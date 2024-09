Cựu du học sinh chia sẻ bí quyết ứng tuyển học bổng và trải nghiệm học tập tại New Zealand

Ngày hội Giáo dục New Zealand 2024 sẽ được Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand – ENZ), Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán New Zealand tổ chức tại TP.HCM (ngày 19/10) và Hà Nội (ngày 20/10). Đây là sự kiện lớn nhất trong năm về giáo dục New Zealand, quy tụ hơn 40 cơ sở giáo dục ở các bậc học khác nhau, các cựu du học sinh thành công trong nhiều lĩnh vực và các cán bộ chuyên trách học bổng chính phủ, thị thực du học… tạo điều kiện để phụ huynh và học sinh, sinh viên tiếp cận các thông tin chính thống, toàn diện về giáo dục và du học New Zealand.

Học sinh, sinh viên tham gia Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023. Ảnh: ENZ

Nhằm giải đáp các thắc mắc về thị thực du học và các quyền lợi làm việc của sinh viên quốc tế tại New Zealand, Ngày hội Giáo dục New Zealand 2024 sẽ có hội thảo riêng về vấn đề này do cán bộ của Cục Di trú New Zealand (Immigration New Zealand – INZ) trình bày. Một số cập nhật nổi bật gần đây bao gồm nới lỏng điều kiện xin thị thực làm việc của vợ (hoặc chồng) của sinh viên quốc tế theo học các chương trình thuộc Level 7 (Cử nhân) hoặc Level 8 (sau đại học), việc điều chỉnh chi phí thị thực du học…

Đây cũng là dịp duy nhất trong năm INZ trao đổi trực tiếp với phụ huynh và người học và hướng dẫn về thị thực du học, bên cạnh các danh mục thông tin chi tiết có sẵn trên trang web.

Ngoài ra, hơn 40 đơn vị giáo dục tham gia sự kiện cũng mang đến các học bổng giá trị cao cho năm 2025, trong đó có không ít học bổng cấp độc quyền tại Ngày hội, cùng các lộ trình học mới và đa dạng, đáp ứng các nhu cầu đầu vào khác nhau. Các em có thể tận dụng cơ hội tư vấn 1:1 với các đại diện tuyển sinh của các trường để nắm rõ các lộ trình học tập phù hợp cũng như yêu cầu và quy trình xét học bổng và trao đổi thêm với các cựu du học sinh về kinh nghiệm ứng tuyển học bổng, thực tế trải nghiệm sống, học tập và làm việc tại New Zealand.

New Zealand là một trong số ít các quốc gia cấp học bổng chính phủ ở cả hai bậc trung học và sau đại học cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Năm 2023, quốc gia này đón 69.135 du học sinh, tăng 67% so với năm 2022, với mức độ hài lòng của sinh viên quốc tế đạt 86% – con số được ghi nhận cao nhất từ trước đến nay. Trong bối cảnh các điểm đến du học liên tục có nhiều thay đổi về chính sách trong thời gian qua, New Zealand vẫn rất nhất quán trong chiến lược giáo dục quốc tế, gần đây công bố một loạt các ưu đãi về chính sách thị thực, học bổng và linh hoạt xét tuyển đầu vào cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Theo Kế hoạch Phát triển Giáo dục Quốc tế 2024-2027 mới thông qua vào tháng 8/2024, Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng nhất khu vực Đông Nam Á, và sẽ được tập trung đẩy mạnh thông qua nhiều sáng kiến giáo dục quan trọng.