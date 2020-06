2 fanpage FC Sơn Tùng MTP tuyên bố tạm dừng hoạt động cùng lúc, nam ca sĩ bị “fan cứng” quay lưng?

Mới đây, trang fanpage của FC Sơn Tùng MTP tại Đà Nẵng đăng tải bài viết tuyên bố tạm dừng hoạt động mà không đưa ra lý do cụ thể. Chủ nhân bài viết khẳng định dù trang fanpage tạm dừng hoạt động nhưng vẫn thường xuyên theo dõi các hoạt động của nam ca sĩ trong thời gian tới.

Sơn Tùng MTP tại một suất chiếu "Sky Tour Movie" tại TP.HCM.

Nội dung bài viết như sau: "Cảm ơn Sky Đà Nẵng nhưng cũng đã đến lúc tụi mình đưa ra thông báo buồn như thế này rồi. có lẽ là FC sẽ ngưng hoạt động fanpage và các sự kiện của Tùng tại Đà Nẵng một thời gian, nhưng tụi mình vẫn sẽ theo dõi các bạn đấy nhé!

Mong tất cả các bạn Sky đừng buồn. Tụi mình rất trân trọng và cảm ơn tất cả các bạn Sky đã đồng hành cùng FC trong những năm tháng vừa qua và có lẽ đó là điều quý báu nhất cũng như kỷ niệm sâu sắc nhất của tụi mình có được. Dù là vì điều gì, tụi mình cũng âm thầm ủng hộ Tùng nhé! Đợi ngày trở lại nhé các bạn thân yêu".

Bài thông báo tạm dừng hoạt động của FC Sơn Tùng MTP tại Đà Nẵng.

Do đội ngũ admin không giải thích cụ thể về lý do fanpage tạm dừng hoạt động nên dưới bài đăng, nhiều người đồn đoán. Một số người đoán rằng nguyên nhân fanpage FC Sơn Tùng MTP tại Đà Nẵng đưa ra thông báo trên bởi nam ca sĩ từ chối tham gia buổi off fan để đi thăm suất chiếu "Sky Tour Movie" vào tối 13/6.

Một khán giả nhận định chính Sơn Tùng MTP tự làm các "fan cứng" quay lưng với mình bởi họ đã mất công sức chuẩn bị rất nhiều để chào đón nam ca sĩ nhưng tình cảm của họ không được đáp lại: "Cảm thấy buồn thôi! Dù gì họ cũng là fan bạn lâu năm. Họ đã chuẩn bị rất nhiều nhưng đổi lại là gì? Bạn đang dần tạo khoảng cách. Họ giúp bạn đến với nhiều người hơn, kết nối fan với thần tượng nhưng đổi lại bạn report".

Sơn Tùng MTP đang làm mất lòng fan cứng?

Người này cho hay biết tin Sơn Tùng MTP sẽ có buổi gặp gỡ, giao lưu với các khán giả tại ba thành phố lớn là: TP.HCM (12/6), Đà Nẵng (13/6) và Hà Nội (14/6), FC của nam ca sĩ cùng hẹn nhau có mặt tại các cụm rạp để được gặp thần tượng. Nhưng giọng ca gốc Thái Bình không xuất hiện tại nơi mà FC lựa chọn. Thay vào đó, anh có mặt tại địa điểm khác để phục vụ cho công tác quảng bá "Sky Tour Movie".

Ít giờ sau, trang fanpage Sơn Tùng MTP tại Hà Nội cũng tuyên bố tạm dừng hoạt động. Lý do được đưa ra là cần thời gian chấn chỉnh, tìm ban quản lý tốt hơn cho các thành viên trong gia đình Sky.

Một khán giả để lại ý kiến về việc FC Đà Nẵng tạm dừng hoạt động.

Được biết trước đó, FC của Sơn Tùng MTP tại ba thành phố lớn đã lên kế hoạch tổ chức offline hoành tráng trong buổi công chiếu "Sky Tour Movie", chào mừng nam ca sĩ. Kế hoạch này đã được họ chuẩn bị rất kỳ công và chia sẻ rộng rãi trên các nhóm dành cho fan hâm mộ của giọng ca "Hãy trao cho anh". Nhưng Sơn Tùng MTP đã không xuất hiện tại nơi mà FC đã chuẩn bị từ trước.

Nhiều người vẫn lên tiếng bênh vực Sơn Tùng MTP và cho rằng quyết định không đến địa điểm do FC tổ chức là chính xác bởi "Sky Tour Movie" là nơi anh có thể gặp gỡ nhiều khán giả và tạo sự bất ngờ cho họ, đồng thời quảng bá bộ phim tâm huyết.