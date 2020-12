154 nhân viên thú y Hà Nội bị mất việc: “Làm thế này chẳng khác nào đưa chúng tôi vào đường cùng”

Gắn bó với nghề thú y đã được gần 17 năm, chị N.T.T.H vẫn nhớ như in những ngày đầu khi mới bước vào nghề. Chị H. xúc động nhớ lại, đó là năm 2004, mặc dù mới bước chân vào nghề thú y viên, chị H. và các đồng nghiệp của mình đã phải vất vả "chiến đấu" với dịch cúm gia cầm H5N1 đang hoành hành thời điểm đó.

Một điều đặc biệt, đó là, chồng chị H. - anh B.V.D cũng là thú y viên cơ sở. Mặc dù mức phụ cấp với thú y viên cơ sở thời điểm năm 2004 chỉ là 50.000 đồng/tháng, rồi được tăng lên 150.000 đồng, đến 2007 là 450.000 đồng/tháng, tuy nhiên, như chị H. chia sẻ, "lòng yêu nghề cũng như cả tuổi trẻ để cống hiến hết cho công việc nên hai vợ chồng chị luôn động viên nhau cùng cố gắng".

Theo 154 nhân viên thú y sắp bị mất việc, họ đảm nhận nhiều công việc như phòng chống bệnh dại, bắt chó thả rông, phun tiêu độc khử trùng tại các chợ. Ảnh: Minh Ngọc.

Cũng theo chia sẻ của chị H., với mức thu nhập của thú y viên vẫn còn thấp như hiện nay, nên chồng chị phải làm thêm nghề chạy xe ôm công nghệ vào buổi tối.

"Với việc bị chấm dứt HĐLĐ, cuộc sống của vợ chồng tôi càng thêm khó khăn. Tôi cũng rất mong các cấp có thẩm quyền của TP. Hà Nội giải quyết thỏa đáng, có lý, có tình. Bởi rất nhiều nhân viên thú y bị mất việc như vợ chồng tôi đều đã công tác và cống hiến rất nhiều cho nghề nghiệp" – chị N.T.T.H xúc động chia sẻ với PV Dân Việt.

Cùng tâm trạng, chị N.T.N.K. cho biết, trước khi bị mất việc, HĐLĐ của chị là HĐ xác định thời hạn 11 tháng, hệ số 3,0 trình độ đại học. Hiện gia đình chị K. có 4 nhân khẩu, chồng đã nghỉ hưu, cuộc sống của gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương của chị K.

Việc TP. Hà Nội chấm dứt HĐLĐ với 154 nhân viên thú y khiến chị K cũng như nhiều người rất bất ngờ. "Được biết Chi cục Thú y và Chăn nuôi có Đề án chuyển anh em vào làm viên chức trong 177 chỉ tiêu vào Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh động vật. Nhưng bây giờ chấm dứt HĐLĐ với các anh em".

Chị K. bày tỏ: "Chúng tôi đã cống hiến rất nhiều năm trong nghề bây giờ tự nhiên lại bị chấm dứt HĐLĐ. Chúng tôi đều có kinh nghiệm, thâm niên hàng chục năm trong nghề, nếu xác định thi tuyển viên chức như Giám đốc Sở NNPTNT nói là không được quá 45 tuổi thì cũng rất khó khăn cho chúng tôi".

Trao đổi với PV Dân Việt, chị P.K.T (nằm trong 154 nhân viên thú y bị chấm dứt HĐLĐ) cũng đặt ra câu hỏi với cấp có thẩm quyền của thành phố, đó là, trong Tờ trình số 76 ngày 22/7/2020 của Chi cục Thú y và Chăn nuôi Hà Nội gửi Sở NNPTNT Hà Nội có nêu rõ: "Theo quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường; tuy nhiên việc quản lý các động vật làm cảnh, động vật trong phòng thí nghiệm cũng là một trong những vấn đề quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh cho người dân".

Tờ trình số 76 ngày 22/7/2020 của Chi cục Thú y và Chăn nuôi Hà Nội gửi Sở NNPTNT Hà Nội. Ảnh: Minh Ngọc.

Tại Tờ trình số 76 ngày 22/7/2020 của Chi cục Thú y và Chăn nuôi Hà Nội nêu rõ vai trò của thú y cơ sở trong việc quản lý, tiêm phòng đối với động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Minh Ngọc.

"Văn bản nêu rõ như vậy, tại sao bây giờ lại chấm dứt HĐLĐ với chúng tôi. Bây giờ ai sẽ là người đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ đối với việc nuôi động vật làm cảnh" - chị P.K.T đặt câu hỏi.

Chị P.K.T cũng cho biết, công việc thường xuyên của thú y cơ sở hiện nay, đó là, công tác bắt chó thả rông và vùng an toàn bệnh dại; công tác tiêm phòng vắcxin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn phường hàng năm; công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra vệ sinh thú y; phun tiêu độc môi trường; theo dõi, khám, thống kê các cơ sở khám chữa bệnh động vật, cửa hàng thuốc thú y, cửa hàng bán vật tư nông nghiệp; khi có khiếu nại về lĩnh vực thú y. Ngoài ra thú y cơ sở còn làm cả công tác quản lý an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương và nông, lâm, thủy sản.

"Chúng tôi làm rất nhiều đầu việc, tuy nhiên, có những người nhiều năm không được tăng, nâng bậc lương. Nay, chấm dứt HĐLĐ chẳng khác nào đưa chúng tôi vào đường cùng. Mặt khác, những công việc nêu trên nếu không có thú y cơ sở bao nhiêu năm nay đảm nhận thì lấy ai là người làm" - chị P.K.T bày tỏ.