Điện tử Dân Việt vẫn luôn dành sự quan tâm đến từng hoàn cảnh, từng cá nhân với mục tiêu được mang đến niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn.

Bên cạnh những mái trường mới, các hoàn cảnh khó khăn cũng luôn nhận được sự quan tâm từ Báo.

Một trong những điểm đến của niềm tin đó đã được trao gửi đến ba chị em sinh ba Vũ Thị Hồng Bích, Vũ Thị Thanh Huệ, Vũ Thị Thanh Thảo (SN 2009, thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Dù phải phải chịu cảnh cha mẹ chia ngả đôi đường từ khi chưa tròn 1 tuổi, 3 em đã có cố gắng vượt bậc trong học tập khi suốt 8 năm liền đều nhận được giấy khen. Để tiếp thêm động lực cho các em tiếp tục theo đuổi ước mơ, Báo Điện tử Dân Việt cùng nhà tài trợ đã trao cho các em học bổng khuyến học trị giá hơn 25.000.000 đồng gồm tiền mặt, bàn, ghế và các thiết bị học tập.

Số tiền học bổng sẽ giúp ba chị em có thêm động lực tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

“Em xin cảm ơn Báo Điện tử Dân Việt, các cô chú hảo tâm đã quan tâm đến chúng em. Em xin hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng quan tâm, yêu thương của cô chú” - cô bé Hồng Bích nói trong niềm xúc động.

Trong 4 tháng vừa qua, giữa lòng Thủ đô tấp nập, chương trình “Bữa cơm yêu thương” do Báo Điện tử Dân Việt phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức đã mang đến hơn 10.000 bữa ăn 0 đồng hỗ trợ những lao động tự do, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, lao động tự do nghèo tại Hà Nội.

Bữa cơm nghĩa tình là nguồn động viên đến các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang chống chọi với bạo bệnh.

Bữa cơm nghĩa tình này là lời động viên, chia sẻ từ Báo, đến với bà con, trao niềm tin để mọi người sớm ngày vượt qua khó khăn. Không giấu được nỗi xúc động, bà Nguyễn Thị Sen (thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) đang chăm chồng tại Viện Huyết học cho hay: “Chi phí chữa bệnh cho bệnh nhân đã tốn kém lắm rồi, từng bữa ăn chúng tôi cũng phải chắt chiu. Nhờ có sự quan tâm của Báo Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ nên chúng tôi cũng đỡ lo phần nào. Tôi rất biết ơn vì đã dành sự quan tâm cho chúng tôi”.

Trong suốt 13 năm qua, chuyến hành trình nhân ái mà Báo Điện tử Dân Việt vẫn luôn miệt mài đi mãi không mỏi khi luôn có được sự đồng hành của các nhà hảo tâm, quý bạn đọc. Bằng sự chung sức đó, chuyến hành trình này sẽ được viết tiếp với những chương mới, đầy tình yêu thương và sự sẻ chia cho một tương lai tươi sáng đến những mảnh đời khó khăn!