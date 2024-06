14 học sinh xuất sắc đã được trao học bổng du học New Zealand năm 2024

Ngày 10/6, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) đã tổ chức Lễ trao chứng nhận học bổng và Chia sẻ thông tin trước khi khởi hành nhằm vinh danh các học sinh Việt Nam xuất sắc nhận Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học 2024 (New Zealand Schools Scholarships - NZSS), cũng như chia sẻ các thông tin thiết thực để chuẩn bị cho hành trình du học sắp tới của các em.



Học bổng NZSS được thiết kế dành riêng cho học sinh Việt Nam từ lớp 8 đến lớp 10, bắt đầu triển khai từ năm 2019. Năm nay, chương trình tiếp tục nhận được nhiều hồ sơ ứng tuyển chất lượng từ học sinh khắp cả nước cùng tranh tài cho cơ hội học bổng. Với hình thức ứng tuyển qua video độc đáo, học bổng khuyến khích học sinh thể hiện trọn vẹn tính sáng tạo và tiềm năng của bản thân.

14 học sinh nhận học bổng du học New Zealand.

Sau quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, 14 cá nhân xuất sắc đã được chọn trao Học bổng NZSS 2024. Các em sẽ bắt đầu hành trình học tập tại các trường trung học chất lượng của New Zealand vào tháng 7/2024 hoặc tháng 1/2025.

Tại buổi lễ, các tân chủ nhân học bổng NZSS 2024 và gia đình các em cũng lắng nghe phần chia sẻ từ đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ), các học sinh đạt học bổng NZSS 2019 và 2023, và các phụ huynh có con đang theo học tại New Zealand, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình du học sắp tới.



Dù chỉ mới đặt chân đến New Zealand một năm, Nguyễn Thủy Trúc (chủ nhân học bổng NZSS 2023, hiện đang theo học tại trường Awatapu College) cho biết bản thân đã có nhiều sự thay đổi tích cực và trưởng thành hơn. Thuỷ Trúc chia sẻ người New Zealand luôn hoan nghênh các câu hỏi và sẵn sàng giúp đỡ khi bạn lên tiếng. Thêm vào đó, việc đặt câu hỏi để được giải đáp kịp thời sẽ giúp mọi việc được giải quyết hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm thời gian để nhanh chóng làm quen với môi trường hay phương pháp học tập mới.

Các cựu chủ nhân học bổng NZSS chia sẻ các bí kíp “bỏ túi” trước khi bắt đầu hành trình du học New Zealand.

Đồng quan điểm trên, Nguyễn Thảo Nguyên (chủ nhân học bổng NZSS 2023, hiện đang theo học tại trường Pakuranga College) cũng đề cao việc giao lưu và chia sẻ về văn hóa với bạn học cùng gia đình bản địa (homestay) để giúp các bạn du học sinh thể hiện được thiện chí và hòa nhập tốt hơn trong nhà trường và cộng đồng.

Đối với việc nắm bắt các cơ hội học tập và học bổng tại New Zealand, Nguyễn Tuấn Minh (nhận học bổng NZSS 2020, cựu học sinh trường Avondale College và hiện là sinh viên năm ba Đại học Auckland) chia sẻ, các em tân du học sinh có thể tìm hiểu về khả năng học vượt lớp, vượt môn phù hợp với khả năng của bản thân để rút ngắn thời gian học tập và nhanh chóng phát triển cá nhân trong môi trường mới. Đặc biệt, Tuấn Minh khuyên các bạn có thể tìm kiếm thông tin về yêu cầu của các chương trình học bổng tại trang web chính thức của các trường từ sớm và lên kế hoạch chuẩn bị kỹ năng và kiến thức cho hành trình chuyển tiếp lên bậc Đại học.