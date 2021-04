2 loại đặc sản Cao Bằng lọt "Top 100 món ăn đặc sản": 1 loại đọc đau cả mồm, 1 loại có vị lạ bùi

Tỉnh Cao Bằng vừa có 2 món ăn đặc sản lọt "Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam" năm 2020 - 2021 và xôi trám đen và bánh coóng phù (bánh trôi).

Hội đồng thẩm định Top Việt Nam, Viện Kỷ lục Việt Nam vừa ban hành Quyết định xác lập top 100 món ăn đặc sản Việt Nam (2020 - 2021) và top đặc sản quà tặng Việt Nam (2020 - 2021) trong hành trình tìm kiếm, quảng bá các giá trị ẩm thực, đặc sản Việt Nam.

Trong đó, món ăn xôi trám và bánh coóng phù (bánh trôi) Cao Bằng được bình chọn theo Bộ tiêu chí top món ăn đặc sản Việt Nam.

1. Đặc sản Cao Bằng: Xôi trám đen

Cây trám đen có nhiều ở miền núi. Xưa kia cây chỉ mọc trên rừng, nay người dân đã mang về trồng và nhân rộng ở vườn nhà. Thân cây cao to, thẳng. Phải trồng lâu năm mới cho ra quả. Quả trám đen khi chín có màu tím than, to bằng ngón tay cái, hình bầu dục, phần cuống có nhựa vàng.

Thứ quả được nhiều người ưa thích, mỗi năm chỉ có đúng vào mùa thu nên khi thu hoạch chỉ có thể dùng sào đập cho quả rụng chứ không trèo lên chặt cành. Người trồng luôn bảo vệ cây của mình để cho mùa vụ năm sau vẫn trĩu quả.

Trám có hai loại: trám trắng và trám đen. Nhìn bề ngoài hai giống trám này không khác nhau nhiều. Thân cây đều vươn cao và thẳng, lớp vỏ ngoài đều màu trắng xám, gỗ xốp nên ít khi người miền núi sử dụng. Quả trám trắng khi chín chuyển từ màu xanh lá mạ sang màu vàng rơm và tự rụng; trám đen màu xanh nhạt sẽ dần ngả sang màu tím rồi tím đen và không tự rụng mà phải trèo lên dùng sào đập rụng.

Trám đen không sai quả như trám trắng. Trám đen cao to thành cổ thụ cũng hiếm gặp. Do vậy, năng suất của trám trắng và trám đen có sự chênh lệch. Trám đen lại có mùi vị lạ bùi thơm ngon nên giá trị cũng khác.

Cách làm xôi trám đơn giản lại thơm, ngon, bổ. Khách có thể mua tại các phiên chợ vùng cao, thị trấn, thành phố làm quà, để nhớ mãi hương vị đậm đà của trám, một trong những đặc sản đặc trưng ở Cao Bằng.

Để xôi ngon, đẹp, thơm phải bắt đầu từ việc chọn quả trám. Quả phải chín mọng, tươi, căng. Đem về rửa sạch, cho trám và nước vào nồi om đều tay. Khi nào nước nóng già tắt bếp đậy vung để trám mềm, tím đỏ (chú ý nếu để nước sôi thì hỏng trám vì quả không mềm).

Với xôi trám, sau khi om trám mềm, bóc vỏ, bỏ hạt đem cùi trám xào với dầu, mắm, muối, bột canh, hành khô và trộn đều với xôi đã đồ chín. Khi trám bám đều, hạt xôi tạo thành màu phớt tím là được. Chỉ vậy thôi mùi xôi thơm đã bay đầy bếp, đầy sân. Trong hơi gió thơm phảng phất mùi hương nhựa trám, vị thơm của nếp nương cùng với sắc màu hấp dẫn. Hương vị của nó cũng thanh thoát, nhẹ bẫng như chính sắc tím tự nhiên. Khi ăn, ta có cảm giác sần sật, beo béo lại bùi lẫn trong hạt nếp dẻo quánh. Hương thơm của nếp quyện lẫn với hương thơm của vị trám thành một hương thơm khó tả, khó quên. Đặc biệt xôi trám đen dẻo nhưng không hề dính đầu ngón tay.

2. Đặc sản Cao Bằng: Bánh cóong phù

Đến Lạng Sơn vào ngày lạnh, đừng quên ghé qua chợ Kỳ Lừa để nhâm nhi một bát coóng phù nóng hổi còn nguyên vị khói thơm. Thức quà giản dị nhưng nồng ấm của xứ Lạng cũng đủ để xua đi cái lạnh giá vùng núi miền cao.

Bột nếp pha thêm gấc chín để tạo màu hấp dẫn cho coóng phù.

Có cái tên khá lạ tai nhưng coóng phù khá giống với món bánh trôi nước của người miền xuôi. Loại bánh này có nguồn gốc từ cộng đồng người Tày tại Lạng Sơn. Cách làm coóng phù cũng tương tự như bánh trôi. Người ta dùng gạo nếp xay thành bột nước, nhào cho dẻo. Đặc biệt, bột càng lọc kỹ, bánh càng dẻo dai, không vỡ nát lúc sôi lửa.



Công đoạn nặn bánh đòi hỏi sự khéo léo của người làm. Từng viên tròn đều tăm tắp, to cỡ viên bánh trôi. Mỗi viên được ấn dẹt phần đầu, chấm thêm chút vừng lên trên, rồi đặt ngay ngắn trong khay. Nếu như nhân bánh trôi của người dưới xuôi sẽ dùng đường phên đỏ, thì bên trong mỗi viên coóng phù là đỗ xanh xay nhuyễn trộn cùng đường cát tinh khiết. Ngoài những viên coóng phù màu trắng, người ta còn trộn thêm gấc chín để tạo sắc đỏ cam hấp dẫn.

Bánh coóng phù (bánh trôi) Cao Bằng. Ảnh: T.L.

Đây là 2 trong số rất nhiều món ăn đặc sản của tỉnh Cao Bằng nổi tiếng từ xưa đến nay, được nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến. Đây sẽ là cơ hội để tỉnh Cao Bằng tiếp tục quảng bá những món ngon, ẩm thực, đặc sản đến với đồng bào cả nước, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực của vùng đất biên cương phía Bắc của Tổ quốc.