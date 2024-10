Hơn 1.000 phụ huynh, học sinh… tìm hiểu về du học New Zealand tại sự kiện giáo dục lớn nhất năm

Ngày hội Giáo dục New Zealand 2024 diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội trong hai ngày 19, 20/10 đã thu hút hơn 1.000 người tham dự, quy tụ hơn 50 đơn vị giáo dục New Zealand và các đối tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây được xem là sự kiện về giáo dục New Zealand lớn nhất trong năm, do Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand – ENZ), Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán New Zealand phối hợp tổ chức thường niên.

Phụ huynh và học sinh được cán bộ chuyên trách giải đáp cặn kẽ về giáo dục và du học New Zealand. Ảnh: ENZ

Trong phát biểu khai mạc, bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, chia sẻ về cam kết đẩy mạnh quan hệ hợp tác giáo dục với Việt Nam: "Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến New Zealand vào tháng 3 vừa qua đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia, với việc ký kết Thỏa thuận Hợp tác Giáo dục giai đoạn 2023-2026. Tại New Zealand, chúng tôi tin rằng sinh viên quốc tế không chỉ là những người học tập mà còn là nhân tố quan trọng trong việc giúp người trẻ trở thành công dân toàn cầu. Chúng tôi luôn chào đón sinh viên Việt Nam, cùng với sinh viên từ mọi nền văn hóa, quốc gia, để cùng nhau học hỏi, kết nối và phát triển cùng các bạn sinh viên New Zealand".

Một điểm nhấn đáng chú ý tại Ngày hội Giáo dục New Zealand 2024 là buổi ra mắt ấn phẩm "Đến New Zealand đón bình minh mới" – dự án sách đầu tiên của ENZ, tập hợp các câu chuyện truyền cảm hứng và góc nhìn đa dạng về đất nước, văn hóa và nền giáo dục New Zealand từ hơn 50 nhân vật bao gồm người nổi tiếng, nhà văn, doanh nhân và cựu du học sinh Việt Nam.

Song song với hoạt động tư vấn là khu vực hội thảo với các phiên thông tin do cán bộ các cơ quan chính phủ New Zealand trực tiếp trình bày về thị thực du học, học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (New Zealand School Scholarships - NZSS) và học bổng Chính phủ New Zealand bậc sau đại học (Manaaki Scholarships).

Ngày hội Giáo dục New Zealand 2024 cũng tạo điều kiện để người tham dự khám phá New Zealand và trải nghiệm tiếng Anh thông qua các hoạt động kết hợp cùng một loạt đối tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau.