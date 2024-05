20 trường ở New Zealand mang cơ hội trải nghiệm lớp học thực tế cho học sinh Việt Nam

Trước thực tế số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam tại thành phố Christchurch đang tăng mạnh và nhu cầu tìm hiểu thông tin ngày càng cao, Hiệp hội Giáo dục TP.Christchurch (Christchurch Educated) phối hợp cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand – ENZ) đặc biệt triển khai chuỗi lớp học trải nghiệm mô phỏng môi trường học thực tế tại New Zealand dành riêng cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Christchurch Educated thực hiện hoạt động trải nghiệm này trong chuyến thăm thường niên đến Việt Nam. Chuỗi lớp học đặc biệt này sẽ được tổ chức vào ngày 25/5 tại TP.HCM và ngày 26/5 tại Hà Nội.



New Zealand thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của phụ huynh và người học Việt Nam trong những năm gần đây. Ảnh: ENZ

Lớp học trải nghiệm do chính các thầy cô New Zealand đứng lớp, hướng đến giúp người học hình dung được sự khác biệt trong cách tiếp cận giáo dục mang đậm tính thực tiễn của New Zealand, cũng như cách các trường chú trọng trang bị kỹ năng công dân toàn cầu.

Mỗi lớp học sẽ có 2 phần:

Phần 1: “Trải nghiệm học STEM kiểu New Zealand” thông qua thử thách xây cầu có khả năng chịu tải trọng lớn. Các cô cậu học trò sẽ được khám phá thế giới của bộ môn thiết kế sản phẩm (Product Design) nhiều thú vị thông qua sự kết hợp liên môn STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học), Khoa học Xã hội, Nghệ thuật và tiếng Anh theo cách thức sáng tạo, đồng thời nâng cao khả năng xử lý vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và tư duy đổi mới.

Phần 2: “Thiết kế không gian sống bền vững vì một tương lai tươi sáng” thông qua việc tiếp cận nền tảng Tư duy Thiết kế (Design Thinking). Người học sẽ được hướng dẫn sử dụng quy trình này để tìm ra các giải pháp và tạo ra và thử nghiệm các mô hình không gian sống bền vững, hướng đến sức khỏe cộng đồng.

Đặc biệt, chuỗi lớp học còn được thiết kế để những phụ huynh quan tâm có thể cùng tham gia trải nghiệm với con, từ đó hiểu rõ hơn về môi trường học thực tế tại New Zealand. Tất cả các em tham gia chuỗi lớp học này sẽ nhận được giấy chứng nhận do Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và Hiệp hội Giáo dục TP.Christchurch cấp, cùng nhiều phần quà hấp dẫn trong các hoạt động tại lớp học.

Lớp học trải nghiệm mô phỏng môi trường học thực tế tại New Zealand, giúp người học tiếp cận phương pháp giảng dạy sáng tạo tại đất nước có nền giáo dục nằm trong top đầu thế giới.

Bên cạnh đó, sau khi tham gia chuỗi lớp học trải nghiệm, phụ huynh và học sinh, sinh viên cũng sẽ được trao đổi trực tiếp với các thầy cô là Giám đốc Tuyển sinh Quốc tế, Giám đốc Khu vực của gần 20 đơn vị giáo dục từ TP. Christchurch, để có thông tin cập nhật nhất về chương trình học, các cơ hội học bổng, từ đó lên lộ trình và kế hoạch học tập phù hợp với định hướng cá nhân.

Nói về sự kiện này, Ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực Châu Á của Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) chia sẻ: "Chuyến thăm của đoàn 20 đơn vị giáo dục từ TP.Christchurch đến Việt Nam thể hiện sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của các trường New Zealand dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong là phụ huynh và người học Việt Nam sẽ được trải nghiệm thực tế và hiểu rõ hơn về môi trường học tập tại New Zealand, nơi được đánh giá cao bởi tư duy giáo dục cởi mở, môi trường học tập sáng tạo, giúp các em phát triển tư duy độc lập và thích ứng với các thay đổi nhanh của xã hội".